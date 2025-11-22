México

Jazlyn, bebé rescatada por su abuela tras explosión de pipa en Iztapalapa, regresa a México

La menor permaneció más de dos meses internada en Estados Unidos

La menor de edad fue
La menor de edad fue trasladada a su casa. Foto: (Fundación Michou y Mau)

La Fundación Michou y Mau informó que Jazlyn Azulet, la bebé que sobrevivió a la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, regresó este d21 de noviembre a México luego de permanecer dos meses y cinco días en el Hospital Shriners de Galveston, Texas, donde recibió atención especializada por quemaduras graves.

De acuerdo con la organización, Jazlyn llegó al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, desde donde fue trasladada en ambulancia a su domicilio, en coordinación con la Secretaría de Salud capitalina. La fundación agradeció al hospital estadounidense por la atención brindada a la menor durante su proceso de recuperación.

Jazlyn y su mamá llegaron a México y fueron trasladadas a su domicilio en ambulancia perteneciente al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en apoyo y coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Agradecemos al hospital Shriners de Galveston, Texas, por toda la ayuda brindada a esta pequeña, quien pasó dos meses y cinco días en sus instalaciones recuperándose.

La madre de la bebé también manifestó su agradecimiento por el interés de la prensa, pero pidió respeto para los momentos sensibles que aún atraviesa la familia.

“Su consideración y prudencia han sido gran apoyo. A partir de ahora estamos a disposición para informar sobre los tratamientos que le darán a Jazmín para atender sus secuelas”, añadió la fundación en representación de la familia.

La fundación Michou y Mau
La fundación Michou y Mau emitió un comunicado para anunciar el regreso de la pequeña que fue rescatada por su abuela en la deflagración de una pipa en el Puente de la Concordia. Foto: (Fundación Michou y Mau)

El accidente que cambió la vida de Jazlyn

El 10 de septiembre, una pipa explotó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Ese día, la pequeña Jazlyn se encontraba al cuidado de su abuela, Alicia Matías Teodoro, de 54 años, quien trabajaba como checadora de transporte en el paradero de la estación Santa Marta, de la Línea A del Metro.

Durante la explosión, la mujer protegió a su nieta con su propio cuerpo, en un acto de valentía que le provocó quemaduras de tercer grado en el 98% del cuerpo. Su gesto heroico fue ampliamente reconocido en redes sociales, donde fue nombrada la “abuelita heroína”. Lamentablemente, falleció el 12 de septiembre, dos días después del accidente.

Jazlyn fue atendida de manera inicial en el Centro Médico Siglo XXI, donde médicos lograron estabilizarla antes de autorizar su traslado aéreo a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado en quemaduras pediátricas.

Policía traslada a bebé a hospital tras explosión en Puente de la Concordia. (@MrElDiablo8)

¿Qué sigue en el proceso de la pequeña Jazlyn?

Con su regreso a México, la menor comenzará una nueva etapa de rehabilitación y tratamiento para las secuelas derivadas de las quemaduras sufridas. La Fundación Michou y Mau indicó que seguirá acompañando el proceso y brindará información cuando existan avances significativos.

El retorno de Jazlyn simboliza un avance esperanzador dentro de un caso que conmovió al país, marcado por la pérdida de su abuela y el esfuerzo coordinado de instituciones nacionales y extranjeras para salvar su vida.

