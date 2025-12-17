México

Reformas en la Armada de México: entra en vigor modelo de ascensos más justo

Se establece que, de manera excepcional en tiempo de paz, el ascenso del personal militar podrá determinarse en la promoción general

Foto: Marina
Foto: Marina

A partir de mañana, la Ley de Ascensos de la Armada de México incorporará reformas y adiciones que buscan actualizar la normatividad y fortalecer los mecanismos para determinar los ascensos dentro de la institución, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta modificación, que entra en vigor el jueves 18 de diciembre, responde a la necesidad de modernizar los procedimientos y criterios para la promoción del personal naval, en un contexto donde la profesionalización y la equidad adquieren un papel central.

Entre los cambios más relevantes, el decreto sustituye la denominación de Estado Mayor General de la Armada por Jefatura de Operaciones Navales, una modificación que, de acuerdo con el documento, implica una reestructuración en la nomenclatura y organización interna de la Armada.

| Semar
| Semar

Además, se establece que, de manera excepcional en tiempo de paz, el ascenso del personal militar podrá determinarse en la promoción general, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la ley y en el Manual de Normas y Procedimientos de la Comisión Coordinadora correspondiente.

El texto también incorpora el uso de lenguaje incluyente para referirse tanto al personal militar como al personal naval, marcando un avance en materia de igualdad y reconocimiento de la diversidad dentro de la institución.

El proceso legislativo que culminó en estas reformas se inició con la aprobación, el pasado 2 de diciembre, del dictamen correspondiente por parte del Pleno de la Cámara de Diputados.

Según el Diario Oficial de la Federación, la iniciativa fue presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y recibió un respaldo mayoritario: 431 votos a favor en lo general y 421 votos en lo particular para los artículos 1, 15 y 47, que habían sido reservados del proyecto de decreto.

Esta amplia aprobación refleja el consenso político en torno a la necesidad de fortalecer los procedimientos de ascenso en la Armada de México.

Las reformas afectan una amplia gama de artículos de la Ley de Ascensos de la Armada de México, incluyendo los artículos 1, 2, 6, 9, 13, 14 (párrafo segundo), 15, 19, 20 (párrafo primero y fracción IV), 21, 32 (fracción III), 33 (fracción III), 34 (párrafo primero y fracción II), 37 (párrafo primero), 43, 44 Bis (párrafos primero y cuarto), 47, 48, 52, 54, 55 y 56.

Además, se adiciona un segundo párrafo al artículo 54, ampliando así el marco normativo que regula los ascensos dentro de la Armada.

El objetivo central de estas modificaciones, según el Diario Oficial de la Federación, es dotar a la Armada de México de un marco legal más robusto y acorde con las exigencias actuales, garantizando procesos de ascenso más claros, justos y adaptados a la realidad institucional.

Así se distribuyen los rangos dentro de la Marina Armada de México

A continuación se presenta una lista de los principales cargos y rangos utilizados en la Marina Armada de México, divididos en dos grandes grupos: personal de la rama de mar (cuerpo general) y personal de la rama de servicios.

Oficiales (Cuerpo General y Servicios)

  • Almirante
  • Vicealmirante
  • Contralmirante
  • Capitán de Navío
  • Capitán de Fragata
  • Capitán de Corbeta
  • Teniente de Navío
  • Teniente de Fragata
  • Teniente de Corbeta
  • Guardiamarina

Clases y Marinería

  • Primero Maestre
  • Segundo Maestre
  • Tercer Maestre
  • Cabo
  • Marinero

Cargos administrativos y de operación

Los cargos específicos pueden variar según la función y el área, pero algunos cargos habituales incluyen:

  • Jefe de Operaciones Navales
  • Comandante de zona naval, sector naval, flotilla, escuadrilla o buque
  • Inspector naval
  • Jefe de operaciones navales
  • Jefe de logística
  • Director de escuela naval, hospital naval o unidad administrativa específica

