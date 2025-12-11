México

Helado de café de olla y naranja: descubre cómo preparar un postre con sabor muy mexicano esta Navidad

Eleva tu menú de fiestas con un antojito casero, aromático, refrescante y visualmente espectacular

Una bola de gelato de café de olla y naranja servida en copa, decorada con ralladura de naranja y virutas de chocolate. (Gemini)

El helado es el símbolo del postre italiano: refrescante, cremoso y mucho menos pesado que un helado tradicional.

Pero hoy te compartimos una versión auténticamente mexicana y original: helado de café de olla y ralladura de naranja.

Esta receta fusiona la textura densa y el sabor intenso del gelato artesanal con uno de los sabores más queridos de nuestra tierra, el café de olla, realzado con la chispa aromática de la ralladura de naranja fresca.

El resultado es un postre elegante, sofisticado e ideal tanto para rematar una cena navideña como para consentirte en cualquier temporada.

Receta de Helado de café de olla y ralladura de naranja

Preparar gelato casero tiene su encanto: el secreto es infusionar leche y crema con café de olla tradicional —piloncillo, canela y clavos— y luego agregar ralladura fina de naranja, logrando equilibrio entre notas dulces, especiadas y cítricas.

Puedes servirlo en copas individuales, acompañar con un bizcochito o decorar con chocolate rallado, nuez o hasta un toque de licor de café. Queda suave, fragante y es un guiño irresistible a la gastronomía mexicana fusionada con inspiración europea.

Ingredientes a detalle de la receta (Grok)

Ingredientes

  1. 2 tazas de leche entera
  2. 1 taza de crema para batir
  3. 3/4 taza de piloncillo rallado (o azúcar mascabado)
  4. 2 rajas de canela
  5. 3 clavos de olor
  6. 2 tiras de cáscara de naranja (sin la parte blanca)
  7. 3 cucharadas de café molido para café de olla (o fuerte)
  8. 4 yemas de huevo
  9. 1 cucharadita de extracto de vainilla
  10. Ralladura fina de 1 naranja (para terminar)
  11. Opcional: 2 cucharadas de licor de café o licor de naranja
Ingredientes de la receta de helado de café de olla y naranja (Gemini)

¿Cómo hacer helado de café de olla y ralladura de naranja?

  1. Infusiona la leche: Coloca en una olla la leche, la crema, piloncillo, canela, clavos y tiras de cáscara de naranja. Lleva a hervor suave, apaga, añade el café y tapa. Deja reposar 10 minutos para infusionar bien.
  2. Cuela y prepara la mezcla: Cuela la mezcla para retirar especias y café. Vuelve a calentar hasta el primer hervor.
  3. Bate yemas: En un bowl aparte, bate las yemas. Añade un poco de la mezcla caliente, batiendo para templar.
  4. Une y cocina: Vierte las yemas templadas a la olla, moviendo constantemente a fuego bajo hasta que la mezcla espese ligeramente (no debe hervir).
  5. Aromatiza y enfría: Fuera del fuego, añade extracto de vainilla y ralladura fina de naranja. Si deseas, agrégale el licor.
  6. Enfría y madura: Pasa la mezcla a un bowl limpio y enfría rápidamente sobre hielo o agua fría. Cubre y madura en refrigeración al menos 4 horas (idealmente toda la noche).
  7. Monta el gelato: Bate con batidora eléctrica antes de congelar, o vierte en máquina para hacer helado siguiendo las instrucciones. Si no tienes máquina, congela en recipiente metálico removiendo cada hora hasta lograr textura de gelato (3–4 horas).
  8. Sirve y decora: Sirve en copas, decora con ralladura extra de naranja, virutas de chocolate amargo, canela o nueces.
Gelato visto cenitalmente, mostrando vetas de café y naranja, (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde?

Aproximadamente 8 porciones individuales.

Valor nutricional aproximado por porción

  • Calorías: 210
  • Grasas: 10 g
  • Grasas saturadas: 6 g
  • Carbohidratos: 25 g
  • Azúcares: 18 g
  • Proteínas: 4 gValores aproximados; dependen de ingredientes elegidos y tamaño de la porción.

¿Cuánto tiempo se conserva?

Hasta 2 semanas en congelación, cubierto herméticamente.

