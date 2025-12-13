México

Errores al preparar avena pueden sabotear una dieta para bajar de peso

La preparación incorrecta de este superalimento puede convertirla en un obstáculo para las personas que buscan tener el peso ideal

Licuado de avena con piñón,
Licuado de avena con piñón, una mezcla cremosa y nutritiva ideal para obtener energía natural y sabor delicado en la alimentación diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena se ha ganado un lugar privilegiado en planes alimenticios y rutinas de bienestar por su alto contenido de fibra, su capacidad para generar saciedad y su aporte de energía sostenida.

Sin embargo, nutriólogos y expertos en salud coinciden en que no basta con incluirla en el menú diario: la forma en que se prepara es determinante para que funcione como aliada o se transforme en un alimento que frene la pérdida de peso.

Uno de los errores más comunes es optar por avena instantánea o saborizada. Aunque resulta práctica, este tipo de productos suele contener azúcares añadidos, sodio y conservadores que elevan el índice glucémico.

Esto provoca picos de glucosa en la sangre, seguidos de una sensación de hambre en poco tiempo, lo que favorece el consumo excesivo de calorías a lo largo del día.

Aumentar el aporte calórico

Evitar aumentar el aporte calórico
Evitar aumentar el aporte calórico con el uso de azúcar, miel, jarabes

Otro fallo frecuente es endulzarla con azúcar, miel, jarabes o lechera. Aun cuando algunos de estos ingredientes se consideran “naturales”, su consumo regular incrementa significativamente el aporte calórico del platillo. Especialistas recomiendan sustituirlos por canela, vainilla natural o fruta fresca en cantidades moderadas.

El tamaño de la porción también juega un papel clave. Servir avena “a ojo” suele llevar a consumir más de lo recomendado. Una porción adecuada para una dieta de control de peso es de aproximadamente media taza de avena cruda. Superar esta cantidad puede impedir el déficit calórico necesario para adelgazar.

Además, preparar avena únicamente con agua y sin una fuente de proteína es otro error habitual. Aunque reduce calorías, también disminuye la saciedad. Esto provoca que la persona vuelva a sentir hambre rápidamente y recurra a colaciones poco saludables.

Los llamados “toppings saludables” representan otro riesgo. Frutos secos, semillas, coco rallado o crema de cacahuate aportan nutrientes, pero también una alta densidad calórica. Usarlos sin moderación puede duplicar o triplicar las calorías del plato original.

Plan integral

Un hombre joven realiza ejercicios
Un hombre joven realiza ejercicios de estiramiento y equilibrio sobre una esterilla en la sala de su hogar, demostrando la importancia de mantener la actividad física en espacios interiores. La escena refleja la tendencia creciente de entrenar en casa, adaptando rutinas saludables al entorno doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, especialistas subrayan que la avena no es un alimento milagro. Consumirla no compensa una dieta desequilibrada ni la falta de actividad física. Su efectividad para bajar de peso depende de un plan integral que incluya alimentación balanceada, control de porciones y ejercicio regular.

La avena sigue siendo una excelente opción para quienes buscan mejorar su alimentación y reducir peso, siempre que se prepare de forma adecuada. De lo contrario, un desayuno aparentemente saludable puede convertirse en un factor silencioso que frene los resultados esperados.

