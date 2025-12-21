México

Perrita callejera da a luz afuera de tienda de conveniencia y el apoyo que recibe de la comunidad se vuelve viral

Trabajadores y comerciantes improvisaron un espacio seguro tras el parto para mantener a salvo a los animales

Guardar
El apoyo de trabajadores y
El apoyo de trabajadores y vendedores marcó la diferencia para una perrita y sus ocho cachorros. (FB: Andrea Quiroz Cardenas)

Un acto de solidaridad colectiva ha conmovido a usuarios en redes sociales luego de que se difundiera un video que muestra cómo una perrita en situación de calle dio a luz a aproximadamente ocho cachorros a un costado de una carretera, en las inmediaciones de la Ciudad de México.

De acuerdo con el testimonio compartido en Facebook, la canina encontró apoyo gracias al personal de una tienda de conveniencia cercana y a los comerciantes de los puestos de comida ubicados en la zona, quienes no dudaron en ayudarla.

Entre todos los involucrados, le proporcionaron una camita improvisada, cobijas, agua y alimento, con el objetivo de que pudiera resguardarse y cuidar a sus crías en condiciones más seguras.

El tierno acto que conquistó a las redes

Trabajadores y comerciantes improvisaron un espacio seguro tras el parto. (FB: Andrea Quiroz Cardenas)

En el video, grabado por una transeúnte y difundido posteriormente en un grupo de Facebook dedicado a la adopción en la capital y Estado de México, se observa a la perrita recostada sobre una especie de colchoneta, colocada dentro de una caja de cartón y cubierta con cobijas para conservar el calor.

Ahí, tranquila, amamanta a sus cachorros, mientras la mujer que graba destaca y agradece el gesto humano de quienes hicieron posible este acto de protección.

“Pequeñas acciones que salvan vidas”, escribió la usuaria en la descripción del clip, el cual rápidamente generó reacciones de apoyo y mensajes de reconocimiento hacia las personas que auxiliaron al animal. “Ojalá esto inspire a más personas a ayudar cuando esté en sus manos”, concluyó.

Una problemática más allá de un solo caso

Más de mil animales son
Más de mil animales son abandonados al día, según cifras oficiales. (Pixabay)

Aunque la historia ha sido celebrada en redes sociales debido a la empatía colectiva, también pone sobre la mesa una realidad alarmante.

De acuerdo con la revista Forbes, en México existen actualmente 29.7 millones de perros y gatos en situación de calle, y se estima que al menos el 70% de ellos alguna vez tuvo un hogar o fue criado en uno.

Además, según cifras proporcionadas por la misma fuente, más de mil 300 animales de compañía son abandonados cada día, una cifra que, en total, supera los 500 mil casos al año.

De acuerdo con un artículo publicado en la revista, el abandono no es únicamente responsabilidad de quienes dejan a un animal en una carretera o lo sacan de casa. Se trata de un problema estructural que involucra a toda la sociedad.

Esta cadena se origina desde familias que adoptan sin preparación ni compromiso, personas que permiten la reproducción sin control, quienes regalan animales como si fueran objetos, un mercado que promueve el consumo de mascotas sin priorizar el bienestar animal, sistemas educativos que no fomentan el respeto entre especies y gobiernos que no asignan recursos ni desarrollan estrategias de largo plazo.

Cada uno de estos actores forma parte de una red de omisiones compartidas, sin embargo, historias como la de esta perrita y sus cachorros también demuestran que la empatía y la acción comunitaria pueden marcar la diferencia.

Temas Relacionados

PerrosAnimalesMascotasVirales

Más Noticias

Más de 10 muertos, entre jornaleros y familias, en accidentes de carretera la madrugada de este domingo en México

Rescatistas y autoridades arribaron a las diversas zonas en donde se suscitaron los hechos

Más de 10 muertos, entre

Clara Brugada encabeza desfile por el Día del Policía 2025 en CDMX y destaca reducción de delitos

La jefa de Gobierno destaca que la incidencia delictiva en CDMX disminuyó 58%

Clara Brugada encabeza desfile por

Caso del volcán El Chichonal genera controversia tras la activación del Semáforo de Alerta Volcánica en Amarillo Fase 1

La Agencia Meteorológica de Chiapas desmiente acusaciones de desinformación en su contra sobre el caso

Caso del volcán El Chichonal

Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro y el lugar donde la asesinaron junto a sus hijos, lo revelado tras captura del “Araña”

Víctor Manuel “N” fue la quinta persona arrestada por el caso; es señalado como dueño del taller ligado al crimen

Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro

Bloqueos en Michoacán: familiares de desaparecidos acusan presunta colusión de la policía con el crimen organizado

El bloqueo se reportó en la carretera Apatzingán-Tepalcatepec

Bloqueos en Michoacán: familiares de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro

Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro y el lugar donde la asesinaron junto a sus hijos, lo revelado tras captura del “Araña”

Bloqueos en Michoacán: familiares de desaparecidos acusan presunta colusión de la policía con el crimen organizado

Localizan tres hieleras con aparentes restos humanos en el Libramiento en Costa Rica, Culiacán

Defensa acude a Panteón San Juan, en Culiacán, Sinaloa, después de que un hombre fue asesinado por un grupo armado

Drogas, dispositivos y economía clandestina: el panorama de inseguridad revelado antes de Navidad en el penal de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os y Peso Pluma

Kenia Os y Peso Pluma reparten juguetes a niños por la Navidad en EEUU

Renata Notni dio fuerte jalón de cabello a Diego Boneta en concierto de Bad Bunny, este fue el motivo | Video

‘La Granja VIP’: este es el millonario premio que se llevará el ganador

Christian Nodal anuncia dos conciertos más para su “Pa’l Cora Tour” en 2026: sedes, fechas y todo lo que debes saber

Esta es la novela en la que Dalílah Polanco y Mar Contreras se reencontrarán tras polémica en LCDLFMX

DEPORTES

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda conquista el título pluma del WBC

Erick “El Cubo” Torres encuentra nuevo equipo en Costa Rica

Se retira Mónica Ocampo, la autora del gol más bonito en la historia de los mundiales femeniles

Rey Mysterio se impone sobre su hijo Dominik en Guerra de Titanes de la AAA junto a Rey Fénix y Penta Zero Miedo

Canelo Álvarez aparece en la Arena Guadalajara tras aparecer con Penta Zero Miedo