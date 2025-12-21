Perrita callejera da a luz afuera de tienda de conveniencia y el apoyo que recibe de la comunidad se vuelve viral

El apoyo de trabajadores y vendedores marcó la diferencia para una perrita y sus ocho cachorros. (FB: Andrea Quiroz Cardenas)

Un acto de solidaridad colectiva ha conmovido a usuarios en redes sociales luego de que se difundiera un video que muestra cómo una perrita en situación de calle dio a luz a aproximadamente ocho cachorros a un costado de una carretera, en las inmediaciones de la Ciudad de México.

De acuerdo con el testimonio compartido en Facebook, la canina encontró apoyo gracias al personal de una tienda de conveniencia cercana y a los comerciantes de los puestos de comida ubicados en la zona, quienes no dudaron en ayudarla.

Entre todos los involucrados, le proporcionaron una camita improvisada, cobijas, agua y alimento, con el objetivo de que pudiera resguardarse y cuidar a sus crías en condiciones más seguras.

El tierno acto que conquistó a las redes

Trabajadores y comerciantes improvisaron un espacio seguro tras el parto. (FB: Andrea Quiroz Cardenas)

En el video, grabado por una transeúnte y difundido posteriormente en un grupo de Facebook dedicado a la adopción en la capital y Estado de México, se observa a la perrita recostada sobre una especie de colchoneta, colocada dentro de una caja de cartón y cubierta con cobijas para conservar el calor.

Ahí, tranquila, amamanta a sus cachorros, mientras la mujer que graba destaca y agradece el gesto humano de quienes hicieron posible este acto de protección.

“Pequeñas acciones que salvan vidas”, escribió la usuaria en la descripción del clip, el cual rápidamente generó reacciones de apoyo y mensajes de reconocimiento hacia las personas que auxiliaron al animal. “Ojalá esto inspire a más personas a ayudar cuando esté en sus manos”, concluyó.

Una problemática más allá de un solo caso

Más de mil animales son abandonados al día, según cifras oficiales. (Pixabay)

Aunque la historia ha sido celebrada en redes sociales debido a la empatía colectiva, también pone sobre la mesa una realidad alarmante.

De acuerdo con la revista Forbes, en México existen actualmente 29.7 millones de perros y gatos en situación de calle, y se estima que al menos el 70% de ellos alguna vez tuvo un hogar o fue criado en uno.

Además, según cifras proporcionadas por la misma fuente, más de mil 300 animales de compañía son abandonados cada día, una cifra que, en total, supera los 500 mil casos al año.

De acuerdo con un artículo publicado en la revista, el abandono no es únicamente responsabilidad de quienes dejan a un animal en una carretera o lo sacan de casa. Se trata de un problema estructural que involucra a toda la sociedad.

Esta cadena se origina desde familias que adoptan sin preparación ni compromiso, personas que permiten la reproducción sin control, quienes regalan animales como si fueran objetos, un mercado que promueve el consumo de mascotas sin priorizar el bienestar animal, sistemas educativos que no fomentan el respeto entre especies y gobiernos que no asignan recursos ni desarrollan estrategias de largo plazo.

Cada uno de estos actores forma parte de una red de omisiones compartidas, sin embargo, historias como la de esta perrita y sus cachorros también demuestran que la empatía y la acción comunitaria pueden marcar la diferencia.