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Randal Willars se alista para el selectivo rumbo a los Juegos Centroamericanos tras destacar en China

Tras su actuación en Pekín, el clavadista regiomontano se enfoca en su próximo reto internacional

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La selección mexicana de clavados cerró su participación en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, disputada en Pekín, China, con cinco medallas y el segundo lugar del medallero general.

En ese contexto, Randal Willars destacó con tres podios (dos platas y un bronce) y fijó su siguiente objetivo en el proceso selectivo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Tres medallas en China y balance competitivo

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El certamen, organizado por World Aquatics, dejó como uno de los momentos destacados la medalla de plata de Willars en la plataforma de 10 metros individual, con una puntuación de 538.15, quedando cerca del primer lugar.

“Estoy muy contento, porque en lo personal ha sido mi mejor actuación en la prueba individual, tanto en puntuación como en sensaciones durante la competencia. Me siento satisfecho y motivado para seguir perfeccionando mis clavados”, señaló el clavadista.

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El mexicano también subrayó la exigencia de competir ante los representantes locales. “Es un deporte de apreciación, y para vencer a los chinos, especialmente en su casa, se requiere ser muy contundente. Sabemos que las competencias pueden definirse por uno o dos puntos”, explicó.

A su actuación individual se sumó la plata en equipo mixto de 3 y 10 metros, junto a Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo y Osmar Olvera, con un total de 422.50 unidades. Además, obtuvo el bronce en plataforma de 10 metros sincronizados con Kevin Berlín, tras sumar 403.02 puntos.

“Estoy muy contento con mi participación en la Súper Final en Pekín. Siempre es complicado competir contra China, y más en su territorio. Fueron pruebas muy exigentes en individual, sincronizados y equipo”, añadió.

Enfocado en el selectivo y Santo Domingo 2026

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Tras su regreso a México, Willars confirmó que su preparación continuará enfocada en el Selectivo de Primera Fuerza, programado del 28 al 31 de mayo, que definirá a la delegación nacional rumbo a Santo Domingo 2026.

“Mi preparación continuará de lleno para ese selectivo, con el objetivo de clasificar a los Juegos Centroamericanos, que son la competencia primordial de este año. Todo mi trabajo está enfocado en ello”, afirmó.

El clavadista también valoró el desempeño colectivo del equipo mexicano, que finalizó en la segunda posición del medallero general, solo por detrás de China.

“México tuvo un gran desempeño al obtener el subliderato en el medallero. Debemos regresar con una actitud positiva y enfocados en lo que viene”, concluyó.

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