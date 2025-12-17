Sheinbaum pide a la ONU intervenir en conflicto entre EEUU y Venezuela para “evitar cualquier derramamiento de sangre”

Sheinbaum indicó que México mantiene su postura en contra de la intervención extranjera. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que intervenga en la resolución del conflicto entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, luego de que ayer el mandatario estadounidense, Donald Trump, ordenó un bloqueo total a los barcos petroleros venezolanos.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria le pidió a la ONU evitar que haya “un derramamiento de sangre”, afirmando que no se ha visto al organismo internacional “asumir su papel” en la mediación de conflictos.

“Un llamado a Naciones Unidas, que asuma su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo reiteró que, acorde con la Constitución, su administración mantiene su posición en contra de la injerencia extranjera y a favor de la autodeterminación de los pueblos, así como a la solución pacífica de los conflictos.

Por ello, también exhortó que cualquier controversia internacional se resuelva a través del diálogo pacífico y sin intervencionismo, “más allá de las opiniones” que se tengan, enfatizando que así debe actuar cualquier presidente de México.

“Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no la intervención, esta es nuestra posición por convicción y por Constitución, esa siempre debe ser la posición de cualquier presidente de México, más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz”, puntualizó.

Sheinbaum abre puerta a que México sea mediador en conflicto entre EEUU y Venezuela

Al ser cuestionada sobre si el gobierno de México buscaría ser mediador o punto de encuentro para la resolución del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, la mandataria respondió que sí; sin embargo, indicó que buscaría una coordinación con los países de América Latina para garantizar la paz y soberanía.

“Sí podemos buscarlo. Obviamente lo que buscaríamos a todos los países de América Latina, es indispensable garantizar la paz y la soberanía de los pueblos, que no solamente es la Constitución Mexicana, sino los fundamentos también de los tratados internacionales y del fundamento de la Organización de las Naciones Unidas

“También es importante si nosotros podemos estar como un punto de negociación, de reunión si así lo consideran las partes, las partes tendrían que proponernos y sino buscar mediadores que permitan evitar cualquier conflicto en la región”, concluyó.