México

¿Cómo preparar helado de ponche navideño con solo tres ingredientes?

La propuesta permite disfrutar de los sabores clásicos de la Navidad en una versión fría

Una receta fácil que lleva
Una receta fácil que lleva el espíritu de las fiestas a la mesa con solo tres ingredientes y un toque especial de jamaica.

El helado de ponche navideño transforma ingredientes sencillos en un postre refrescante y lleno de sabor. La idea principal es capturar la esencia del ponche mexicano en frío, y en algunos casos, acompañarlo con una salsa de jamaica.

Al igual que la bebida, este postre destila los aromas de la Navidad, pues logra fusionar la tradición con la practicidad de una receta de solo tres ingredientes, ideal para cualquier celebración de fin de año.

Originalmente, está inspirado en la repostería casera y su preparación fue compartida por la comunidad de Cookpad, donde también se brinda la opción de incluir una salsa de jamaica que ayuda a exponenciar los sabores típicos de la Navidad en México.

El postre destaca por su
El postre destaca por su sencillez y practicidad, convirtiéndose en una opción casera perfecta para compartir en celebraciones navideñas.

Helado de ponche navideño y salsa de jamaica

Para lograr un helado de ponche solo se necesita de tres ingredientes principales: crema para batir, leche condensada y concentrado de ponche navideño.

Como resultado se consigue un postre que captura la dulzura y especias típicas del ponche, que puede ser acompañado de una salsa sencilla de jamaica que aporta acidez y color.

Ingredientes

  1. 250 ml de crema para batir fría.
  2. 250 ml de concentrado de ponche navideño a temperatura ambiente.
  3. 200 g de leche condensada.

Para la salsa de jamaica (opcional):

  1. 1 taza de flor de jamaica seca.
  2. 500 ml de agua.
  3. 1 trozo pequeño de canela.
  4. 1 fresa (opcional, para potenciar sabor).
  5. 120 g de azúcar.
La receta de helado de
La receta de helado de ponche navideño requiere solo tres ingredientes principales: crema para batir, leche condensada y concentrado de ponche.

Helado de ponche, paso a paso

  1. Verter la crema para batir fría en un bol y batir hasta que forme picos suaves.
  2. Añadir la leche condensada e integrar mezclando con movimientos envolventes.
  3. Agregar el concentrado de ponche navideño y mezclar bien hasta obtener una preparación uniforme y aireada.
  4. Cubrir la mezcla con film (plastico) y llevar al congelador durante al menos seis horas, hasta que el helado tenga la textura adecuada.
  5. En caso de querer agregar la salsa, colocar el agua, la flor de jamaica, el trozo de canela y la fresa en una olla; llevar a fuego medio.
  6. Antes de hervir, agregar el azúcar, mezclar y dejar cocer durante 10 minutos.
  7. Retirar la flor de jamaica y dejar reducir la preparación hasta obtener una salsa espesa y brillante. Enfríar completamente antes de servir.
  8. Servir bolas de helado en copas y bañar generosamente con la salsa de jamaica. Se puede acompañar con galletas o frutos secos.
El helado de ponche navideño
El helado de ponche navideño puede servirse con salsa de jamaica, galletas o frutos secos para un toque festivo y colorido.

Valor nutricional de cada porción de esta receta

  • Calorías: 250 kcal.
  • Grasas: 14 g.
  • Azúcares: 28 g.
  • Proteínas: 4 g.
  • Carbohidratos: 30 g.
  • Sodio: 60 mg.

El helado de ponche es un postre sencillo que mezcla los sabores tradicionales del ponche mexicano con la textura cremosa del helado y el toque ácido y aromático de la salsa de jamaica. Además, es una opción refrescante y colorida para las celebraciones.

