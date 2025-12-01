Claudia Sheinbaum reinaugura el hospital Dr. Carlos Calero Elorduy del ISSSTE

La reinauguración del hospital estuvo a cargo de Claudia Sheinbaum. CRÉDITO: ISSSTE

La reapertura del hospital General Dr. Carlos Calero Elorduy estuvo encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.

La renovación de este hospital del ISSSTE responde a una demanda persistente de la comunidad y de los trabajadores del Estado de Morelos, tras años de cierre y uso intermitente del inmueble.

Martí Batres también estuvo presente en la reinauguración (ISSSTE)

Claudia Sheinbaum enfatizó que la recuperación del ISSSTE es una prioridad de su gobierno, tras décadas en las que, según sus palabras, “durante 36 años de gobiernos neoliberales, fueron privatizando todo lo que estaba dentro del ISSSTE. (...) No es que estemos en contra de lo privado, no es que no queramos que haya inversión privada, claro que lo queremos y está bien que haya hospital privado para aquel que lo pueda pagar, pero el gobierno del Estado tiene una obligación y es garantizar los derechos del pueblo de México”

Por qué el hospital Dr. Carlos Calero Elorduy estuvo cerrado

El hospital fue inaugurado en 1969 y cerrado en 2010 tras la apertura del Hospital Regional “Centenario de la Revolución Mexicana” del ISSSTE, tuvo un breve periodo de funcionamiento como hospital COVID durante la emergencia sanitaria bajo la gestión de la Secretaría de la Defensa Nacional, para luego volver a cerrar sus puertas.

El hospital cuenta con tres salas de quirófano, 74 camas censables, 40 no censables y 18 consultorios (ISSSTE)

Ahora, tras un proceso de rehabilitación solicitado por maestras, maestros, derechohabientes y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, el hospital reabre con instalaciones modernizadas y una plantilla de 700 personas entre médicos, enfermeras, personal técnico, paramédico y administrativo, según detalló Martí Batres.

Las operaciones del Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy” será a partir del lunes 1 de diciembre.

Qué especialidades tiene el ISSTE Dr. Carlos Calero Elorduy

Medicina interna

Cirugía general

Pediatría

Ginecología

Colposcopía

Traumatología

Imagenología

Laboratorios

Transfusión

Urgencias

Corta estancia

Además de edificio de gobierno, enseñanza, archivo, almacenes, farmacia y trabajo social.

(ISSSTE)

De igual manera, subrayó que la farmacia iniciará operaciones con el 100% de abasto de medicamentos de acuerdo con su nivel, y que el hospital contará con tres salas de quirófano, 74 camas censables, 40 no censables y 18 consultorios.

“El Hospital ‘Calero’ ya reabierto va a arrancar con 436 claves médicas, o sea, va a arrancar con 100 por ciento de abasto de medicamentos de acuerdo con su nivel. (...) En los hechos es un nuevo hospital que agrega tres salas de quirófano, 64 camas censables, 40 camas no censables y 18 consultorios”, remarcó Batres.

El fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria del ISSSTE fue también destacado por el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, quien afirmó: “Los servicios estarán más cerca de las familias morelenses y contarán con un equipo de salud que trabajará con estándares de alta calidad. (...) Que este hospital nos recuerde que la transformación en salud se logra con trabajo, coordinación y una convicción de servicio”.