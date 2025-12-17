Sentencian a expresidenta municipal de Amanalco, Edomex, por pactar doble homicidio con la Familia Michoacana

Las víctimas acudieron a una zona de alto riesgo por órdenes de la entonces funcionaria (FGJEM)

María Elena Martínez Robles, quien se desempeño como Presidenta Municipal de Amanalco, Estado de México, fue condenada 70 años de prisión tras ser hallada culpable del delito de homicidio calificado en agravio de dos personas. Se trata de una mujer que tuvo una llamada con un miembro de “un grupo criminal con orígenes en Michoacán”.

La condena fue informada por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 16 de diciembre. La estructura criminal referida sería la Familia Michoacana.

Martínez Robles “ordenó de manera directa a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, que privaran de la vida al Síndico municipal con el fin de poder seguir controlando las decisiones al interior de la administración municipal”.

Las víctimas fueron identificadas con las iniciales G.J.R. y M.A.L.C., síndico y chofer del ayuntamiento. Cabe recordar que Elena Martínez fue hallada culpable el pasado 14 de diciembre, mientras que de manera reciente fue realizada la audiencia de individualización de sanciones.

Sostuvo reuniones y una llamada con integrantes de un grupo delictivo Crédito: FGJEM

Una llamada y reuniones con criminales

Dicha mujer fue la encargada de ordenar a los hombres acudir a una zona de alto riesgo en el municipio de Zacazonapan. Además, la exfuncionaria tuvo una llamada telefónica con un integrante del grupo delictivo. Martínez Robles expresó sobre el síndico que debía “quitarlo del camino y poder trabajar bien”.

El informe de la Fiscalía del Edomex detalla que la expresidenta municipal también sostuvo reuniones con miembros de la célula con orígenes en Michoacán, lo anterior para poder establecer la forma en la que el grupo trabajaría con la administración.

Además de los 70 años tras las rejas, la mujer deberá cubrir multa como reparación del daño de 207 mil 234 pesos por cada víctima. El doble homicidio fue realizado el 25 de enero de 2023, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron halladas un día después.

Dentro de un vehículo hallado sobre la carretera Temascaltepec - Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla estaban los cuerpos del síndico y el chofer.

La mujer sentenciada (FGJEM)

La detención y ahora sentencia en contra de Elena Martínez Robles es parte de las acciones de la Operación Enjambre, la cual ha derivado en el arresto y condena de diversos funcionarios del Edomex que estuvieron ligados con estructuras criminales.

Un video compartido por la FGJEM muestra a la mujer ahora condenada siendo custodiada por agentes de seguridad y siendo llevada hasta un helicóptero.

Condenan a excomisario de Seguridad de Acambay

En noviembre pasado fue condenado a 67 años y medio de prisión Eulises González Hernández, ex comisario de Seguridad Pública de Acambay, hallado culpable de los delitos de extorsión y desaparición forzada.

Fue condenado a mas de 60 años de prisión (@/FiscaliaEdomex)

Dicho sujeto se encargó de contratar personas para labores específicas, posteriormente les ordenó vigilar una pollería y secuestrar al dueño de la misma.