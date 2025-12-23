México

Iztapalapa cerrará el año con feria de adopción para perros y gatos: Cuáles son las fechas, horarios y sede

El evento gratuito reunirá a decenas de animales rescatados con familias que buscan brindarles un nuevo hogar

La feria ofrece a la comunidad la oportunidad de recibir a un compañero canino o felino. (Freepik)

Adoptar a un animal de compañía es una decisión que puede transformar vidas, tanto la del tutor como la del propio ejemplar, sin embargo, este acto implica compromiso, planeación y una profunda responsabilidad.

Antes de integrar a un perro o un felino a la familia, es fundamental reflexionar sobre el impacto que esta decisión tendrá en la vida cotidiana, pues elegir una mascota no solo depende del gusto personal, sino también del estilo de vida, el espacio disponible y el tiempo que se puede dedicar a su cuidado.

Lamentablemente, es común que algunas personas adopten cachorros o gatitos de manera impulsiva, sin dimensionar el compromiso que representa su crianza y bienestar a lo largo de los años. Así, cuando la ternura se desvanece y aparecen las responsabilidades, muchos animales terminan siendo abandonados.

En este contexto, y recordando que los animales no deben considerarse un regalo de temporada, el fin de año puede ser una oportunidad para brindar una segunda oportunidad a un ejemplar que lo necesita. Con este objetivo, la alcaldía Iztapalapa llevará a cabo una Feria de la Adopción para vincular a perros y gatos rescatados con familias conscientes y comprometidas a ofrecerles un hogar definitivo.

¿Dónde y cuándo será la feria de adopción en Iztapalapa?

En mayo se llevó a cabo el Segundo Adoptatón de Perros y Gatos en el Bosque de Chapultepec, otro evento que impulsa la tenencia responsable. (FB: Agencia de Atención Animal)

El evento tendrá lugar en la Plaza Central, ubicada en:

  • Canal Río Churubusco 1635, Col. Central de Abastos, Ciudad de México.

Se llevará a cabo los días:

  • 27 y 28 de diciembre de 2025

Ambos días el evento iniciará a las:

  • 13:00 horas

Los requisitos para adoptar son:

  • Copia de INE
  • Copia de comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

La entrada será completamente gratuita.

Durante esta jornada, decenas de “lomitos” y “michis” estarán esperando encontrar a una persona o familia que decida comenzar el año con un nuevo compañero de cuatro patas.

Aunque no se anunció de manera oficial, usuarios en redes sociales plantean la posibilidad de que se haga un seguimiento a las adopciones para asegurar el bienestar de los animales entregados.

Cinco libertades del bienestar animal y el rol del tutor responsable

Contar con adultos responsables es fundamental para que perros y gatos encuentren por fin un hogar donde ser felices. (Canva)

La adopción responsable está estrechamente ligada al bienestar animal. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) establece cinco libertades que todo cuidador debe garantizar a sus compañeros no humanos.

Estas libertades incluyen que el animal esté libre de:

  • Hambre y sed
  • Incomodidad
  • Dolor y sufrimiento
  • Enfermedades

Y que pueda expresar su comportamiento natural.

Cumplir con dichos principios implica ofrecer una alimentación adecuada y especializada, acorde con la edad, raza y tamaño del animal, así como un espacio digno y seguro donde pueda desarrollarse.

La higiene, tanto del ejemplar como de su entorno, debe ser constante para prevenir enfermedades y proteger la salud de todos los integrantes del hogar, además de evitar la contaminación ambiental.

Asimismo, necesitan tiempo y atención diaria. El ejercicio regular, siempre bajo la supervisión del tutor, es esencial para su salud física y mental, al igual que la socialización con otros animales de su misma especie.

A lo anterior se suman las visitas periódicas al médico veterinario, indispensables para mantener al día su esquema de vacunación y detectar oportunamente cualquier problema de salud.

Es importante recordar que adoptar significa asumir el cuidado de un ser vivo durante un periodo que puede ir de los 10 a los 18 años, dependiendo de la especie. Sumado a ello, debe considerarse que los menores de edad no pueden ser responsables legales de un animal de compañía; siempre debe existir un adulto que asuma el rol de tutor y tome las decisiones necesarias para su cuidado integral.

