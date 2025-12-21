Marina decomisó cerca de 30 paquetes de cocaína cerca del puerto de Acapulco, Guerrero

El aseguramiento se efectuó durante recorridos de vigilancia. Foto: Marina

Cerca de 30 paquetes tipo ladrillo con presunta cocaína fueron decomisados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) durante acciones de vigilancia en las inmediaciones del puerto de Acapulco, Guerrero.

El aseguramiento de la droga fue realizado como resultado de recorridos de vigilancia marítima en funciones de Guardia Costera por personal adscrito a la Octava Región Naval, quienes se encontraban a bordo de buques tipo patrullas interceptoras.

La operación, desarrollada en áreas próximas al puerto, permitió el hallazgo de un bulto tipo costalillo, el cual contaba en su interior con 30 paquetes tipo ladrillo de polvo blanco con características propias del clorhidrato de cocaína.

El peso aproximado total de la droga fue de 30 kilogramos, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Foto: Marina

Este procedimiento forma parte de los protocolos establecidos en coordinación con otros niveles de gobierno, la cual se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad y busca fortalecer la justicia y la paz en el estado de Guerrero.

La Secretaría de Marina subrayó que estos resultados “reafirman el compromiso con las familias mexicanas para mantener la seguridad y combatir las actividades ilícitas de las organizaciones delictivas que operan en esta región del país”.

Marina interceptó cerca de 1.6 toneladas de cocaína en Guerrero

Un hecho similar ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando elementos navales aseguraron cerca de 1.6 toneladas de cocaína frente a las costas de Guerrero.

De acuerdo con la Marina, el decomiso se registró en mar abierto, al suroeste de Acapulco, Guerrero, cuando los elementos realizaban recorridos de vigilancia marítima y aérea.

Autoridades de la Semar y el propio secretario Omar García Harfuch estiman que este decomiso llevó a que se aseguraran más de 3 mil 200 millones de dosis de esta droga | SSPC

En la acción también participaron unidades aéreas de la Armada de México, las cuales dieron seguimiento a rutas identificadas de uso por presuntas embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Como resultado de la vigilancia, fueron identificados y asegurados 54 bultos tipo costalillas, en los que se localizaron entre 30 a 10 grupos de bultos que sumaron mil 600 paquetes con un peso aproximado de mil 600 kilogramos de cocaína.

El valor estimado de este decomiso fue de una afectación económica a los grupos delictivos de 371 mil 800 millones de pesos, así como alrededor de 3 mil 200 millones de dosis que se evitó llegaran a manos de jóvenes.

La incautación fue una acción coordinada de la Armada de México en funciones de Guardia Costera al suroeste de Guerrero | SSPC

Con ese aseguramiento, la Marina destacó que sumaban más de 48 toneladas de droga decomisada en el mar durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En mayo pasado también se registró el decomiso de 1.3 toneladas de cocaína en costas de Guerrero por parte de elementos de la Marina durante recorridos de vigilancia.

La acción se desarrolló cuando el personal avistó 68 bultos tipo costalillos de color negro, los cuales se encontraban amarrados unos con otros y que en su interior contenían paquetes tipo ladrillo con polvo blanco.

Se estimó que el aseguramiento implicó una afectación de 382 millones de pesos a la delincuencia organizada.