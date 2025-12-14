¿Sabine Moussier solicitó la eutanasia? La verdad detrás de los videos que encendieron las alarmas

Una serie de videos virales encendieron las alarmas en torno al estado de salud de la actriz. (@sabineoficial, Instagram)

Una serie de videos virales hechos con inteligencia artificial (IA) encendieron las alarmas en torno al estado de salud de la actriz Sabine Moussier.

En los clips que circularon en TikTok, Facebook y X, Galilea Montijo, la periodista Adela Micha y la actriz Cynthia Klitbo confirman una noticia inédita: Sabine Moussier tomó la decisión de viajar a Colombia para solicitar la eutanasia ante el deterioro en su salud que ha causado la neuropatía de fibras pequeñas, padecimiento que ha enfrentado en privado.

No obstante, los clips construyen una falsa narrativa a partir de videos de Montijo, Micha y Klitbo en otros contextos, pero editados con IA.

En TikTok surgieron video sobre la supuesta decisión de Sabine Moussier de someterse a la eutanasia. (Captura de pantalla / TikTok)

El impacto de los falsos rumores

Trends, una herramienta gratuita de Google que muestra la popularidad de intenciones de búsqueda en internet, registró un aumento exponencial en torno a la actriz.

Cientos de miles de personas en el país se volcaron a las plataformas digitales haciendo una misma pregunta: Sabine Moussier eutanasia, ¿es verdad? Para su tranquilidad, la actriz continúa en México, donde se mantiene enfocada en su carrera y familia, según sus más recientes publicaciones en Instagram.

Moussier, recordada por sus papeles de villana en melodramas mexicanos, es la nueva víctima de la democratización de la IA y la eliminación de filtros de verificación en Meta y X.

Trends registró un aumento de búsquedas en torno al tema. (Google)

Una confusión y una alarmante noticia falsa

La popularidad que alcanzó el rumor tuvo otro factor inesperado: el uso de videos de la influencer chilena Loreto Cid, una cosmetóloga con cierto parecido a la actriz mexicana.

En las ediciones que se viralizaron en TikTok, también se incluyeron clips publicados originalmente por Loreto Cid que fueron presentados como el estado actual de Sabine Moussier.

Mediante un video en su cuenta de Instagram, la chilena agradeció ser comparada con una actriz tan bella, pero se deslindó de las falsas noticias que circulaban.

Sabine Moussier fue confundida en redes con la influencer Loreto Cid. (Loreto Cid / Facebook / @sabineoficial, Instagram)

Por su parte, Sabine Moussier no se ha pronunciado públicamente sobre la conversación que generó en plataformas digitales la noticia de su falso viaje a Colombia para someterse a una eutanasia.

En Instagram subió dos historias de un regalo de Navidad adelantado. La actriz habla frente a su celular y muestra un rostro que dista de los audiovisuales viralizados en X, Facebook y TikTok.

El impacto de la neuropatía de fibras pequeñas en su salud

Sabine Moussier ha enfrentado recientes retos tras revelar que padece neuropatía de fibras pequeñas, un trastorno neurológico que compromete fibras nerviosas encargadas de transmitir señales sensoriales y autónomas.

Esta enfermedad genera dolor ardiente y urente, además de hormigueo, entumecimiento y problemas para regular la temperatura y la presión arterial.

En entrevista para el matutino Hoy, Moussier explicó que la afección le provoca dolor constante y afecta su sistema autónomo, dificultando tareas cotidianas y alterando funciones básicas como la sudoración o la digestión. Además, la actriz destacó la incomprensión social que acompaña a este tipo de padecimientos invisibles, sumando estrés emocional a las complicaciones físicas.

Actualmente, Moussier recibe tratamiento médico especializado, aunque subrayó que el control de la enfermedad exige atención permanente y adaptación diaria a los cambios que impone este diagnóstico.