México

Incautan arsenal, vehículos y animales exóticos en rancho de Arandas, Jalisco

Efectivos de seguridad notaron que desde las afueras de un inmueble podían verse armas

Guardar
Parte de lo hallado (Especial)
Parte de lo hallado (Especial)

Un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) derivó en la incautación de un arsenal, vehículos y animales exóticos en un inmueble del municipio de Arandas, Jalisco, tras ejecutar una orden de cateo autorizada por un juez de Control de Distrito.

El predio, ubicado en la comunidad de Cieneguilla, fue identificado durante recorridos de vigilancia, cuando elementos de la Defensa detectaron desde el exterior la presencia de armas y equipo táctico.

La diligencia fue solicitada por el Ministerio Público Federal y ejecutada por la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de peritos y personal militar.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 24 cargadores de diversos calibres, más de 350 cartuchos, 15 vehículos, 10 caballos, diversas aves, un reptil, 14 chalecos tácticos, 21 aditamentos, prendas de vestir y documentación.

Fueron aseguradas aves (FGR)
Fueron aseguradas aves (FGR)

Los agentes cumplimentaron “una orden de cateo otorgada por el juez de Control de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, para un predio ubicado en el municipio de Arandas”, según detalla el informe.

Todo lo incautado quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que continuará la investigación por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y otros posibles delitos.

Aunque el informe de la FGR únicamente incluye una fotografía del sitio asegurado, en redes sociales fueron compartidas imágenes de lo hallad por los agentes.

En el sitio fue ubicado un cocodrilo, lo que coincide con el informe oficial sobre un reptil en el sitio. No fueron reportadas personas detenidas por el cateo en Arandas.

Fue hallado un cocodrilo (Especial)
Fue hallado un cocodrilo (Especial)

Aseguran más de una tonelada de marihuana y un par de vehículos en Jalisco

Por su parte, el 16 de diciembre, la Guardia Nacional informó sobre el aseguramiento de alrededor de una tonelada de marihuana como resultado de una revisión en el municipio de Ixtlahuacán del Río, sitio al que llegaron guardias nacionales y efectivos de la FGR.

Los uniformados hallaron:

  • 150 bolsas con una tonelada de marihuana
  • Dos vehículos, uno de ellos de gama alta
  • Una máquina trituradora

De igual manera, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incluyó el mencionado cateo en su reporte de actividades relevantes compartido el 15 de diciembre.

“En Ixtlahuacán del Río, elementos de FGR y SSPC catearon un domicilio, aseguraron1,100 kilos de marihuana”, publicó la institución encabezada por Omar García Harfuch.

Temas Relacionados

JaliscoArandasCateoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Atole de ponche de frutas: la bebida ideal para acompañar el recalentado de tu cena navideña

Esta receta combina lo mejor de dos mundos para crear una bebida reconfortante ideal para compartir en familia

Atole de ponche de frutas:

Estos son los riesgos de automedicarse con ibuprofeno

El medicamento es de uso común para dolores menstruales y se vende sin receta en México

Estos son los riesgos de

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 16 de diciembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Cuándo se acaban los pagos y quiénes son las últimas en recibir el dinero?

El depósito de diciembre será el último que reciban las beneficiarias en el año

Mujeres con Bienestar Edomex 2025:

Aseguran más de mil 900 litros de huachicol tras revisión de dos fincas en Jalisco

Elementos de la Guardia Nacional detectaron un olor a gasolina en la zona

Aseguran más de mil 900
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de mil 900

Aseguran más de mil 900 litros de huachicol tras revisión de dos fincas en Jalisco

Cocaína, marihuana y 2 starlink entre lo decomisado por autoridades en el Penal de Aguaruto

Detienen a seis presuntos integrantes de la Familia Michoacana tras extorsión a comerciantes en Edomex

Sentencian a expresidenta municipal de Amanalco, Edomex, por pactar doble homicidio con la Familia Michoacana

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Jalisco e incautan un vehículo de alta gama

ENTRETENIMIENTO

Fernando Delgadillo: así fue el

Fernando Delgadillo: así fue el concierto del trovador en el Lunario

Pepillo Origel explica la desgarradora razón por la que odia la Navidad

La Más Draga 7: a qué hora comenzará el episodio de la gran final del reality show

Los Tigres del Norte alistan original regalo muy latinoamericano para Karol G

Dua Lipa vuelve a CDMX y su papá es visto dentro de “La Casita” de Bad Bunny

DEPORTES

FIFA anuncia venta de boletos

FIFA anuncia venta de boletos para el Mundial 2026 con un costo desde mil pesos: FMF gestionará los accesos

Atlas hace oficial el fichaje de Rodrigo Schlegel

Quién es el primer refuerzo de Pumas para el Clausura 2026: fue figura en el Mundial Sub-20 y jugó con Rayados

David Faitelson reacciona al retiro de Terence Crawford y le manda mensaje a Canelo Álvarez

Doble renovación en Chivas: “La Hormiga” y “El Oso” González seguirán con el Rebaño en 2028