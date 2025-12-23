México

Accidente de la Semar en Galveston: lista de pasajeros que viajaban en la aeronave

El accidente del avión de la Marina ocurrió cuando la aeronave se aproximaba a su destino en condiciones de niebla

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

Una aeronave de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) que cumplía una misión médica humanitaria se estrelló en las inmediaciones de Galveston, Texas, la tarde de este lunes.

Cinco personas murieron, una se mantiene desaparecida y dos sobrevivieron tras el siniestro de la aeronave, según el último reporte dado a conocer por la Semar.

La nave trasladaba personal naval, un paciente, un médico, una enfermera y una acompañante.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El vuelo partió de Mérida, Yucatán, y tenía como destino el aeropuerto internacional Scholes de Galveston. El accidente ocurrió mientras la aeronave realizaba la maniobra de aproximación en condiciones de niebla, de acuerdo con la información recabada por AFP.

La operación de traslado médico tenía carácter humanitario y se realizaba en coordinación con la Fundación Michou y Mau, especializada en atención a niñas y niños con quemaduras severas.

La aeronave involucrada, un King Air 350i, matrícula ANX-1209, despegó a las 18:46 GMT y perdió contacto a las 21:01 GMT cerca de la bahía de Galveston, según datos de Flight Radar.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

Lista de pasajeros

El periodista Gage Goulding del medio local KPRC2 confirmó a través de sus redes sociales la lista de personas que iban a bordo.

Fallecidos:

  • Teniente Víctor Rafael Pérez Hernández – Semar
  • Teniente Juan Iván Zaragoza Flores – Semar
  • Marinero Guadalupe Flores Barranco – Semar
  • Federico Efraín Ramírez Cruz – Paciente
  • Dr. Juan Alfonso Adame González – Médico

Desaparecido:

  • Teniente Luis Enrique Castillo Terrones – Semar

Sobrevivientes:

  • Miriam de Jesús Rosas Mancilla – Enfermera
  • Julia Aracelis Cruz Vera – Acompañante del paciente

Cabe apuntar que hasta el momento la Semar no ha confirmado oficialmente dicha información.

Navegante cuenta cómo fue el rescate de pasajeros

Sky Decker, un navegante local
Sky Decker, un navegante local que ayudó a rescatar a dos tripulantes. (X:Houston Stringer/Captura de pantalla)

La emergencia movilizó a la Guardia Costera de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Oficina del Sheriff del condado de Galveston. Se desplegaron equipos de buzos, drones y patrullas para las labores de búsqueda y extracción. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía no acercarse a la zona del accidente para no entorpecer las operaciones.

Entre quienes acudieron al rescate tras el accidente se encontraba Sky Decker, un navegante local que paseaba en bote por la bahía de Galveston cuando recibió el aviso de que una aeronave había caído en el agua. Decker relató al medio Houston Stringer que, junto a otros tripulantes, decidió acercarse a la zona del siniestro con la esperanza de poder ayudar.

Al no ubicar de inmediato los restos del avión, recogieron a un par de agentes de policía que tenían información precisa sobre el sitio del impacto. “Cuando llegamos a la escena, la situación era muy grave. No podía imaginar que hubiera alguien con vida dentro del avión, especialmente porque estaba casi completamente sumergido”, contó Decker.

Parte de lo ino9rmado por
Parte de lo ino9rmado por las autoridades locales (Facebook/Galveston County Sheriff's Office)

En medio de la confusión y la urgencia, los rescatistas en el lugar le informaron que una mujer seguía con vida atrapada en el interior de la aeronave. Sin dudarlo, Decker se lanzó al agua e intentó llegar hasta ella. “Me tomó un par de minutos sacarla”, recordó. Al lograrlo, notó que la mujer estaba en muy mal estado, pero aún presentaba signos vitales.

A continuación, Decker volvió a entrar en el avión para intentar rescatar a un hombre que se encontraba en la parte delantera. Pese a los esfuerzos, el navegante relató que, al sacarlo, el hombre ya no respondía y aparentemente había fallecido. Tras estos rescates, la mujer fue trasladada a una ambulancia en la orilla. “Según entiendo, ahora está viva, consciente y hablando”, concluyó el testigo sobre la sobreviviente.

Reacciones

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el accidente y señaló en su cuenta oficial de X que brinda apoyo consular a las familias de las víctimas mediante el consulado de México en Houston. “La @SREmx lamenta y expresa sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de los fallecidos en el accidente de una aeronave de la @SEMARmx registrado esta tarde en Galveston, Texas”, compartió la dependencia.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La Semar confirmó la apertura de una investigación para esclarecer las causas del accidente, en coordinación con las autoridades estadounidenses y el consulado mexicano en Houston.

A las condolencias institucionales se sumó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien publicó en su cuenta oficial de X: “Estamos trabajando estrechamente con el Gobierno de México tras el trágico accidente de una aeronave frente a las costas de Texas. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de quienes perdieron la vida, y nuestras oraciones y pensamientos están con todas las personas afectadas. Continuaremos brindando apoyo a los esfuerzos en curso.”

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La Fundación Michou y Mau expresó su solidaridad con las familias afectadas: “Acompañamos su dolor con respeto y cercanía, honrando la memoria y reafirmando nuestro compromiso con la atención humana, sensible y digna de niñas y niños con quemaduras”, publicó la organización.

