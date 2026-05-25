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Presidenta de Morena responde a la renuncia del hijo de AMLO: “Celebro esta nueva etapa que emprendes”

La respuesta no se hizo esperar después de la renuncia de “Andy” López Beltrán a Morena

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La renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a responsabilidades dentro del partido coincide con su intención de competir por el VI Distrito de Tabasco, conforme a tiempos legales y lineamientos internos de la organización.
La renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a responsabilidades dentro del partido coincide con su intención de competir por el VI Distrito de Tabasco, conforme a tiempos legales y lineamientos internos de la organización.

Este lunes, Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció su separación de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de la Comisión Nacional de Elecciones. En su carta dirigida a la dirigencia y militancia del partido, confirmó que buscará contender por la diputación federal del VI Distrito Electoral Federal de Tabasco, que comprende los municipios de Centro y Jalapa, entre otros, siguiendo los tiempos que marcan las convocatorias del partido y la ley electoral.

La decisión, dijo, es congruente con lo acordado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena.

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La respuesta que nadie esperaba: Montiel lo despide con afecto

Lo que convirtió la noticia en el tema del día fue la respuesta de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes. Lejos de un comunicado frío e institucional, Montiel publicó en redes sociales un mensaje cargado de calidez que sorprendió a propios y extraños.

“Agradezco, a nombre de Morena, tu trabajo, esfuerzo y dedicación para fortalecer la base militante de nuestro movimiento”, escribió la dirigente. Y fue más allá: “Hoy celebro esta nueva etapa que emprendes y te deseo el mayor de los éxitos”.

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Montiel reconoció que López Beltrán ha sido “parte fundamental de una generación que sigue haciendo historia junto al pueblo de México” y cerró su mensaje en un tono personal que pocos esperaban de una despedida política: “Más allá de las responsabilidades, me quedo siempre con tu amistad, la confianza y el compañerismo construidos a lo largo del camino”.

@A_MontielR
@A_MontielR

El legado que “Andy” deja en la estructura del partido

Antes de su salida, López Beltrán presentó un balance de un año y siete meses al frente de la Secretaría de Organización:

  • 10 millones de nuevos militantes incorporados al padrón.
  • Cerca de 7 millones de afiliados credencializados mediante 300 módulos en todo el país.
  • Comités Seccionales en el 97% de las secciones electorales nacionales.
  • Consejos Municipales en el 97.60% de los municipios con régimen de partidos, actividad que concluirá el 31 de mayo.
  • Más de 272 asambleas de evaluación y organización en todo el país.

Con estos números sobre la mesa, aseguró que Morena es hoy “la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo”.

La renuncia formal de Andrés Manuel López Beltrán fue notificada a la presidenta del partido, tras su decisión de buscar una diputación federal por Tabasco, aunque se venía anticipando su salida desde hace varios meses. (Infobae-Itzallana)
La renuncia formal de Andrés Manuel López Beltrán fue notificada a la presidenta del partido, tras su decisión de buscar una diputación federal por Tabasco, aunque se venía anticipando su salida desde hace varios meses. (Infobae-Itzallana)

Una salida anunciada con meses de anticipación

Desde finales de 2025, analistas y medios especializados habían anticipado que López Beltrán prepararía su salida de la Secretaría de Organización de Morena, tras tensiones internas y reveses electorales que dejaron huella en su gestión. Entre los factores que se señalaron como detonadores figuró un choque con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el manejo del partido y la definición de candidaturas de cara a 2027.

El regreso a Tabasco había sido descrito como un repliegue estratégico, con el objetivo de buscar un cargo legislativo y construir desde la base un relanzamiento político con miras al largo plazo, siguiendo un camino similar al trazado por su padre: Tabasco, Ciudad de México y, eventualmente, la Presidencia de la República.

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