Amplían 3 meses el plazo de investigación en contra de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

La Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó la prórroga para concluir su acusación formal

Bermúdez Requena fue detenido el 12 de septiembre en Paraguay. (X/@senad_paraguay)

Un juez federal autorizó 3 meses de ampliación de la investigación complementaria en contra de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, para que la Fiscalía General del Estado de Tabasco pueda concluir las indagatorias en el proceso penal.

La decisión se tomó este martes durante la comparecencia del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien se encuentra recluido en el Cefereso No. 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En audiencia virtual, la Fiscalía del Estado solicitó este plazo para recabar pruebas suficientes en contra de Bermúdez Requena, lo cual fue aprobado al no oponerse la defensa.

Con esta decisión, será hasta el mes de marzo de 2026 que continúe el proceso penal en contra del también conocido como “El Abuelo” y/o “Comandante H”, quien enfrenta acusaciones del fuero común por los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada como parte de la causa penal 213/2025.

Niegan amparo a Bermúdez Requena contra vinculación a proceso

Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

El pasado 19 de diciembre, una jueza de distrito negó el amparo promovido por la defensa de Hernán Bermúdez Requena contra su vinculación a proceso y la medida de prisión preventiva justificada en la que se encuentra desde el mes de septiembre.

Fue la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, quien determinó que los señalamientos de Bermúdez Requena de presunta inadecuada valoración de las pruebas en su contra eran infundadas, con lo que echó abajo el recurso para revertir su situación legal.

La resolución, consultada por Infobae México, también argumenta que los delitos de los que se le acusa merecen la medida de prisión preventiva, por lo que negó un cambio en la medida cautelar.

Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay. (SSPC)

Al cumplirse los tres meses establecidos por el Ministerio Público local para la realización de las investigaciones este 23 de diciembre, el nuevo plazo permitirá a la Fiscalía del Estado consolidar las pruebas en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y continuar con su proceso penal.

Expulsado de Paraguay y recluido en el Altiplano

Bermúdez Requena fue detenido el 12 de septiembre en Paraguay y posteriormente expulsado, por lo que las autoridades mexicanas cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por hechos de los que se le acusa en Tabasco.

Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal general del estado, informó que en caso de ser declarado culpable, Requena podría recibir hasta una pena de 158 años de prisión.

Fue secretario de Seguridad de Tabasco (X/@senad_paraguay)

Además de este proceso, “El Abuelo” cuenta con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Este mandato no ha podido efectuarse debido a que el juez federal Daniel Marcelino Niño Jiménez concedió una suspensión definitiva a Bermúdez Requena para frenar esta orden de captura luego de que solicitó un amparo para evitarlo.

