México

Todos los artistas que cantaron “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe en la Basílica 2025

Al igual que en ediciones anteriores, reconocidas figuras del ámbito musical se reunieron en la Basílica de Guadalupe para ofrecer sus interpretaciones en honor a la “Morenita del Tepeyac”

Guardar
Al igual que en ediciones
Al igual que en ediciones anteriores, reconocidas figuras del ámbito musical se reunieron en la Basílica de Guadalupe para ofrecer sus interpretaciones en honor a la “Morenita del Tepeyac”. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La masiva movilización de peregrinos y devotos hacia la Basílica de Guadalupe modificó la vida de la Ciudad de México desde el miércoles. Calles y avenidas cercanas al recinto religioso permanecen congestionadas, mientras un flujo incesante de personas, llegadas de distintos puntos de México y de varios países de Latinoamérica, avanza hacia uno de los eventos religiosos más emblemáticos del país.

La festividad, que rememora la primera aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac hace 494 años, continúa convocando multitudes. Según cifras oficiales, más de 8 millones de personas han arribado a la Basílica desde el 10 de diciembre para cumplir promesas, agradecer favores y rendir homenaje a la llamada “Morenita del Tepeyac”. Muchos fieles establecieron campamentos improvisados en las inmediaciones, pasando la noche a la intemperie para asegurar su participación en los actos principales.

Lucerito Mijares fue una de
Lucerito Mijares fue una de las invitadas a Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. (Captura de pantalla)

En vísperas de las tradicionales “Mañanitas a La Virgen”, el ambiente festivo se intensificó con la llegada de reconocidas figuras del espectáculo, quienes ofrecieron cantos y homenajes transmitidos por las grandes cadenas televisivas nacionales. Entre los cuales destacaron las participaciones de los siguientes artistas para ‘Las Estrellas’:

  • Lucero
  • Carlos Rivera
  • Edith Márquez
  • Aída Cuevas
  • Daniela Romo
  • Valeria Cuevas
  • Alex Fernández
  • Guadalupe Pineda y Mariana Gurrola
  • Víctor García
  •  Lucero Mijares
  • María Victoria
  • Ana Cirré
  • Alexander Acha

Mientras que para el evento para el evento para ‘La Morenita’ en TV Azteca:

  • Denise de Kalafe
  • Esmeralda Ugalde
  • Germán Montero
  • Tatiana
  • Viviann Baeza
  • Germán Montera
  • Carolina Ross
  • Esmeralda Ugalde
  • Coro “Malinche” por Nacho Cano
  • Lila Downs
  • Mariachi “Fiesta de México”
  • Prisclina y Sara Ángel
Denisse de Kalafe y Tatiana
Denisse de Kalafe y Tatiana formaron parte del grupo que entonó el tradicional tema a la Virgen. (Captura de pantalla)

Estas celebraciones, que preceden al 12 de diciembre, combinan fervor religioso con expresiones artísticas en una muestra de la profunda devoción que caracteriza a buena parte de la sociedad mexicana hacia la Virgen de Guadalupe.

La magnitud del evento se refleja tanto en la organización de servicios de seguridad y vialidad como en la impresionante presencia de creyentes que, de manera ininterrumpida, continúan confluyendo en torno al santuario. Para miles de mexicanos, esta conmemoración representa una oportunidad para agradecer “todas las bendiciones” atribuidas a la Virgen, según relatan los participantes.

Una vez los peregrinos dentro y en el atrio de la Basílica de Guadalupe entonaron “Las mañanitas a la Virgen en punto de la media noche del 12 de diciembre, comenzó la Misa de Medianoche. Presentada por el arzobispo de Guadalupe, la cual también se transmitió en medios nacionales y redes sociales.

Temas Relacionados

Mañanitas a la Virgen de GuadalupeBasílica de GuadalupeVirgen de GuadalupeMorenita del TepeyacCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en vivo: da inicio la celebración en la Basílica este 12 de diciembre

Desde el 11 de diciembre, miles de peregrinos se reunieron en la Basílica de Guadalupe para conmemorar el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Diego

Las Mañanitas a la Virgen

Mañanitas a la Virgen: ¿Cómo se originó esta tradición guadalupana?

Año con año, artistas mexicanos y peregrinos entonan un canto especial a la Virgen de Guadalupe desde la Basílica del Tepeyac

Mañanitas a la Virgen: ¿Cómo

Cargando con su devoción, peregrinos inundan la calzada Ignacio Zaragoza, rumbo a la Basílica de Guadalupe

Cientos de peregrinos se desplazan por una de las avenidas más importantes mientas ciudadanos los reciben con alimentos y bebidas en apoyo a su travesía

Cargando con su devoción, peregrinos

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Resultados del sorteo de Chispazo:

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Cd Altamirano

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Guerrero hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Chiapas confirma que

Fiscalía de Chiapas confirma que presunto miembro del Cártel de Sinaloa detenido sí fue agente de la FGE

Acusación de exagente de la DEA por presuntos nexos con el CJNG dejó un “ojo morado” a la agencia, aseguró Mike Vigil

Caen siete personas junto con armas de uso exclusivo del Ejército en Texistepec, Veracruz

Dos cabezas humanas y un narco mensaje fueron encontrados en Chimalhuacán, Edomex

Capturan y procesan a dos sujetos por ataque armado contra agentes de la Fiscalía de Guanajuato, les decomisaron un arsenal

ENTRETENIMIENTO

Las Mañanitas a la Virgen

Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en vivo: da inicio la celebración en la Basílica este 12 de diciembre

Quién es Gabriel Garzón, voz de ‘Topo Gigio’ en México

Receta de ramen inspirado en Las Guerreras K-Pop: paso a paso para un platillo único

Este es el secreto de Adal Ramones para llevarse bien con su ex y madre de dos de sus hijos

Britney Spears fue vista en México con un hombre desconocido

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, un

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Tigres vence por la mínima al Toluca y el campeón del Apertura 2025 se definirá el próximo domingo en el Nemesio Diez

Pitbull Cruz revela cuál es su platillo favorito y asegura que lo comerá tras el empate con Lamont Roach

Reportan que Atlético San Luis se habría reforzado con Leonardo Flores y el hijo de la leyenda Benjamín Galindo

Revelan pistas de quién podría ser el delantero que suplirá a Ángel Sepúlveda en Cruz Azul: “Es mexicano”