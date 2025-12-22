México

Detienen a una docena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Las revisiones derivaron en el aseguramiento de metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana

Las personas detenidas (FGE Querétaro)
Como resultado de 11 cateos simultáneos en diferentes puntos de Querétaro fueron arrestadas un total de 12 personas, además de que fueron aseguradas armas de fuego y dosis de drogas.

Las acciones fueron informadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) el 21 de diciembre. Las revisiones fueron realizadas en los municipios de Amealco de Bonfil, Huimilpan y El Marqués.

El informe de las autoridades refiere que los cateos fueron realizados como parte del seguimiento a investigaciones por delitos contra la salud y posesión de armas, acciones enmarcadas en la estrategia Sinergia por Querétaro.

Los indicios asegurados durante los cateos

Como resultado de las revisiones, los agentes de seguridad hallaron diversas dosis de droga y fueron asegurados dos inmuebles.

Cinta de acordonamiento delimita una
  • Más de 160 dosis de narcóticos, entre ellos metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana
  • Tres armas de fuego
  • Cuatro armas artesanales y 263 cartuchos
  • Dinero en efectivo, básculas y otros indicios

En las acciones participaron elementos de la Fiscalía de Querétaro junto con elementos de la Policía de Investigación del Delito. Dichos mantuvieron coordinación con efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal e instituciones de nivel municipal.

Todos los indicios asegurados fueron puestos a disposición de para su análisis pericial y que puedan ser integradas de las carpetas de investigación. No fueron revelados los nombres de los sujetos detenidos.

Cateos simultáneos en Querétaro dejan 11 detenidos

Las revisiones a inmuebles realizadas de manera paralela ya han arrojado aseguramientos y detenciones en otras partes de Querétaro. El pasado 2 de diciembre la FGE estatal informó sobre el arresto de 10 personas como resultado de cateos en el municipio de San Juan del Río.

Los 10 individuos capturados (FGE
En dicha ocasión los elementos de seguridad hallaron dos armas de fuego, armas blancas y diferentes cantidades de cocaína, metanfetamina y marihuana, además de cartuchos útiles.

“Las diligencias permitieron recabar información relevante y continuar con líneas de investigación previamente desarrolladas”, destaca el informe de las autoridades estatales.

Siete sujetos detenidos tras 12 cateos en Querétaro

Mientras que un mes antes, el 3 de noviembre pasado, otras siete personas fueron detenidas tras una docena de cateos realizados en los municipios de Ezequiel Montes, Colón y San Juan del Río.

Los agentes que intervinieron los inmuebles hallaron armas de fuego y de aire, más de 60 cartuchos útiles, mas de 20 elementos balísticos, dinero en efectivo, así como dosis de droga con características de metanfetamina, marihuana y cocaína.

Dichos cateos fueron iniciados por averiguaciones respecto a dos carpetas de investigación por narcomenudeo (posesión con fines de comercio o suministro. En dicha ocasión cinco inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoriades.

