Demuelen hospital del ISSSTE en Tlatelolco luego de 14 años abandonado

El antiguo hospital permaneció abandonado 13 años tras un dictamen de riesgo, generando insalubridad en Tlatelolco. Crédito: X, martibatres

Martí Batres, director general del ISSSTE, anunció este 23 de diciembre la finalización de la demolición del antiguo Hospital Dr. Gonzalo Castañeda en Tlatelolco, destacando que en ese lugar se construirá un nuevo centro hospitalario para la atención de los derechohabientes del instituto.

Desde 2011, tras un dictamen que señaló riesgo inminente, la actividad en el hospital había quedado suspendida, dejando el edificio abandonado durante más de una década.

El proceso de demolición, descrito como “un procedimiento quirúrgico, muy cuidadoso para no dañar el hospital adyacente del IMSS”, implicó el desmantelamiento de tres edificios de hasta siete niveles y la remoción de más de 11 mil metros cuadrados, retirados piso a piso.

El proceso de demolición se realizó de forma cuidadosa para evitar daños al hospital IMSS contiguo a la obra. Crédito: X, martibatres

Entre las motivaciones para el proyecto, Batres subrayó las peticiones de usuarios de las clínicas de la zona, personal de salud y vecinos, quienes exigían la recuperación del hospital. La acción elimina un foco de insalubridad e inseguridad en la zona y marcará el regreso de servicios médicos donde hace 14 años se atendía a la comunidad.

La Subdirección de Obras del ISSSTE, liderada por la arquitecta Rosa María Zabal Cortés se encargó de la intervención, trabajando para preservar intacto el hospital vecino del IMSS.

En su mensaje, Martí Batres recordó la importancia que tiene Tlatelolco en la historia de México. Primero, por ser ciudad gemela de Tenochtitlán, urbe principal de los mexicas. Luego, por ser el lugar de nacimiento del último tlatoani y el sitio de la resistencia final durante la Conquista. Además de la represión de 1968 y la solidaridad de la ciudadanía en el sismo del 85.

Restos humanos en el hospital abandonado Dr. Gonzalo Castañeda

El hallazgo de restos óseos humanos en una cisterna del antiguo Hospital Dr. Gonzalo Castañeda del ISSSTE activó protocolos de emergencia en Ciudad de México. (Facebook/Tlatelolco Unido)

El hallazgo de presuntos restos óseos humanos en una cisterna del antiguo Hospital Dr. Gonzalo Castañeda del ISSSTE activó los protocolos de emergencia durante la demolición.

Este suceso, ocurrido el pasado 9 de octubre y confirmado por una tarjeta informativa del propio ISSSTE, obligó a la intervención inmediata de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuyos peritos se desplazaron hasta la Unidad Habitacional Tlatelolco para asegurar la zona y resguardar los indicios.

De acuerdo con los reportes preliminares, las osamentas fueron encontradas en avanzado estado de descomposición, localizadas específicamente en las inmediaciones del Eje 2 Norte Manuel González, dentro de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.

Los trabajos de demolición continuaron bajo estrictas medidas de seguridad para evitar riesgos en materia de protección civil, según informó el ISSSTE. Crédito: X, martibatres

Las autoridades detallaron que las circunstancias del descubrimiento obligan a realizar una serie de investigaciones complementarias, incluyendo la verificación de posibles reportes de desaparición relacionados con el cuerpo descubierto, informó el ISSSTE.

“Los trabajos continuaron de manera controlada, con el objetivo de asegurar todos aquellos elementos que, en el contexto de una demolición, pudieran representar un riesgo en materia de protección civil”, puntualizó el ISSSTE en su informe oficial.

El contexto de obras en la zona había sido ampliamente comentado por Batres, quien a principios del pasado septiembre había señalado públicamente el inicio de proyectos hospitalarios relevantes en distintos puntos del país.

“En una conferencia mañanera anterior, informamos el inicio de tres obras: del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, de la Unidad de Medicina Familiar en el municipio de Díaz Ordaz de Tamaulipas, y la demolición del viejo inmueble del Hospital ‘Dr. Gonzalo Castañeda’, en Tlatelolco, para construir ahí una nueva unidad médica”, explicó el funcionario.