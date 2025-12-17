Pide Claudia Sheinbaum autorización al Senado para que ingresen Navy SEAL´s de EEUU a México

(REUTERS/Yiannis Kourtoglou/Archivo)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo pidió autorización al Senado de la República para que al país puedan ingresar elementos de Navy SEAL´s y del 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos.

Los hechos fueron informados el 17 de diciembre. El objetivo de que los agentes participen en el evento denominado Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales.

En caso de que sea autorizado, el evento será realizado en diferentes sedes:

En el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México

En el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM) en Champotón, Campeche

en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche

Si el ingreso es aprobado entonces entrarían a México 29 efectivos estadounidenses, distribuidos entre 19 miembros pertenecientes a Navy SEAL´s y una decena pertenecientes del 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales.

Los objetivos del evento son: mejorar y reforzar las capacidades de las Unidades Operativas pertenecientes a esta Unidad Naval Especial

Además de fortalecer las relaciones militares de ambos países participantes, así como promover programas integrales que incrementen las habilidades y la capacidad operacional con las Fuerzas Especiales de EEUU, lo anterior, mediante tareas individuales y colectivas específicas de las misiones de operaciones especiales.

Solicita Tropas mexicanas a EEUU

De igual manera, el documento enviado por Sheinbaum a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión indica que se somete a consideración a los senadores el envío de tropas de la Armada de México hacia EEUU.

El objetivo de lo anterior es que los efectivos participen en el evento Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales, el cual está planeado para realizarse en Camp Shelby, Mississippi, EEUU, en el periodo del 18 de enero al 13 de marzo de 2026.

