Congreso de Michoacán aprueba emitir cédula oficial de búsqueda para mascotas extraviadas

El nuevo protocolo facilita la localización de animales de compañía al establecer la emisión de fichas con información relevante y promover la colaboración ciudadana

La cédula oficial de extravío
La cédula oficial de extravío agilizará la difusión y el rescate de animales perdidos, fortaleciendo la protección y el bienestar animal. (iStock)

El Congreso del Estado de Michoacán dio un paso relevante en materia de bienestar a seres sintientes al aprobar una reforma a la Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales, mediante la cual se establece un protocolo oficial de búsqueda para mascotas extraviadas.

Esta reforma obliga a los Centros de Atención Animal a emitir una cédula oficial de búsqueda cuando se reporte la desaparición de uno de estos ejemplares, con el objetivo de facilitar su localización y brindar respaldo institucional a las familias afectadas.

De acuerdo con la información difundida en la página de Facebook del Congreso del Estado, la ficha de búsqueda contendrá datos relevantes que permitirán una identificación rápida y eficaz del animal.

Entre la información obligatoria se incluye:

  • Fotografía reciente de la mascota
  • Nombre
  • Zona
  • Fecha del extravío
  • Datos de contacto del responsable

Una vez emitida, esta cédula podrá difundirse a través de medios oficiales, lo que amplía significativamente el alcance de la búsqueda y aumenta las probabilidades de recuperación.

La pérdida de mascotas suele ser una experiencia angustiante que, hasta ahora, recaía casi por completo en los dueños, quienes debían recurrir a redes sociales, carteles improvisados o apoyo comunitario informal. Con este nuevo protocolo, el Estado asume un rol activo, reconociendo que los animales de compañía forman parte del entorno familiar y social de las personas.

¿Qué es la Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales?

La actualización legal reconoce a
La actualización legal reconoce a los animales como seres sintientes y refuerza la protección. (Freepik)

La Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales en Michoacán tiene como objetivo central garantizar un trato digno y ético hacia las especies no humanas, a quienes reconoce expresamente como seres sintientes.

Dicho reconocimiento implica que los animales son capaces de experimentar sensaciones como dolor, miedo o bienestar, y que, por tanto, requieren una protección jurídica específica.

La normativa establece una serie de principios, regulaciones y mecanismos de coordinación institucional que involucran tanto a autoridades estatales y municipales como a particulares relacionados con actividades que incluyen animales.

Entre los sujetos obligados se encuentran criadores, comerciantes, transportistas, responsables de centros de atención, laboratorios de experimentación, refugios y personas que participan en procesos de adopción.

La ley impone obligaciones específicas en materia de protección, atención, control y supervisión en actividades como la crianza, el comercio, el transporte, el sacrificio, la experimentación y la adopción de animales.

Asimismo, contempla la promoción de campañas educativas enfocadas en el bienestar animal y la prevención del maltrato, con el fin de generar una cultura de respeto y responsabilidad.

Entre sus disposiciones se incluyen requisitos para permisos, registros y supervisiones periódicas, así como una regulación estricta de criaderos, refugios y centros de atención animal. Las sanciones por incumplimiento pueden ir desde multas hasta la suspensión o revocación de licencias, además de sanciones administrativas adicionales.

¿Cómo reaccionan los perros al perderse?

El temperamento y las circunstancias
El temperamento y las circunstancias influyen en la distancia que recorre un perro extraviado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de contar con protocolos oficiales de búsqueda se vuelve aún más clara al analizar cómo reaccionan los perros cuando se pierden. De acuerdo con la Red de Respuesta a Animales Desaparecidos, muchos cánidos, incluso aquellos que se muestran seguros y tranquilos en casa, pueden experimentar un miedo intenso al extraviarse.

Mientras algunos ejemplares se calman y se acercan a las personas, otros entran en pánico y continúan huyendo, lo que dificulta su rescate.

Existen algunos factores principales que influyen en la distancia que puede recorrer un perro perdido:

  • Temperamento
  • Circunstancias del extravío
  • Clima
  • Terreno
  • Apariencia
  • Densidad de población de la zona

El temperamento, en particular, juega un papel decisivo, pues los perros caracterizados por ser amigables y sociables, suelen acercarse rápidamente a la primera persona que les brinda atención. Generalmente se mantienen cerca del lugar donde se perdieron o son recogidos por alguien del entorno, siendo común que sean “adoptados” temporalmente por particulares.

Por otro lado, los perros tímidos o de temperamento distante evitan el contacto humano al principio. Aunque pueden recorrer largas distancias, suelen ser recuperados con paciencia, comida y técnicas adecuadas, generalmente por rescatistas experimentados. Sin embargo, su apariencia tras semanas o meses en la calle puede generar la falsa percepción de maltrato.

