Mousse de ponche navideño: el postre original y festivo de la temporada

El mousse de ponche navideño es una opción creativa, refrescante y sofisticada que convierte el tradicional ponche mexicano en un postre elegante y festivo.
Este mousse captura todos los sabores de la Navidad —frutas, especias y un toque de naranja— en una textura ligera y cremosa que resulta ideal para cerrar cualquier cena o para lucirse en la mesa de fiestas.
Receta del Mousse de Ponche Navideño
Te compartimos el paso a paso y todo lo que debes saber para preparar este postre.
Ingredientes
- 1 litro de ponche navideño tradicional (puede ser hecho en casa o comprado, preferentemente sin alcohol)
- 2 tazas de frutas del ponche picadas (manzana, guayaba, tejocote, ciruela pasa, caña, etc.)
- 500 ml de crema para batir muy fría
- 1 lata de leche condensada (397 g)
- 21 g de grenetina (3 sobres de 7 g), hidratada en 1/3 taza de agua fría
- 1 cucharadita de ralladura de naranja
- Unas gotas de jugo de limón (opcional, para realzar sabor)
- Canela en polvo y frutos secos para decorar (opcional)
Cómo hacer el mousse de ponche navideño, paso a paso
- Reduce el ponche:Si tu ponche está muy líquido, colócalo en una olla y cocina a fuego medio-alto hasta que reduzca a la mitad (unos 500 ml), obtendrás un concentrado aromático y espeso. Deja enfriar completamente.
- Licúa el ponche y frutas:Mezcla el ponche reducido y las frutas picadas en la licuadora hasta obtener un puré suave. Añade la ralladura de naranja y unas gotas de limón si deseas.
- Hidrata y funde la grenetina:Espolvorea la grenetina en 1/3 taza de agua fría, deja reposar 5 minutos y funde en microondas o a baño María sin hervir.
- Integra la grenetina:Agrega la grenetina ya líquida al puré de ponche y mezcla perfectamente.
- Bate la crema:En un bowl frío, bate la crema hasta obtener picos suaves. Incorpora la leche condensada en forma envolvente.
- Mezcla y arma:Añade poco a poco el puré de ponche con grenetina a la mezcla de crema batida y leche condensada, con movimientos envolventes hasta tener una mousse homogénea.
- Reparte en copas:Vierte la mezcla en copas o vasos individuales. Refrigera al menos 3 horas o hasta que cuaje y tenga textura mousse.
- Decora y sirve:Antes de servir, decora con canela en polvo y, si gustas, con trocitos de fruta del ponche, cáscaras confitadas o nuez picada.
¿Cuántas porciones rinde?
Rinde de 8 a 10 copas medianas.
Valor nutricional aproximado por copa
- Calorías: 230
- Grasas: 10 g
- Grasas saturadas: 6 g
- Carbohidratos: 30 g
- Azúcares: 22 g
- Proteínas: 5 gValores aproximados, pueden variar según los ingredientes del ponche y la crema.
¿Cuánto tiempo se conserva?
Hasta 4 días en refrigeración, en recipientes bien tapados.
