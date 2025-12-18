Decomisan más de 160 kilos de marihuana en paquetería de Guanajuato, iba a ser trasladada a SLP y Querétaro

La droga fue localizada en una bodega de paquetería en el estado. Foto: SSyP

Más de 160 kilos de marihuana fueron localizados al interior de una bodega de una paquetería en el estado de Guanajuato, los cuales pretendían enviar a San Luis Potosí y Querétaro.

El hallazgo se llevó a cabo por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y la Unidad Canina K9, esto como parte de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) y de los operativos permanentes de inspección a empresas de mensajería.

Droga estaba oculta entre dos tarimas

Como parte de las revisiones, los elementos se desplegaron a la bodega de paquetería ubicada en la colonia Las Rosas, municipio de León, donde el oficial canino marcó positivo sobre dos tarimas.

Al revisar el contenido, los agentes localizaron 27 paquetes sellados al vacío que contenían hierba con las características de la marihuana.

El resultado del decomiso fue de 162 kilogramos, equivalentes a 162 dosis de droga, las cuales fueron retiradas de circulación antes de ser distribuidas a otros estados y a la población.

Foto: SSyP

La droga decomisada iba a ser trasladada a los estados de San Luis Potosí y Querétaro. Tras su aseguramiento, fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en León.

“Este aseguramiento se suma a los resultados acumulados de la estrategia CONFIA, que en lo que va de la presente administración ha permitido asegurar armas con un valor superior a los 76 millones de pesos, además de droga, hidrocarburos y otros bienes ilícitos”, detalló la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato en un comunicado.

Aseguran dos tomas clandestinas y 48 mil litros de huachicol

Este decomiso se suma al realizado en los municipios de Villagrán y Cortázar, donde integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) lograron el aseguramiento de 48 mil litros de hidrocarburo ilícito y dos tomas clandestinas.

La acción se efectuó como parte de los operativos de prevención y vigilancia en la Región VII, donde los oficiales detectaron olores intensos a hidrocarburo, por lo que realizaron una inspección terrestre en distintos puntos.

Foto: SSyP

Tras la revisión, los oficiales localizaron en ambos sitios tinacos enterrados a nivel de suelo, los cuales eran utilizados para el almacenamiento irregular de combustible, así como 3 mil metros de mangueras conectadas a ductos, lo que “permitió confirmar la existencia de dos tomas clandestinas”.

La zona fue verificada y quedó bajo resguardo en coordinación con personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX), elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano, con el objetivo de eliminar fuentes de riesgo y prevenir afectaciones a la población.

En tanto, lo asegurado fue puesto a disposición de la FGR con sede en Celaya.

Tinacos localizados por las autoridades. Foto: SSyP

La Secretaría de Seguridad y Paz detalló que en lo que va de la administración han logrado el aseguramiento de más de 100 millones de litros de hidrocarburo y derivados.