Sabine Moussier aclara si Andrés García fue el actor abusó de ella mientras grababa una telenovela

Sabine Moussier y Andrés García. (Televisa)

En días recientes, Sabine Moussier, reconocida actriz de la televisión mexicana, compartió un doloroso episodio que vivió durante la grabación de una telenovela, al revelar que fue víctima de abuso por parte de un compañero actor.

Aunque no ha identificado públicamente a la persona responsable, el testimonio generó una ola de especulaciones y un intenso debate en redes sociales.

Uno de los nombres que surgió en los rumores fue el del fallecido actor Andrés García, con quien trabajó en la exitosa telenovela El privilegio de amar. Razón por la que los medios de comunicación le preguntaron directamente.

¿Qué dijo Sabine Moussier?

Sabine Moussier no quiso revelar la identidad del actor que la agredió sexualmente. (YouTube)

Según detalló la actriz, el incidente ocurrió durante la filmación de una escena íntima en la que ella y el actor, cuya identidad decidió mantener en reserva, interactuaban en una cama para crear una atmósfera de tensión sexual. Sin embargo, la situación tomó incómodo y traumático para Sabine.

“Simplemente estaba en una escena, y era una escena de cama, y lo que este actor decidió hacer fue tomar mi mano, se quitó la pijama, los chones, y ponerla ahí”, relató la actriz.

Moussier comentó que durante el momento no supo cómo reaccionar debido al miedo y los nervios, lo que incluso la llevó a reírse de manera involuntaria. Esta reacción, según Moussier, fue interpretada como parte de la escena por el director, quien le pidió continuar con la grabación.

En relación a lo vivido, Sabine calificó la experiencia como una profundamente dura y marcada por el impacto emocional.

“Es muy fuerte, es muy duro, es muy bajo. Pedí que no me pusieran más escenas de sexo con esa persona y fue lo único que pude hacer”, admitió.

Además, reflexionó que, de enfrentarse a una situación similar ahora, tendría una respuesta distinta: “En otro momento, tengo clarísimo que hubiera reaccionado, hubiera levantado la cobija y, frente a todas las cámaras, lo hubiera expuesto”.

¿Fue Andrés García?

Ante los rumores que señalan a Andrés García como el agresor, Sabine Moussier fue abordada por reporteros durante un ensayo de la obra Brujas, en la que participa actualmente. La actriz fue contundente al desmentir los señalamientos hacia el fallecido actor.

“No, mi Andrés García déjenlo dormir, déjenlo descansar en paz”, expresó. Al mismo tiempo, explicó que no pretende profundizar en el tema para evitar más especulaciones: “Precisamente por eso no voy a tocar ese tema, yo no voy a dejar que se piense que se castigue, nada”.

Sabine comentó que sus declaraciones surgieron en un momento sensible y que prefiere no ensuciar la reputación de ningún compañero con el que ha trabajado en sus más de 30 telenovelas.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de tomar acciones en el futuro: “Si un día decido hacer algo, lo haré”. Aunque, también sorprendió al mencionar que actualmente quiere y le desea lo mejor a la persona responsable del abuso.

La actriz dejó claro que no hablará más del incidente: “No quiero que me sigan preguntando”.