Profepa clausura proyecto minero en la Reserva de la Biosfera Calakmul

La Reserva de la Biosfera Calakmul, reconocida por su riqueza ecológica y su relevancia en la conservación ambiental de México, ha sido escenario reciente de una intervención legal derivada de presuntas irregularidades en la operación de un proyecto minero.

Las autoridades han puesto el foco en la protección de este entorno ubicado en Campeche, emprendiendo acciones preventivas para resguardar áreas clave de la reserva.

Proyecto minero fue clausurado por irregularidades en Calakmul

Por la ocupación no autorizada de 117 metros cuadrados fuera del polígono habilitado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó una clausura temporal total a todas las actividades del proyecto “Explotación del Lote Minero Becán 2”, operado por la empresa Holcim Operaciones México en el estado de Campeche.

La intervención se efectuó tras una visita de verificación, destinada a comprobar el cumplimiento de los términos y condiciones impuestos en la autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 19 de diciembre de 2019.

Según lo constatado por el personal de la dependencia, el equipo identificó actividades mineras desarrolladas fuera de los límites autorizados, lo que representa un incumplimiento directo de la regulación vigente en materia ambiental. En consecuencia, el 26 de noviembre de 2025, inspectores de la Profepa acudieron al sitio y levantaron el acta correspondiente, formalizando la imposición de la medida de seguridad que resultó en la clausura temporal total del proyecto.

Profepa lleva a cabo programa anual de visitas en Campeche

La porción intervenida permanecerá clausurada mientras la autoridad ambiental continúa integrando el expediente administrativo respectivo. Este procedimiento se inscribe dentro del Programa Operativo Anual de la oficina de la Profepa en Campeche, en el marco de las visitas ordinarias planificadas para garantizar el cumplimiento de la normatividad sobre impacto ambiental vigente en el país.

El organismo informó que “la Procuraduría continuará con la sustanciación del procedimiento administrativo hasta su resolución” y recordó que todas las acciones se enmarcan en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, aplicada de manera rigurosa en las Áreas Naturales Protegidas.

La gestión reafirma “su compromiso con la protección de los ecosistemas ubicados dentro de la Reserva de la Biosfera Calakmul”, una zona resaltada por su alto valor ambiental y biológico nacional.

