Sheinbaum señala los tres principales problemas por los que jóvenes dejan la escuela al entregar becas en Querétaro

Sheinbaum encabezó la entrega de la Beca Universal Benito Juárez en Querétaro. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de la Beca Universa Benito Juárez para estudiantes de educación Media Superior en el municipio El Marqués, Querétaro, donde destacó las acciones de su gobierno para combatir la diserción escolar y con ello, evitar que los menores de edad opten por interrumpir sus estudios e integrarse a grupos criminales.

Ante estudiantes y padres de familia, la mandataria destacó que en México hay un alto porcentaje de personas que no han concluído sus estudios, por lo que antes de comenzar su gobierno realizó una encuesta sobre por qué un estudiante de secuendaria no continuaría sus estudios.

“Poco antes de entrar al gobierno, hicimos una encuesta para ver por qué los estudiantes no iban a la preparatoria. Le preguntamos a los papás, a las mamás y a los estudiantes que iban a salir de la secundaria. Les preguntamos si les gustaba ir a la preparatoria o no. Y también por qué dejaban la preparatoria. Porque algunos llegan a estudiar y ya estudiando dejan la escuela. Entonces, preguntamos por qué”, comentó.

Ante esto, reveló que en dicha encuesta se detectaron tres motivos por los que los padres de familia y los estudiantes suspendían sus estudios al concluir la secundaria.

¿Qué genera la diserción escolar en México, según Sheinbaum?

De acuerdo con la presidenta, hay tres motivos por los que una persona interrumpe sus estudios, principalmente de educación media superior:

“La primera razón es económica”, afirmó Sheinbaum Pardo; sin embargo, destacpo que para ello su gobierno implementó las becas escolares, como la Benito Juárez, que se entrega a todos los estudiantes de escuelas públicas a nivel nacional.

El segundo motivo, segun la mandataria, es que las escuelas quedan muy lejos de algunas comunidades rurales.

“Tener que hacer una hora, hora y media de ida, hora y media de regreso, el costo del transporte. Y luego, a veces, pues las mamás, los papás preocupados, si les tocaba el turno vespertino, de a qué horas iban a regresar. Entonces, la segunda razón: que les quedaba muy lejos la escuela”, puntualizó.

Mencionó que el tercer motivo “es porque no les gustaba, no se sentían parte de una comunidad o decían que era muy difícil la escuela, que no había continuidad entre la secundaria y la preparatoria”, por lo que recalcó que su gobierno ha impulsado la construcción de escuelas e incluso, recordó la canción que se viralizó sobre ese tema.

“Entonces, ahí fue donde decidimos hacer, como dice la canción, que después se hizo viral gracias a una joven de Jalisco, vamos a construir... ¿Qué dice? ¡Ay, sí se la saben! No sé. A ver, ¿cómo dice? Vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa para que saliendo de la secundaria vayan directito a la preparatoria. Por eso se hizo viral la canción, porque es una necesidad en México. Entonces, decidimos hacer más preparatorias que queden cerca de la casa. Estamos haciendo veinte preparatorias nuevas en todo el país, pero también estamos haciendo algo muy sencillo, que es: las secundarias que ya no tienen turno vespertino, convertimos el turno vespertino en preparatoria", aseveró.