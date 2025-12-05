Efectos secundarios de la creatina: cuáles son los más comunes y cómo prevenirlos

Estos son los efectos secundarios de la creatina (Freepik)

La creatina se ha consolidado como uno de los suplementos deportivos más utilizados en el mundo, gracias a su eficacia comprobada para aumentar la fuerza, mejorar el rendimiento y favorecer la ganancia de masa muscular. Sin embargo, su creciente popularidad también ha generado dudas entre usuarios nuevos, especialmente sobre los posibles efectos secundarios y la forma adecuada de consumirla.

Especialistas en nutrición y medicina deportiva coinciden en que, aunque la creatina es segura en la mayoría de los casos, puede provocar efectos secundarios leves si no se utiliza correctamente.

Uno de los efectos más comunes es el malestar gastrointestinal, que puede incluir dolor abdominal, diarrea, náuseas o hinchazón.

Estos síntomas suelen relacionarse con dosis elevadas de una sola toma o con una disolución deficiente del suplemento.

Para evitar estas molestias, los expertos recomiendan consumir de 3 a 5 gramos diarios, mezclar bien el producto en agua o alguna bebida con carbohidratos y, preferentemente, ingerirlo después de los alimentos para reducir irritación estomacal.

¿Aumento de peso?

Consumir creatinina puede causar aumento de peso, pero solo de manera temporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro efecto frecuente es el aumento de peso por retención de agua, especialmente durante las primeras semanas de uso. La creatina favorece el almacenamiento de agua dentro de las células musculares, lo que genera incrementos de entre uno y tres kilos.

Aunque este cambio suele ser temporal y no representa un aumento de grasa corporal, puede generar incomodidad en algunas personas. Mantener una buena hidratación, moderar el consumo de sodio y evitar fases de carga con altas dosis puede ayudar a que este efecto sea más gradual.

Presencia de calambres

Se podrían tener calambres, pero no aplica en todas las personas (Freepik)

En menor medida, algunos usuarios reportan calambres musculares o sensación de deshidratación. Aunque la evidencia científica no confirma que la creatina provoque directamente estos síntomas, sí es posible que quienes entrenan intensamente y sudan mucho requieran mayor ingesta de líquidos y electrolitos.

Por ello, los especialistas recomiendan beber entre dos y tres litros de agua al día y asegurar una adecuada reposición mineral.

Enfermedad renal diagnosticada

Respecto al impacto en la salud renal, la investigación es clara: la creatina no representa riesgo para personas con riñones sanos.

No obstante, quienes padecen enfermedad renal diagnosticada o toman medicamentos que afecten su función renal deben consultar previamente a un profesional de la salud antes de iniciar su consumo.

Quienes tienen enfermedad renal diagnosticada o toman medicamentos que afecten su función renal deben consultar a su médico para que le recete el uso de la creatinina (Infobae México/ Jesús Aviles)

Finalmente, aunque no existe evidencia concluyente, algunos usuarios afirman que la creatina puede asociarse a brotes de acné o cambios en la piel.

Los especialistas señalan que estos casos suelen depender más de factores hormonales, alimentación o estrés que del suplemento en sí.

Con un uso adecuado, la creatina continúa siendo uno de los suplementos más seguros y estudiados en el ámbito deportivo.

Consumirla en dosis moderadas, mantenerse hidratado y evitar prácticas agresivas como las cargas excesivas puede reducir significativamente cualquier efecto secundario.