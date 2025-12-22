México

Aeronave de la Marina se estrella en Galveston, Texas, durante misión de apoyo médico

Tras el incidente, fueron iniciados los protocolos de búsqueda y rescate

Imagen de archivo del modelo
Imagen de archivo del modelo de la aeronave accidentada en Texas (X/@sentdefender)

Un vehículo aéreo perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar) sufrió un accidente en Texas, Estados Unidos, mientras realizaba una misión de apoyo médico.

Los hechos fueron informados el 22 de diciembre por la institución de seguridad mexicana a través de sus canales oficiales.

“La Secretaría de Marina-Armada de México informa que una aeronave de esta Institución, que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, presentó un incidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas”.

Primeros informes destacan que el vehículo aéreo, identificado como un King Air 350i, fue el que se estrelló. Por su parte, las Semar indica que fueron activados los protocolos de búsqueda y rescate de manera inmediata.

Reportan que en la aeronave viajaban seis pasajeros

Poco después de las 5:00 de la tarde, la Semar destacó que los eventos se mantenían en desarrollo, además de que fueron iniciados los protocolos con las autoridades correspondientes. Los informes señalan que la matricula de la unidad es ANX-1209.

Datos preliminares indican que en el vehículo viajaban al menos ocho personas, de los cuales dos serían pilotos y seis pasajeros.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

