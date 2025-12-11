Gelatina mosaico de ponche navideño: color y sabor sin gluten para tu mesa festiva

La gelatina mosaico es un clásico de la repostería mexicana, valorada por su alegre presentación y su versatilidad de sabores y colores. Para estas fiestas, la reinventamos con el toque inconfundible del ponche navideño: frutas de temporada, especias y ese aroma cálido tan nuestro.
La base es cremosa y suave, y los cubos de gelatina, hechos con jugo del ponche, hacen que cada bocado sepa genuinamente a Navidad. Es una opción sin gluten, ligera y fácil de preparar incluso con niños en casa.
Receta de Gelatina Mosaico de Ponche Navideño
El resultado es un postre visualmente espectacular, que puede prepararse con antelación y servirse en grandes reuniones o en porciones individuales para un efecto aún más festivo.
Puedes añadir nuez, canela en polvo, trocitos de fruta fresca o granada para resaltar sabores y color.
Ingredientes
Para los cubos de gelatina de ponche:
- 2 tazas de jugo concentrado de ponche navideño sin fruta (puede ser casero o comprado)
- 1 taza de agua
- 21 g de grenetina sin sabor (3 sobres de 7 g)
- Extra: si lo quieres aún más festivo, agrega 1-2 cdas de jugo de naranja o un chorrito de brandy (opcional)
Para la base cremosa:
- 1 lata de leche condensada (397 g)
- 1 lata de leche evaporada (360 ml)
- 1 taza de yogur natural (puede ser griego o regular)
- 2 cucharaditas de esencia de vainilla
- 21 g de grenetina sin sabor (3 sobres de 7 g)
- 1/2 taza de agua fría (para hidratar la grenetina)
¿Cómo hacer gelatina mosaico de ponche navideño?
1. Prepara la gelatina de ponche (cubos del mosaico):
- Hidrata la grenetina en la taza de agua fría por 5 minutos.
- Calienta el jugo de ponche hasta que esté humeante, sin hervir.
- Agrega la grenetina hidratada y mezcla bien hasta disolver.
- Vierte en uno o dos moldes rectangulares.
- Refrigera mínimo 3 horas o hasta que cuaje por completo.
2. Corta y reserva los cubos:
- Desmolda la gelatina de ponche y córtala en cubos de 1 cm o al gusto.
3. Prepara la base cremosa:
- Hidrata la grenetina en 1/2 taza de agua fría.
- Calienta la leche evaporada solo hasta que esté tibia, agrega la grenetina y mezcla bien.
- Añade la leche condensada, yogur y vainilla, mezcla hasta integrar (espera a que la mezcla esté a temperatura ambiente antes de usar).
4. Arma la gelatina mosaico:
- En un molde grande para gelatina (ligeramente engrasado), distribuye los cubos de gelatina de ponche de manera uniforme.
- Vierte cuidadosamente la mezcla cremosa tibia, asegurándote de cubrir todos los cubos.
- Refrigera al menos 4 horas, hasta que cuaje por completo.
5. Desmolda y decora:
- Sumerge el molde en agua tibia por 10-20 segundos y desmolda sobre un plato.
- Decora con nuez picada, canela en polvo o frutos frescos y sirve frío.
¿Cuántas porciones rinde?
Aproximadamente 14–16 porciones medianas.
Valor nutricional aproximado por porción
- Calorías: 160
- Grasas: 3 g
- Grasas saturadas: 2 g
- Carbohidratos: 28 g
- Azúcares: 21 g
- Proteínas: 5 g
Valores informativos, pueden variar según cantidad de yogur, fruta y jugo utilizado.
¿Cuánto tiempo se conserva?
Hasta 5 días en refrigeración, bien cubierta para que no absorba olores.