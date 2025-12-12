México

Familias de desaparecidos peregrinan a la Basílica de Guadalupe, piden por sus seres queridos

Madres y padres de personas desaparecidas caminaron hasta la Basílica de Guadalupe este 12 de diciembre

Madres y padres de personas desaparecidas caminaron hasta la Basílica de Guadalupe este 12 de diciembre. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En una jornada marcada por la fe y la esperanza, familiares de personas desaparecidas realizaron una peregrinación desde el metro Coyuya, en la alcaldía Iztacalco, hasta la Basílica de Guadalupe. La movilización, encabezada por el colectivo Una Luz en el Camino, se llevó a cabo la tarde de este 11 de diciembre, hasta la madrugada del 12, justo en la conmemoración del Día de la Virgen de Guadalupe. Unos 20 madres y padres buscadores provenientes de distintos estados del país participaron en la marcha, portando carteles y fotografías de sus seres queridos.

La Basílica de Guadalupe se convirtió en punto de encuentro tanto para millones de fieles como para los integrantes del colectivo, quienes llegaron en procesión para agradecer por las personas localizadas durante el último año y pedir por aquellos familiares que aún permanecen desaparecidos. El colectivo llevó consigo veladoras, playeras y lonas con los rostros de quienes continúan ausentes, mientras expresaban su gratitud por los casos resueltos y renovaban su súplica ante la Virgen.

La movilización fue organizada por Una Luz en el Camino, que desde el exterior del metro Coyuya logró congregar a madres y padres provenientes de distintas entidades. Durante el trayecto, algunos participantes compartieron frases de aliento entre sí mientras sostenían imágenes y mensajes alusivos a la búsqueda incesante que caracteriza sus historias.

CIUDAD DE MÉXICO, 11DICIEMBRE2025.- En el marco del Día de lA Virgen de Guadalupe, familiares de personas desaparecidas que integran el colectivo Una Luz en el Camino arribaron a la Basílica de Guadalupe tras peregrinar desde el metro Coyuya en la alcaldía Iztacalco. Agradecieron a la Virgen de Guadalupe por los tesoros encontrados este año y pidieron que les permita encontrar a todas y todos los que hacen falta. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
La movilización fue organizada por Una Luz en el Camino, que desde el exterior del metro Coyuya logró congregar a madres y padres provenientes de distintas entidades. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

A la llegada al templo, la plaza de la Basílica ya se encontraba colmada por más de 13 millones de peregrinos, según estimaciones oficiales publicadas por la Jefa de Gobierno de la CDMX, lo que reflejó la magnitud de la devoción guadalupana en la alcaldía Gustavo A. Madero y la importancia de este sitio como espacio de encuentro y expresión de causas sociales.

La crisis de desapariciones en México ha sido definida por organismos civiles como sistemática y generalizada. Datos proporcionados por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia indican que, tras haber alcanzado los 100.000 casos en 2022, la cifra aumentó en un 7,3 % en 2023, en un 6,3 % en 2024 y en un 12 % en 2025. El total de reportes sigue en ascenso, con concentraciones marcadas en Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, estados que actualmente agrupan el 44,3 % de las desapariciones. La distribución se ha ampliado gradualmente hacia otras regiones, reflejando la extensión del fenómeno.

CIUDAD DE MÉXICO, 11DICIEMBRE2025.- En el marco del Día de lA Virgen de Guadalupe, familiares de personas desaparecidas que integran el colectivo Una Luz en el Camino arribaron a la Basílica de Guadalupe tras peregrinar desde el metro Coyuya en la alcaldía Iztacalco. Agradecieron a la Virgen de Guadalupe por los tesoros encontrados este año y pidieron que les permita encontrar a todas y todos los que hacen falta. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En contraste, entidades como Campeche, Tlaxcala, Yucatán, Aguascalientes y Querétaro reportan menos casos, aunque se ha detectado un repunte en Aguascalientes y un incremento del 14 % en Querétaro respecto a 2024. El fenómeno sigue transformando el mapa nacional y revela la persistencia de una problemática que ha impulsado a las familias a mantener viva la búsqueda incluso en los espacios de mayor significado religioso y social.

