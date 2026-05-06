México

Próximo director del IPN será elegido por votación: Sheinbaum pide a la SEP crear proceso para democratizar al Politécnico

La presidenta respaldó la trayectoria y trabajo del actual director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval

Guardar
Google icon
Sheinbaum instruyó a la SEP proponer un proceso de elección del próximo directivo del IPN. | Presidencia
Sheinbaum instruyó a la SEP proponer un proceso de elección del próximo directivo del IPN. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que desde su gobierno se promoverá realizar una consulta para elegir al próximo director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), tras la polémica que se generó entorno a las investigaciones por la presunta malversación de fondos y opacidad en el manejo de los recursos de la institución.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que se buscará democratizar la elección del director o directora del IPN, por lo que instruyó al secretario de Educación Pública (SEP), que presente una propuesta para realizar la consulta.

PUBLICIDAD

Precisó que la votación será para elegir a tres candidatos al cargo, para posteriormente conformar una comisión con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la cual analizaría los perfiles y seleccionaría a un ganador.

“Se me acaba de ocurrir, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer una consulta en el Poli para la próxima dirección del Poli. Vamos a democratizar la elección del director del Politécnico Nacional o directora en una consulta para que la comunidad elija a tres, a una terna. ¿Cómo ve?

PUBLICIDAD

“Toda mi vida luché en la UNAM para que eso fuera así. Pues vamos a una consulta, a ver que la gente opine quién puede ser el mejor director o directora del Poli. Y de ahí, pues nombro una comisión con la Secretaría de Ciencia para que elijan al mejor perfil. Bueno, desde aquí le, le instruyo a Mario para que me presente una propuesta de cómo podemos democratizar la elección del Instituto Politécnico Nacional”, dijo Sheinbaum Pardo.

La presidenta reiteró su reconocimiento a Arturo Reyes Sandoval, actual director general del IPN, a pesar de las investigaciones, al señalar que es mexicano, estudió en el Poli, realizó estudios de posgrado en el extranjero y fue investigador en la Universidad de Oxford, donde se especializó en temas relacionados con vacunas.

“Yo tengo una muy buena opinión del doctor Reyes Sandoval. Es una eminencia. Él, imagínense ustedes, mexicano, estudió en el Poli, se fue a estudiar al extranjero. Era tan bueno o es tan bueno académicamente que la Universidad de Oxford le da una plaza. Y ahí hace investigación relacionada con las vacunas.

“Hace su doctorado, se queda ya estudiando y tiene las mejores condiciones de vida en el Reino Unido. Y entonces lo llaman a decirle: “Oye, ¿no quieres dirigir el Poli donde tú estudiaste?”. Y dice: “Sí, me regreso a México a dirigir el Poli”. Y ha hecho un buen trabajo al frente del Poli", puntualizó.

Mencionó que existen investigaciones por parte de Anticorrupción y Buen Gobierno, sobre el secretario académico del IPN y que, en caso de confirmarse alguna irregularidad, debía ser sancionado conforme a la ley.

Sin embargo, aseguró que bajo la gestión de Reyes Sandoval, el presupuesto del IPN se mantuvo prácticamente igual, salvo los aumentos por inflación y la matrícula creció cerca de 30 mil estudiantes.

Comnetó que ante esta situación, el director solicitó apoyos para cubrir el incremento en la contratación de maestros y maestras, por lo que el gobierno federal trabajaba, junto con Mario Delgado, para garantizar los recursos necesarios para la operación y el trabajo del Politécnico.

" ¿Qué le ha pasado al Poli? Se mantuvo prácticamente igual el presupuesto del Poli solo con aumentos relacionados con la inflación, pero ellos crecieron la matrícula en cerca de treinta mil nuevos estudiantes a partir de la llegada del doctor.

“Entonces, el otro día me ve, me, nos sentamos, me dijo: “Quiero platicar con usted”. Pues el aumento de la matrícula requiere necesariamente, pues de más presupuesto, particularmente para la contratación de maestras y maestros", añadió.

De cara al proceso de sucesión en la dirección general, Sheinbaum reconoció que solían surgir tensiones y pugnas internas cada vez que se avecinaba un relevo. Reiteró que, si existía alguna irregularidad, debía ser investigada y sancionada. También pidió al actual director que hiciera público el motivo del cierre de la fundación vinculada al IPN, ya que, según lo que le explicó, la decisión se tomó por falta de transparencia en el uso de los recursos.

Finalmente, Sheinbaum aseguró a estudiantes y docentes del IPN que no habría problemas en el funcionamiento del Politécnico, ya que el gobierno federal respaldaba a la institución y a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en el esclarecimiento de cualquier posible irregularidad y en el proceso de transición.

Google icon

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumIPNArturo Reyes SandovalSEPLa Mañaneramexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Primer Simulacro Nacional 2026: desactivan las alarmas y altavoces

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Primer Simulacro Nacional 2026: desactivan las alarmas y altavoces

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de mayo? Se lleva a cabo el simulacro al interior del transporte público

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de mayo? Se lleva a cabo el simulacro al interior del transporte público

Pensión del Bienestar 2026: quiénes cobran hoy miércoles 6 de mayo

Entregas organizadas por orden alfabético continúan durante el mes con incremento en el apoyo económico para beneficiarios

Pensión del Bienestar 2026: quiénes cobran hoy miércoles 6 de mayo

Supercomputadora Coatlicue y auto Olinia cada vez más cerca de ser una realidad, anuncia Sheinbaum

El primer auto eléctrico mexicano, proyecto Olinia, será presentado el 7 de junio en un evento público

Supercomputadora Coatlicue y auto Olinia cada vez más cerca de ser una realidad, anuncia Sheinbaum

Así se vivió el Primer Simulacro Nacional 2026

Este ejercicio permite evaluar protocolos, identificar rutas de evacuación y zonas seguras, fortalecer la coordinación entre dependencias y fomentar la cultura de protección civil

Así se vivió el Primer Simulacro Nacional 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcaldesa de Uruapan cuestiona protección a funcionarios tras asesinato de Carlos Manzo: “Te dejaron solo”

Alcaldesa de Uruapan cuestiona protección a funcionarios tras asesinato de Carlos Manzo: “Te dejaron solo”

Capturan a “El Tyson”, implicado en ataques contra policías y atentados con explosivos en Durango

Fiscalía de Zacatecas descarta participación de policías en caso de siete asesinados en Tepezalá, Aguascalientes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de mayo: detienen a líder de Los Linos en Morelos

Gobernador de BCS defiende a Rocha Moya y pide a Estados Unidos “bajarle dos rayitas”

ENTRETENIMIENTO

Ernesto D’Alessio rompe el silencio y revela dura caída financiera tras su divorcio: “Pasé tiempos económicos difíciles”

Ernesto D’Alessio rompe el silencio y revela dura caída financiera tras su divorcio: “Pasé tiempos económicos difíciles”

Cómo ver gratis los conciertos de BTS en el Estadio GNP si no conseguiste boleto: esta es la zona visible al escenario

Alexis Ayala reaparece con Cinthia Aparicio y lanza mensaje que desata polémica: “Madurez es contar la historia completa”

¿Javier Ceriani en riesgo? Las posibles consecuencias legales tras presunta demanda colectiva de Nodal, Belinda y más

¿Alianza contra Nodal? Encuentro entre Cazzu y Ceriani en EEUU genera polémica y especulaciones

DEPORTES

Afición de Chivas explota contra la FMF por ultimátum a seleccionados: “La concentración es grabar comerciales”

Afición de Chivas explota contra la FMF por ultimátum a seleccionados: “La concentración es grabar comerciales”

Jugadores de Chivas regresan a Guadalajara pese a advertencia de la Federación Mexicana ¿Se quedan sin Mundial?

Tunden a Miguel Herrera por nombrarse mejor entrenador que André Jardine: “¡No digas mam... Piojo!”

Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026: fechas, horarios y dónde ver en México

Liguilla: dónde ver todas as transmisiones de los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026