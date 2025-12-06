ISSSTE garantiza atención integral en Hospital Regional Presidente Benito Juárez de Oaxaca

El ISSSTE informó que el Hospital Regional “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca mantiene la atención médica en todos sus servicios esenciales, incluyendo urgencias y hospitalización. (X/ @ISSSTE_mx)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reafirmó su compromiso con la población derechohabiente al informar que el Hospital Regional Presidente Benito Juárez, en Oaxaca, mantiene sus operaciones de manera ininterrumpida y ofrece servicios médicos esenciales con normalidad.

Este anuncio se da en un contexto en el que la salud pública es prioridad para el Gobierno de México, y donde la continuidad de los servicios médicos resulta fundamental para garantizar el bienestar de miles de pacientes. La institución subrayó que se trabaja de forma permanente en el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria para asegurar atención oportuna e integral.

Este hospital se posiciona como un referente en la entidad, al brindar cobertura en áreas críticas y especializadas que permiten atender de manera integral las necesidades de la población.

En casos excepcionales, el Instituto revisa cada situación para garantizar que nadie quede sin atención.

Servicios médicos en operación en el Hospital Regional Presidente Benito Juárez

El Hospital Regional Presidente Benito Juárez mantiene en funcionamiento en diferentes áreas:

Quirófano

Urgencias

Hospitalización

Farmacia

Laboratorio clínico

Rayos X

Mastografías

Ultrasonido

Rehabilitación

Quimioterapia

Hemodiálisis

Patología clínica.

Estos servicios representan la columna vertebral de la atención hospitalaria y aseguran que los pacientes reciban diagnósticos, tratamientos y procedimientos de manera continua.

En el Hospital Regional Presidente Benito Juárez se brinda diferentes tipos de servicios que representan la columna vertebral de la atención hospitalaria y aseguran que los pacientes reciban diagnósticos, tratamientos y procedimientos dignos.

La institución destacó que cada área cuenta con personal capacitado y recursos disponibles para responder a la demanda diaria, lo que garantiza que la atención no se vea interrumpida y que los usuarios puedan acceder a servicios médicos de calidad.

Fortalecimiento de la infraestructura en el Hospital Regional Presidente Benito Juárez

El ISSSTE señaló que se da seguimiento puntual a las necesidades del hospital, con acciones de mantenimiento, actualización de equipos y atención directa a los requerimientos de cada área. El objetivo es consolidar la capacidad operativa de la unidad y asegurar que los servicios médicos se presten con eficiencia y seguridad.

La institución señaló que se da seguimiento puntual a las necesidades del hospital, con acciones de mantenimiento, actualización de equipos y atención directa a los requerimientos de cada área.

Este fortalecimiento forma parte de una estrategia nacional para mejorar la infraestructura hospitalaria en Oaxaca y en otras entidades, con el propósito de que los derechohabientes cuenten con instalaciones modernas y funcionales que respalden su atención médica.

Compromiso del ISSSTE con la población derechohabiente

El comunicado emitido enfatiza que el ISSSTE mantiene una política de atención integral y oportuna, buscando que cada paciente reciba servicios médicos adecuados y de calidad. En este sentido, el Hospital Regional Presidente Benito Juárez se consolida como un espacio clave para la salud en la región, al ofrecer cobertura en especialidades y tratamientos que resultan vitales para la población.

El ISSSTE refrenda su compromiso con una atención digna, segura y continua, así como con el fortalecimiento operativo del Hospital Regional de Oaxaca.

Con estas acciones, el ISSSTE reafirma su compromiso de garantizar que la atención médica en Oaxaca se mantenga sin interrupciones y que la infraestructura hospitalaria continúe fortaleciéndose en beneficio de las y los pacientes.