Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Los 10 individuos capturados (FGE Querétaro)

Un total de 10 personas fueron detenidas en Querétaro como resultado de una serie de cateos simultáneos en diferentes puntos del municipio de Sn Juan del Río como parte de la estrategia denominada Sinergia por Querétaro.

Los hechos fueron informados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro el 2 de diciembre. Los 11 cateos fueron realizados en La Estancia y colonias aledañas en el municipio referido.

Las intervenciones son resultado de diversas carpetas de investigación y estuvieron a cargo de la Policía de Investigación del Delito (PID), la cual contó con el apoyo operativo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Incautaron armas blancas y diversas drogas

Además de la detención de 10 personas, los agentes de seguridad incautaron un par de armas de fuego, así como armas blancas y diferentes cantidades de cocaína, metanfetamina y marihuana, aunque no fue especificada la cantidad de las sustancias.

Parte de lo informado por las autoridades estatales (X/)

Los uniformados también aseguraron cartuchos útiles y otros objetos relacionados con los los hechos que dieron pie a los cateos simultáneos.

“Las diligencias permitieron recabar información relevante y continuar con líneas de investigación previamente desarrolladas”, destaca el informe de las autoridades estatales.

No fueron revelados los nombres de los 10 sujetos capturados, únicamente fue compartida una imagen que muestra a la decena de personas aseguradas.

Asimismo, la Fiscalía de Querétaro aseguró que continuará con las averiguaciones y el procesamiento de los indicios y con ello esclarecer "los hechos vinculados con estas acciones operativas“.

Cinco cateos y cuatro detenidos en el Marques y Querétaro

Detenidos tras 5 cateos en Querétaro (FGE Querétaro)

Por su parte, el 30 de noviembre pasado la FGE Querétaro informó sobre la captura de cuatro personas como resultado de cinco cateos en los municipios de Querétaro y El Marqués.

Agentes de seguridad realizaron las acciones en San Pedrito Peñuelas, El Colorado, San Cristóbal y zonas aledañas, acciones que derivaron en las detenciones y el aseguramiento de más de seis kilos de marihuana, dosis de drogas sintéticas y la incautación de cuatro armas de fuego y más de 300 cartuchos de diferentes calibres.

De igual manera, fueron asegurados cuatro inmuebles revisados, los cuales al parecer eran usados para actividades de narcomenudeo. A lo anterior se suma el aseguramiento de dinero en efectivo, teléfonos celulares, básculas y material para dosificación.

“Las diligencias fueron encabezadas por la Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo, la Policía de Investigación del Delito (PID)”, es parte del reporte oficial.