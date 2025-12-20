México

Niegan amparo a Hernán Bermúdez Requena contra prisión preventiva, permanecerá en el Altiplano

El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco también intentó revertir su vinculación a proceso

Hernán Bermúdez Requena fue detenido
Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay. (X/@senad_paraguay)

Una jueza de distrito negó el amparo promovido por la defensa de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, con el que intentaba revertir su vinculación a proceso y la medida de prisión preventiva justificada en la que se encuentra desde el mes de septiembre.

La resolución fue emitida por la jueza Primera de Distrito en el Estado de Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, el pasado 16 de diciembre luego de que el exsecretario de Seguridad Pública de esa entidad presentó la demanda de amparo el 9 de octubre de 2025.

De acuerdo con la resolución, a la cual Infobae México tuvo acceso, la jueza determinó que el señalamiento de Bermúdez Requena de presunta inadecuada valoración de las pruebas en su contra son infundadas, además de argumentar que los delitos de los que se le acusan merecen la medida de prisión preventiva.

Con esta decisión, el también apodado como “El Abuelo” y/o “Comandante H”, permanecerá bajo esta medida cautelar en el Centro Federal de Readaptación Social No.1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Estos son los delitos que le imputan

Hernán Bermúdez Requena, señalado de
Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSPC)

Hernán Bermúdez Requena fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agrava como parte de la causa penal 213/2025.

Estos delitos corresponden al fuero común, luego de que las autoridades mexicanas cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por hechos de los que se le acusa en Tabasco, esto tras ser expulsado de Paraguay.

El fiscal general del Estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, informó que en caso de ser declarado culpable, Bermúdez Requena podría recibir hasta una pena de 158 años de prisión.

Hernán Bermúdez Requena fue expulsado
Hernán Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay tras su detención. (SSPC)

Además de este proceso, “El Abuelo” cuenta con una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Sin embargo, el pasado 8 de octubre el juez federal, Daniel Marcelino Niño Jiménez, concedió la suspensión definitiva a Bermúdez Requena para frenar esta orden de captura luego de que solicitó un amparo para evitarlo.

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, las autoridades señalan al “Abuelo” por formar la célula delictiva “La Hermandad” y/o “Cártel Policiaco”, relacionado con el tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control del abasto de antros y bares en el estado de Tabasco.

Tras la disputa que la célula mantenía con el Cártel del Golfo, se aliaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que provocó que se fragmentara y se originara lo que hoy se conoce como “La Barredora”, que era presuntamente liderada por Hernán Bermúdez Requena, con quien se disputan el robo de hidrocarburos, venta de droga, tráfico de migrantes, armas de fuego y extorsión.

