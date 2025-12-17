Botarga de los Dodgers protagoniza momento viral al consolar a un perro no elegido en evento de adopción

La emotiva imagen de la botarga de los Dodgers consolando a Waldomar se viralizó en redes sociales. (IG: @lancasteranimalslaco)

Los Dodgers, en colaboración con el Departamento de Cuidado y Control de Animales del Condado de Los Ángeles (DACC), organizaron el domingo 14 de diciembre un evento de adopción de mascotas como parte de la iniciativa “Home for the Holidays”, un programa que el equipo de béisbol ha impulsado con el objetivo de encontrar familias para animales sin hogar y apoyar a los refugios locales.

Como incentivo, el DACC exentó el pago de todas las cuotas de adopción, las cuales incluyeron servicios como esterilización, vacunación e implantación de microchip. Además, los primeros 300 asistentes recibieron cupones para alimentos y bebidas, mientras que el público en general tuvo la oportunidad de tomarse fotografías con un jugador en el jardín central del Dodger Stadium.

Aunque la jornada fue considerada exitosa por el número de acogidas logradas, conmovió a los asistentes el momento particular en que una botarga del equipo intenta consolar a un perro que, al finalizar el evento, fue el único que no logró encontrar una familia.

El video, posteriormente difundido en Instagram por el Centro de Cuidado Animal de Lancaster, se viralizó rápidamente y generó una ola de reacciones positivas debido al emotivo gesto de empatía hacia el animal.

Un final feliz para Waldomar

El ejemplar en cuestión es Waldomar, un labrador retriever de pelaje negro con aproximadamente cuatro años de edad y cerca de 40 kilogramos de peso, proveniente del refugio que difundió su caso. Según la publicación en redes, el Centro de Cuidado Animal de Lancaster lo llevó al Dodger Stadium con la expectativa de que pudiera ser adoptado durante la feria, al igual que el resto de los perros que participaron en la jornada.

De acuerdo con el testimonio del personal, todos los animales que asistieron al evento encontraron un nuevo hogar, con excepción del labrador, quien permaneció sin adoptante al cierre del día.

“La mascota de los Dodgers pasó a abrazarlo y recordarle que es un buen chico”, escribió el refugio en la publicación realizada en Instagram el 15 de diciembre. En el video se aprecia cómo el lomito responde de manera positiva al gesto, jugando con la botarga y saltando con entusiasmo.

Según informó el centro, Waldomar llegó al refugio como perro callejero, solo y con heridas. Durante los dos meses que permaneció bajo su cuidado, no había despertado interés entre posibles adoptantes. En el evento, convivió con numerosas personas, incluidos niños, y con otros caninos, pero aun así nadie decidió llevárselo a casa ese día.

Inicialmente, después de no encontrarle una familia, el refugio señaló que el ejemplar sería trasladado al Centro de Atención Animal de Agoura para incrementar sus posibilidades de adopción. Sin embargo, hace unas horas confirmó que Waldomar fue adoptado el martes 16 de diciembre, poniendo fin a su espera.

El compromiso de los Dodgers con el bienestar animal

La postal fue posible gracias al evento "Pups in the Park" Crédito: (X/@Dodgers)

Además de los eventos de adopción, los Dodgers de Los Ángeles han sido parte de actividades como “Cachorros en el Parque” (Pups in the Park), una iniciativa que permite a los aficionados asistir al estadio acompañados de sus perros.

El pasado 2 de junio, miles de fanáticos acudieron al Dodger Stadium con sus mascotas para presenciar un partido del equipo angelino. Durante el evento, los perros no solo acompañaron a sus dueños, también se convirtieron en protagonistas de la jornada, especialmente durante la llamada “Simba Cam”, en la que los asistentes levantaron a sus mascotas en el aire, recreando una escena icónica de la película “El Rey León”.

Previo al inicio del encuentro, según información reportada por Infobae México, se realizó un concurso de disfraces para mascotas, en donde el ganador recibió productos para perros y boletos para el siguiente partido de los Dodgers.