Gelatina mosaico de ponche navideño: color y sabor sin gluten para tu mesa festiva

Porciones individuales de gelatina mosaico en copa (Gemini)

La gelatina mosaico es un clásico de la repostería mexicana, valorada por su alegre presentación y su versatilidad de sabores y colores. Para estas fiestas, la reinventamos con el toque inconfundible del ponche navideño: frutas de temporada, especias y ese aroma cálido tan nuestro.

La base es cremosa y suave, y los cubos de gelatina, hechos con jugo del ponche, hacen que cada bocado sepa genuinamente a Navidad. Es una opción sin gluten, ligera y fácil de preparar incluso con niños en casa.

Receta de Gelatina Mosaico de Ponche Navideño

El resultado es un postre visualmente espectacular, que puede prepararse con antelación y servirse en grandes reuniones o en porciones individuales para un efecto aún más festivo.

Puedes añadir nuez, canela en polvo, trocitos de fruta fresca o granada para resaltar sabores y color.

Gelatina de mosaico de colores, un postre vibrante y festivo ideal para celebraciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

Para los cubos de gelatina de ponche:

2 tazas de jugo concentrado de ponche navideño sin fruta (puede ser casero o comprado) 1 taza de agua 21 g de grenetina sin sabor (3 sobres de 7 g) Extra: si lo quieres aún más festivo, agrega 1-2 cdas de jugo de naranja o un chorrito de brandy (opcional)

Para la base cremosa:

1 lata de leche condensada (397 g) 1 lata de leche evaporada (360 ml) 1 taza de yogur natural (puede ser griego o regular) 2 cucharaditas de esencia de vainilla 21 g de grenetina sin sabor (3 sobres de 7 g) 1/2 taza de agua fría (para hidratar la grenetina)

Vista de los ingredientes que conforman la receta de la gelatina de mosaico (Gemini)

¿Cómo hacer gelatina mosaico de ponche navideño?

1. Prepara la gelatina de ponche (cubos del mosaico):

Hidrata la grenetina en la taza de agua fría por 5 minutos.

Calienta el jugo de ponche hasta que esté humeante, sin hervir.

Agrega la grenetina hidratada y mezcla bien hasta disolver.

Vierte en uno o dos moldes rectangulares.

Refrigera mínimo 3 horas o hasta que cuaje por completo.

2. Corta y reserva los cubos:

Desmolda la gelatina de ponche y córtala en cubos de 1 cm o al gusto.

3. Prepara la base cremosa:

Hidrata la grenetina en 1/2 taza de agua fría.

Calienta la leche evaporada solo hasta que esté tibia, agrega la grenetina y mezcla bien.

Añade la leche condensada, yogur y vainilla, mezcla hasta integrar (espera a que la mezcla esté a temperatura ambiente antes de usar).

4. Arma la gelatina mosaico:

En un molde grande para gelatina (ligeramente engrasado), distribuye los cubos de gelatina de ponche de manera uniforme.

Vierte cuidadosamente la mezcla cremosa tibia, asegurándote de cubrir todos los cubos.

Refrigera al menos 4 horas, hasta que cuaje por completo.

5. Desmolda y decora:

Sumerge el molde en agua tibia por 10-20 segundos y desmolda sobre un plato.

Decora con nuez picada, canela en polvo o frutos frescos y sirve frío.

Gelatina mosaico de ponche navideño lista para servir, mostrando los cubos de colores en una base cremosa (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde?

Aproximadamente 14–16 porciones medianas.

Valor nutricional aproximado por porción

Calorías: 160

Grasas: 3 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 28 g

Azúcares: 21 g

Proteínas: 5 g

Valores informativos, pueden variar según cantidad de yogur, fruta y jugo utilizado.

¿Cuánto tiempo se conserva?

Hasta 5 días en refrigeración, bien cubierta para que no absorba olores.