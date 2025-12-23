Fundación Michou y Mau expresa solidaridad tras accidente de aeronave de la Semar en Texas

(Captura de pantalla)

La Fundación Michou y Mau lamentó el accidente de una aeronave de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) que se desplomó en Galveston, Texas, dejando como saldo hasta el momento cinco personas muertas, dos heridas y una no localizada.

La fundación, reconocida por su labor en el traslado y atención de niñas y niños con quemaduras, manifestó que acompaña el dolor de los familiares de las víctimas y reafirmó su compromiso con la atención médica especializada en estos casos.

“En Fundación Michou y Mau expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias ante los hechos ocurridos. Acompañamos su dolor con respeto y cercanía, honrando la memoria y reafirmando nuestro compromiso con la atención humana, sensible y digna de niñas y niños con quemaduras”, escribió a través de su cuenta de X.

(Captura de pantalla)

¿Cómo ocurrió el accidente?

El siniestro, ocurrido el lunes 22 de diciembre en las inmediaciones de Galveston, Texas, involucró a un avión King Air 350i, matrícula ANX-1209, que realizaba una misión de apoyo médico coordinada entre la Semar y la fundación.

De acuerdo con información de la Marina, la aeronave trasladaba a ocho personas en una misión de carácter humanitario, vinculada a la atención especializada de pacientes pediátricos con quemaduras graves. Entre los ocupantes se encontraban cuatro efectivos navales y cuatro pasajeros civiles.

El accidente sucedió durante la aproximación al aeropuerto internacional Scholes, en condiciones de niebla, según reportes recabados por AFP y medios locales.

Imagen de archivo de la aeronave accidentada en Texas (X/@sentdefender)

El vuelo partió del aeropuerto de Mérida, Yucatán, a las 18:46 GMT, y su registro se perdió a las 21:01 GMT sobre la bahía de Galveston, de acuerdo con el sitio especializado Flight Radar. Tras el impacto, los equipos de emergencia activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, con la participación de la Guardia Costera de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Oficina del Sheriff del condado de Galveston.

Las autoridades pidieron a la población evitar la zona del accidente para facilitar el trabajo de los equipos especializados.

Según los últimos reportes oficiales, cinco personas fallecieron, dos sobrevivieron y una más no ha sido localizada, por lo que continúan las labores de búsqueda en el área.

Reacciones y apoyo institucional

(Capturas de pantalla)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el accidente y anunció que brinda apoyo consular a las familias de las víctimas a través de la sede en Houston.

La SRE publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter): “La @SREmx lamenta y expresa sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de los fallecidos en el accidente de una aeronave de la @SEMARmx registrado esta tarde en Galveston, Texas”.

De acuerdo con el comunicado de la Semar, “se realizarán las investigaciones correspondientes en apoyo a las autoridades pertinentes para determinar las causas de los hechos. Así mismo, se realizan las coordinaciones con el consulado de México en Houston para los trámites que haya lugar”.

(Captura de pantalla)

Un video difundido en redes sociales muestra parte de las maniobras de rescate en la zona, donde se observa la movilización de equipos especializados de buceo, drones y unidades de patrulla del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

“La Institución reitera sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este trágico siniestro, así como su compromiso de brindar información oportuna a través de los canales oficiales en cuanto se tenga alguna actualización”, señaló la Semar en su comunicado.