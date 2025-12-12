Todos los artistas que cantaron “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe en la Basílica 2025

Al igual que en ediciones anteriores, reconocidas figuras del ámbito musical se reunieron en la Basílica de Guadalupe para ofrecer sus interpretaciones en honor a la “Morenita del Tepeyac”. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La masiva movilización de peregrinos y devotos hacia la Basílica de Guadalupe modificó la vida de la Ciudad de México desde el miércoles. Calles y avenidas cercanas al recinto religioso permanecen congestionadas, mientras un flujo incesante de personas, llegadas de distintos puntos de México y de varios países de Latinoamérica, avanza hacia uno de los eventos religiosos más emblemáticos del país.

La festividad, que rememora la primera aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac hace 494 años, continúa convocando multitudes. Según cifras oficiales, más de 8 millones de personas han arribado a la Basílica desde el 10 de diciembre para cumplir promesas, agradecer favores y rendir homenaje a la llamada “Morenita del Tepeyac”. Muchos fieles establecieron campamentos improvisados en las inmediaciones, pasando la noche a la intemperie para asegurar su participación en los actos principales.

Lucerito Mijares fue una de las invitadas a Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. (Captura de pantalla)

En vísperas de las tradicionales “Mañanitas a La Virgen”, el ambiente festivo se intensificó con la llegada de reconocidas figuras del espectáculo, quienes ofrecieron cantos y homenajes transmitidos por las grandes cadenas televisivas nacionales. Entre los cuales destacaron las participaciones de los siguientes artistas para ‘Las Estrellas’:

Lucero

Carlos Rivera

Edith Márquez

Aída Cuevas

Daniela Romo

Valeria Cuevas

Alex Fernández

Guadalupe Pineda y Mariana Gurrola

Víctor García

Lucero Mijares

María Victoria

Ana Cirré

Alexander Acha

Mientras que para el evento para el evento para ‘La Morenita’ en TV Azteca:

Denise de Kalafe

Esmeralda Ugalde

Germán Montero

Tatiana

Viviann Baeza

Germán Montera

Carolina Ross

Esmeralda Ugalde

Coro “Malinche” por Nacho Cano

Lila Downs

Mariachi “Fiesta de México”

Prisclina y Sara Ángel

Denisse de Kalafe y Tatiana formaron parte del grupo que entonó el tradicional tema a la Virgen. (Captura de pantalla)

Estas celebraciones, que preceden al 12 de diciembre, combinan fervor religioso con expresiones artísticas en una muestra de la profunda devoción que caracteriza a buena parte de la sociedad mexicana hacia la Virgen de Guadalupe.

La magnitud del evento se refleja tanto en la organización de servicios de seguridad y vialidad como en la impresionante presencia de creyentes que, de manera ininterrumpida, continúan confluyendo en torno al santuario. Para miles de mexicanos, esta conmemoración representa una oportunidad para agradecer “todas las bendiciones” atribuidas a la Virgen, según relatan los participantes.

Una vez los peregrinos dentro y en el atrio de la Basílica de Guadalupe entonaron “Las mañanitas a la Virgen en punto de la media noche del 12 de diciembre, comenzó la Misa de Medianoche. Presentada por el arzobispo de Guadalupe, la cual también se transmitió en medios nacionales y redes sociales.