Claudia Sheinbaum inaugura planta eléctrica en Querétaro entre reconocimiento a trabajadores de CFE

Claudia Sheinbaum inauguró central eléctrica en Querétaro.

Este sábado 20 de diciembre de 2025, durante la inauguración de la central de ciclo combinado El Sauz II en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el trabajo realizado por el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la mandataria estuvo acompañada por el gobernador Mauricio Kuri, así como la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, entre otros funcionarios.

La central de la CFE inaugurada busca asegurar el suministro eléctrico en una de las zonas industriales con mayor actividad de México, además de fortalecer la invulnerabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Información en desarrollo...