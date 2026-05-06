Próximo director del IPN será elegido por votación: Sheinbaum pide a la SEP crear proceso para democratizar al Politécnico

Sheinbaum instruyó a la SEP proponer un proceso de elección del próximo directivo del IPN. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que desde su gobierno se promoverá realizar una consulta para elegir al próximo director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), tras la polémica que se generó entorno a las investigaciones por la presunta malversación de fondos y opacidad en el manejo de los recursos de la institución.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que se buscará democratizar la elección del director o directora del IPN, por lo que instruyó al secretario de Educación Pública (SEP), que presente una propuesta para realizar la consulta.

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Precisó que la votación será para elegir a tres candidatos al cargo, para posteriormente conformar una comisión con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la cual analizaría los perfiles y seleccionaría a un ganador.

“Se me acaba de ocurrir, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer una consulta en el Poli para la próxima dirección del Poli. Vamos a democratizar la elección del director del Politécnico Nacional o directora en una consulta para que la comunidad elija a tres, a una terna. ¿Cómo ve?

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“Toda mi vida luché en la UNAM para que eso fuera así. Pues vamos a una consulta, a ver que la gente opine quién puede ser el mejor director o directora del Poli. Y de ahí, pues nombro una comisión con la Secretaría de Ciencia para que elijan al mejor perfil. Bueno, desde aquí le, le instruyo a Mario para que me presente una propuesta de cómo podemos democratizar la elección del Instituto Politécnico Nacional”, dijo Sheinbaum Pardo.

La presidenta reiteró su reconocimiento a Arturo Reyes Sandoval, actual director general del IPN, a pesar de las investigaciones, al señalar que es mexicano, estudió en el Poli, realizó estudios de posgrado en el extranjero y fue investigador en la Universidad de Oxford, donde se especializó en temas relacionados con vacunas.

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“Yo tengo una muy buena opinión del doctor Reyes Sandoval. Es una eminencia. Él, imagínense ustedes, mexicano, estudió en el Poli, se fue a estudiar al extranjero. Era tan bueno o es tan bueno académicamente que la Universidad de Oxford le da una plaza. Y ahí hace investigación relacionada con las vacunas.

“Hace su doctorado, se queda ya estudiando y tiene las mejores condiciones de vida en el Reino Unido. Y entonces lo llaman a decirle: “Oye, ¿no quieres dirigir el Poli donde tú estudiaste?”. Y dice: “Sí, me regreso a México a dirigir el Poli”. Y ha hecho un buen trabajo al frente del Poli", puntualizó.

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Mencionó que existen investigaciones por parte de Anticorrupción y Buen Gobierno, sobre el secretario académico del IPN y que, en caso de confirmarse alguna irregularidad, debía ser sancionado conforme a la ley.

Sin embargo, aseguró que bajo la gestión de Reyes Sandoval, el presupuesto del IPN se mantuvo prácticamente igual, salvo los aumentos por inflación y la matrícula creció cerca de 30 mil estudiantes.

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Comnetó que ante esta situación, el director solicitó apoyos para cubrir el incremento en la contratación de maestros y maestras, por lo que el gobierno federal trabajaba, junto con Mario Delgado, para garantizar los recursos necesarios para la operación y el trabajo del Politécnico.

" ¿Qué le ha pasado al Poli? Se mantuvo prácticamente igual el presupuesto del Poli solo con aumentos relacionados con la inflación, pero ellos crecieron la matrícula en cerca de treinta mil nuevos estudiantes a partir de la llegada del doctor.

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“Entonces, el otro día me ve, me, nos sentamos, me dijo: “Quiero platicar con usted”. Pues el aumento de la matrícula requiere necesariamente, pues de más presupuesto, particularmente para la contratación de maestras y maestros", añadió.

De cara al proceso de sucesión en la dirección general, Sheinbaum reconoció que solían surgir tensiones y pugnas internas cada vez que se avecinaba un relevo. Reiteró que, si existía alguna irregularidad, debía ser investigada y sancionada. También pidió al actual director que hiciera público el motivo del cierre de la fundación vinculada al IPN, ya que, según lo que le explicó, la decisión se tomó por falta de transparencia en el uso de los recursos.

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Finalmente, Sheinbaum aseguró a estudiantes y docentes del IPN que no habría problemas en el funcionamiento del Politécnico, ya que el gobierno federal respaldaba a la institución y a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en el esclarecimiento de cualquier posible irregularidad y en el proceso de transición.