México

Efectos secundarios de la creatina: cuáles son los más comunes y cómo prevenirlos

Este suplemento puede ayudar a obtener masa muscular

Guardar
Estos son los efectos secundarios
Estos son los efectos secundarios de la creatina (Freepik)

La creatina se ha consolidado como uno de los suplementos deportivos más utilizados en el mundo, gracias a su eficacia comprobada para aumentar la fuerza, mejorar el rendimiento y favorecer la ganancia de masa muscular. Sin embargo, su creciente popularidad también ha generado dudas entre usuarios nuevos, especialmente sobre los posibles efectos secundarios y la forma adecuada de consumirla.

Especialistas en nutrición y medicina deportiva coinciden en que, aunque la creatina es segura en la mayoría de los casos, puede provocar efectos secundarios leves si no se utiliza correctamente.

Uno de los efectos más comunes es el malestar gastrointestinal, que puede incluir dolor abdominal, diarrea, náuseas o hinchazón.

Estos síntomas suelen relacionarse con dosis elevadas de una sola toma o con una disolución deficiente del suplemento.

Para evitar estas molestias, los expertos recomiendan consumir de 3 a 5 gramos diarios, mezclar bien el producto en agua o alguna bebida con carbohidratos y, preferentemente, ingerirlo después de los alimentos para reducir irritación estomacal.

¿Aumento de peso?

Consumir creatinina puede causar aumento
Consumir creatinina puede causar aumento de peso, pero solo de manera temporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro efecto frecuente es el aumento de peso por retención de agua, especialmente durante las primeras semanas de uso. La creatina favorece el almacenamiento de agua dentro de las células musculares, lo que genera incrementos de entre uno y tres kilos.

Aunque este cambio suele ser temporal y no representa un aumento de grasa corporal, puede generar incomodidad en algunas personas. Mantener una buena hidratación, moderar el consumo de sodio y evitar fases de carga con altas dosis puede ayudar a que este efecto sea más gradual.

Presencia de calambres

Se podrían tener calambres, pero
Se podrían tener calambres, pero no aplica en todas las personas (Freepik)

En menor medida, algunos usuarios reportan calambres musculares o sensación de deshidratación. Aunque la evidencia científica no confirma que la creatina provoque directamente estos síntomas, sí es posible que quienes entrenan intensamente y sudan mucho requieran mayor ingesta de líquidos y electrolitos.

Por ello, los especialistas recomiendan beber entre dos y tres litros de agua al día y asegurar una adecuada reposición mineral.

Enfermedad renal diagnosticada

Respecto al impacto en la salud renal, la investigación es clara: la creatina no representa riesgo para personas con riñones sanos.

No obstante, quienes padecen enfermedad renal diagnosticada o toman medicamentos que afecten su función renal deben consultar previamente a un profesional de la salud antes de iniciar su consumo.

Quienes tienen enfermedad renal diagnosticada
Quienes tienen enfermedad renal diagnosticada o toman medicamentos que afecten su función renal deben consultar a su médico para que le recete el uso de la creatinina (Infobae México/ Jesús Aviles)

Finalmente, aunque no existe evidencia concluyente, algunos usuarios afirman que la creatina puede asociarse a brotes de acné o cambios en la piel.

Los especialistas señalan que estos casos suelen depender más de factores hormonales, alimentación o estrés que del suplemento en sí.

Con un uso adecuado, la creatina continúa siendo uno de los suplementos más seguros y estudiados en el ámbito deportivo.

Consumirla en dosis moderadas, mantenerse hidratado y evitar prácticas agresivas como las cargas excesivas puede reducir significativamente cualquier efecto secundario.

Temas Relacionados

creatinaSuplemento alimenticiomasa muscularaumento de pesoBienestarSaludmexico-noticias

Más Noticias

Melenie Carmona responde a Pati Chapoy tras desaprobar sus declaraciones sobre Alicia Villarreal: “Mi mamá no me mantiene”

La titular de “Ventaneando” mandó un contundente mensaje a la joven, esto luego de que ella se sinceró sobre cómo ha cambiado su relación con su mamá tras su nuevo romance

Melenie Carmona responde a Pati

Festival Navidad Mexicana 2025: todo sobre la feria GRATUITA de artesanías y gastronomía en CDMX

Te decimos los horarios, sede y detalles de lo que habrá para que no te la pierdas

Festival Navidad Mexicana 2025: todo

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se pueden registrar hoy 5 de diciembre?

El programa otorga 3 mil pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se

La Granja VIP EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 05 de diciembre

Te contamos todo lo que sucede en el reality de TV Azteca

La Granja VIP EN VIVO:

México: cotización de apertura del euro hoy 5 de diciembre de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de apertura del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Frontera Norte: CBP incauta

Operación Frontera Norte: CBP incauta armas antes de cruzar el paso Laredo-México

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

“El Licenciado”, presunto asesino de Carlos Manzo, también operaba para el CJNG en Guanajuato, asegura Bedolla

Detienen a implicado en el asesinato a tiros de cinco personas en un domicilio de Morelia, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 05 de diciembre

Ángela Aguilar se emociona durante su concierto al recordar su vida en Los Ángeles

Cazzu confiesa admirar a Belinda, así impactó la mexicana en la juventud de la cantante

Heavy Metal X’Mas llega al Circo Volador en diciembre: estos son los precios oficiales

Eleazar Gómez arremete contra Kim Shantal en La Granja VIP

DEPORTES

NBA hoy: lista completa de

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 5 de diciembre

A qué hora estarán disponibles los resultados del sorteo del Mundial 2026 para México

Ex campeón mundial revela qué hubiera pasado en una pelea entre Julio César Chávez y Salvador Sánchez: “Lo sacude”

La IA pronostica los grupos del Mundial: habría enfrentamiento entre México y Portugal

Pedro Caixinha se convierte en entrenador de Juárez FC: así fue su presentación en su regreso a la Liga MX