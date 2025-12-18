México

Metanfetamina, marihuana, un arma corta y dos detenidos: el saldo de un cateo realizado en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX

Este aseguramiento sería el resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de células generadoras de violencia

Dos hombres fueron detenidos tras realizar un cateo en la alcaldía Álvaro Obregón Crédito: SSC CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reportó este 17 de diciembre que, derivado de orden de cateo, se realizó un operativo en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón donde aseguraron metanfetamina, marihuana, un arma corta y lograron la detención de dos personas.

El operativo fue realizado por elementos de la SSC en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJCDMX).

La acción tuvo lugar en la colonia Cañada, tras identificar el inmueble como presunto centro de almacenamiento y embalaje de sustancias prohibidas.

El operativo y los resultados

Según información difundida por fuentes oficiales, como parte de las medidas contra delitos de alto impacto, agentes de la SSC, en colaboración con organismos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, recibieron reportes sobre un inmueble situado en la colonia Cañada que presuntamente servía para resguardar y empacar droga, motivo por el que implementaron diferentes técnicas de investigación.

Las autoridades implementaron tareas de inteligencia que permitieron reunir pruebas para solicitar ante el Ministerio Público la intervención en el predio localizado sobre la calle Risco, colonia la Cañada, alcaldía Álvaro Obregón.

En el sitio, agentes de la SSC, elementos de la fiscalía y efectivos federales realizaron un operativo en la vivienda.

Según datos señalados por la SSC mediante un comunicado donde detallan las acciones, el cateo fue realizado cumpliendo con la orden judicial y los lineamientos legales, sin que se registraran incidentes de violencia.

Durante la inspección se aseguró lo siguiente:

  • Una bolsa negra de plástico con características similares a la marihuana
  • Una bolsa transparente con presunta metanfetamina
  • Un arma corta
  • Un cargador de arma corta, abastecido
Estos fueron los objetos asegurados tras el cateo informado por la Secretaría se Seguridad Ciudadana de la CDMX. Crédito: SSC CDMX

Además, se confirmó la detención de dos hombres, de 25 y 20 años, quienes quedaron bajo resguardo para ser puestos a disposición del Ministerio Público, encargado de definir su situación jurídica.

El inmueble fue asegurado y se mantiene bajo vigilancia policial para dar continuidad a las investigaciones.

Según la SCC, los detenidos recibieron la notificación de sus derechos al momento de su detención.

Hasta el momento las autoridades no han informado si las personas detenidas estarían relacionadas con alguna célula delictiva.

Contexto institucional y combate a la violencia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recordó en el comunicado que que los presuntos implicados se consideran inocentes hasta recibir sentencia firme, conforme marca el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Según datos de la SCC, el cateo responde a estrategias coordinadas entre dependencias de seguridad para identificar y desarticular grupos delictivos generadores de violencia en la Ciudad de México.

El titular de la SCC, Pablo Vázquez, destacó el decomiso mediante una publicación realizada en su cuenta de X (antes Twitter). En el posteo, Vázquez agradeció a la FGJCDMX por su coordinación y a las fuerzas federales por el apoyo brindado durante operación del caso.

“Seguimos trabajando en conjunto para reducir los delitos de alto impacto y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, escribió Pablo Vázquez en sus redes.

Datos destacados de la noticia

  • El cateo en un domicilio de la colonia Cañada, en Álvaro Obregón, resultó en la detención de dos hombres.
  • En el operativo se aseguró metanfetamina, marihuana, un arma corta y un cargador abastecido.
  • La acción fue realizada de manera coordinada por la SSC, SEMAR, Guardia Nacional y la Fiscalía capitalina.
  • El inmueble cateado funcionaba presuntamente como centro de almacenamiento y embalaje de drogas.
  • El lugar quedó asegurado por la policía mientras continúan las investigaciones y se define la situación jurídica de los detenidos.

