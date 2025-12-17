Incautan arsenal, vehículos y animales exóticos en rancho de Arandas, Jalisco

Parte de lo hallado (Especial)

Un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) derivó en la incautación de un arsenal, vehículos y animales exóticos en un inmueble del municipio de Arandas, Jalisco, tras ejecutar una orden de cateo autorizada por un juez de Control de Distrito.

El predio, ubicado en la comunidad de Cieneguilla, fue identificado durante recorridos de vigilancia, cuando elementos de la Defensa detectaron desde el exterior la presencia de armas y equipo táctico.

La diligencia fue solicitada por el Ministerio Público Federal y ejecutada por la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de peritos y personal militar.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 24 cargadores de diversos calibres, más de 350 cartuchos, 15 vehículos, 10 caballos, diversas aves, un reptil, 14 chalecos tácticos, 21 aditamentos, prendas de vestir y documentación.

Fueron aseguradas aves (FGR)

Los agentes cumplimentaron “una orden de cateo otorgada por el juez de Control de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, para un predio ubicado en el municipio de Arandas”, según detalla el informe.

Todo lo incautado quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que continuará la investigación por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y otros posibles delitos.

Aunque el informe de la FGR únicamente incluye una fotografía del sitio asegurado, en redes sociales fueron compartidas imágenes de lo hallad por los agentes.

En el sitio fue ubicado un cocodrilo, lo que coincide con el informe oficial sobre un reptil en el sitio. No fueron reportadas personas detenidas por el cateo en Arandas.

Fue hallado un cocodrilo (Especial)

Aseguran más de una tonelada de marihuana y un par de vehículos en Jalisco

Por su parte, el 16 de diciembre, la Guardia Nacional informó sobre el aseguramiento de alrededor de una tonelada de marihuana como resultado de una revisión en el municipio de Ixtlahuacán del Río, sitio al que llegaron guardias nacionales y efectivos de la FGR.

Los uniformados hallaron:

150 bolsas con una tonelada de marihuana

Dos vehículos , uno de ellos de gama alta

Una máquina trituradora

De igual manera, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incluyó el mencionado cateo en su reporte de actividades relevantes compartido el 15 de diciembre.

“En Ixtlahuacán del Río, elementos de FGR y SSPC catearon un domicilio, aseguraron1,100 kilos de marihuana”, publicó la institución encabezada por Omar García Harfuch.