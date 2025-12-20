México

Sheinbaum señala los tres principales problemas por los que jóvenes dejan la escuela al entregar becas en Querétaro

La presidenta afirmó que la construcción de escuelas y su expansión evita la deserción escolar y que los jovenes se integren a grupos criminales

Guardar
Sheinbaum encabezó la entrega de
Sheinbaum encabezó la entrega de la Beca Universal Benito Juárez en Querétaro. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de la Beca Universa Benito Juárez para estudiantes de educación Media Superior en el municipio El Marqués, Querétaro, donde destacó las acciones de su gobierno para combatir la diserción escolar y con ello, evitar que los menores de edad opten por interrumpir sus estudios e integrarse a grupos criminales.

Ante estudiantes y padres de familia, la mandataria destacó que en México hay un alto porcentaje de personas que no han concluído sus estudios, por lo que antes de comenzar su gobierno realizó una encuesta sobre por qué un estudiante de secuendaria no continuaría sus estudios.

“Poco antes de entrar al gobierno, hicimos una encuesta para ver por qué los estudiantes no iban a la preparatoria. Le preguntamos a los papás, a las mamás y a los estudiantes que iban a salir de la secundaria. Les preguntamos si les gustaba ir a la preparatoria o no. Y también por qué dejaban la preparatoria. Porque algunos llegan a estudiar y ya estudiando dejan la escuela. Entonces, preguntamos por qué”, comentó.

Ante esto, reveló que en dicha encuesta se detectaron tres motivos por los que los padres de familia y los estudiantes suspendían sus estudios al concluir la secundaria.

¿Qué genera la diserción escolar en México, según Sheinbaum?

De acuerdo con la presidenta, hay tres motivos por los que una persona interrumpe sus estudios, principalmente de educación media superior:

“La primera razón es económica”, afirmó Sheinbaum Pardo; sin embargo, destacpo que para ello su gobierno implementó las becas escolares, como la Benito Juárez, que se entrega a todos los estudiantes de escuelas públicas a nivel nacional.

El segundo motivo, segun la mandataria, es que las escuelas quedan muy lejos de algunas comunidades rurales.

“Tener que hacer una hora, hora y media de ida, hora y media de regreso, el costo del transporte. Y luego, a veces, pues las mamás, los papás preocupados, si les tocaba el turno vespertino, de a qué horas iban a regresar. Entonces, la segunda razón: que les quedaba muy lejos la escuela”, puntualizó.

Mencionó que el tercer motivo “es porque no les gustaba, no se sentían parte de una comunidad o decían que era muy difícil la escuela, que no había continuidad entre la secundaria y la preparatoria”, por lo que recalcó que su gobierno ha impulsado la construcción de escuelas e incluso, recordó la canción que se viralizó sobre ese tema.

“Entonces, ahí fue donde decidimos hacer, como dice la canción, que después se hizo viral gracias a una joven de Jalisco, vamos a construir... ¿Qué dice? ¡Ay, sí se la saben! No sé. A ver, ¿cómo dice? Vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa para que saliendo de la secundaria vayan directito a la preparatoria. Por eso se hizo viral la canción, porque es una necesidad en México. Entonces, decidimos hacer más preparatorias que queden cerca de la casa. Estamos haciendo veinte preparatorias nuevas en todo el país, pero también estamos haciendo algo muy sencillo, que es: las secundarias que ya no tienen turno vespertino, convertimos el turno vespertino en preparatoria", aseveró.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumBeca Benito JuárezQuerétaroeducación públicamexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Trabajadores mexicanos elogian y celebran a su patrón estadounidense y el video rompe estereotipos

La grabación muestra una relación laboral basada en respeto y gratitud, generando miles de reacciones positivas

Trabajadores mexicanos elogian y celebran

Ceci Flores llama a donar juguetes en Navidad para hijos de personas desaparecidas en Sonora: “Que los niños tengan un día feliz”

La madre buscadora y activista pidió a la ciudadanía en general donar desde pasteles y piñatas hasta ropa o calzado

Ceci Flores llama a donar

Alberto del Río ‘El Patrón’ es eliminado de La Granja VIP y se queda a nada de la final del próximo domingo

El luchador agradeció la experiencia vivida en el reality y destacó el valor de reencontrarse con sus seres queridos

Alberto del Río ‘El Patrón’

Clavo de olor: cómo fortalece el sistema inmunológico en temporada invernal

En invierno las infecciones respiratorias y los resfriados aumentan, esta especie se posiciona como un aliado natural

Clavo de olor: cómo fortalece

Pareja engaña a sus invitados con fiesta de cumpleaños y la sorpresa fue que era su boda

La grabación demostró que, con humor y complicidad, incluso los momentos más importantes pueden celebrarse de formas poco convencionales, convirtiendo una boda inesperada en un recuerdo viral e inolvidable

Pareja engaña a sus invitados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sinaloa despliega 180 Fuerzas Especiales

Sinaloa despliega 180 Fuerzas Especiales del Ejército para reforzar la seguridad para combatir la “narcoguerra”

FGR localiza dos puntos de extracción ilegal de hidrocarburo en Tala, Jalisco

Madres Buscadoras hallan siete cuerpos de jóvenes enterrados en fosa clandestina de Silao, Guanajuato

Detienen en Ecatepec a seis presuntos narcomenudistas con armas y drogas

Cae “El Basi” en la alcaldía Azcapotzalco: lo señalan como parte del grupo “Los Malportados” en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Violeta Isfel sorprende al confesar

Violeta Isfel sorprende al confesar su menopausia a los 40 y el motivo médico que la desencadenó

Alberto del Río ‘El Patrón’ es eliminado de La Granja VIP y se queda a nada de la final del próximo domingo

¿Quién es Graco Sendel? El joven actor que comienza a brillar con luz propia en el melodrama mexicano

La palomera 3D de Bob Esponja que todos quieren tener: cuánto cuesta, cómo comprarla y cuándo estará disponible

Filtran nombre de quién podría ganar La Granja VIP el próximo domingo 21 de diciembre

DEPORTES

Confirmado: Edson Álvarez se suma

Confirmado: Edson Álvarez se suma a la lista de lesionados del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026

Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios

Claudio Castagnoli, Atlantis Jr. y Xelhua brillan en Dream Match del CMLL

Blue Demon Jr. marca distancia del Hijo del Santo y redefine su despedida de la lucha libre

Jake Paul reta a Canelo Álvarez pese a sufrir fractura de mandíbula tras pelea con Anthony Joshua