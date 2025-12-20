México

Claudia Sheinbaum inaugura planta eléctrica en Querétaro entre reconocimiento a trabajadores de CFE

La mandataria destacó los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad ante distintas problemáticas que ha enfrentado la población en el país

Guardar
Claudia Sheinbaum inauguró central eléctrica
Claudia Sheinbaum inauguró central eléctrica en Querétaro.

Este sábado 20 de diciembre de 2025, durante la inauguración de la central de ciclo combinado El Sauz II en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el trabajo realizado por el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la mandataria estuvo acompañada por el gobernador Mauricio Kuri, así como la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, entre otros funcionarios.

La central de la CFE inaugurada busca asegurar el suministro eléctrico en una de las zonas industriales con mayor actividad de México, además de fortalecer la invulnerabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumCFEEnergía EléctricaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Disney+ México: Estas son las

Chivas le dice adiós al “Cone”: este es el mensaje con el que Isaac Brizuela se despidió del Rebaño

El “Cone” se despidió tras once años de entrega y títulos. Su mensaje final conmovió a la afición y marcó el cierre de un ciclo histórico

Chivas le dice adiós al

Profeco y ASEA sancionan a 161 gasolineras y presentan 43 denuncias por irregularidades en litros despachados

El operativo extraordinario concluyó el pasado 16 de diciembre, el cual fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum

Profeco y ASEA sancionan a

Los 10 podcasts más reproducidos de Spotify México hoy

Estos podcasts de Spotify han logrado mantenerse en el gusto del público mexicano

Los 10 podcasts más reproducidos

Temblor hoy 20 de diciembre en México: se registra sismo de 4.2 al sureste de Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy 20 de diciembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae líder de una célula

Cae líder de una célula ligada al CJNG dedicada al huachicol en Oaxaca, usaban asociación de transportistas como fachada

Sinaloa despliega 180 Fuerzas Especiales del Ejército para reforzar seguridad y combatir la “narcoguerra”

FGR localiza dos puntos de extracción ilegal de hidrocarburo en Tala, Jalisco

Madres Buscadoras hallan siete cuerpos de jóvenes enterrados en fosa clandestina de Silao, Guanajuato

Detienen en Ecatepec a seis presuntos narcomenudistas con armas y drogas

ENTRETENIMIENTO

Disney+ México: Estas son las

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Los 10 podcasts más reproducidos de Spotify México hoy

“Mi corazón está lleno de amor”: la frase de Majo Aguilar que abrió interrogantes sobre su soltería

La hora de los valientes: Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas revelan los secretos de la apuesta mexicana de Netflix

Violeta Isfel sorprende al confesar su menopausia a los 40 y el motivo médico que la desencadenó

DEPORTES

Chivas le dice adiós al

Chivas le dice adiós al “Cone”: este es el mensaje con el que Isaac Brizuela se despidió del Rebaño

Confirmado: Edson Álvarez se suma a la lista de lesionados del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026

Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios

Claudio Castagnoli, Atlantis Jr. y Xelhua brillan en Dream Match del CMLL

Blue Demon Jr. marca distancia del Hijo del Santo y redefine su despedida de la lucha libre