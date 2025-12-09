Mousse de ponche navideño: el postre original y festivo de la temporada

(Grok)

El mousse de ponche navideño es una opción creativa, refrescante y sofisticada que convierte el tradicional ponche mexicano en un postre elegante y festivo.

Este mousse captura todos los sabores de la Navidad —frutas, especias y un toque de naranja— en una textura ligera y cremosa que resulta ideal para cerrar cualquier cena o para lucirse en la mesa de fiestas.

Receta del Mousse de Ponche Navideño

Te compartimos el paso a paso y todo lo que debes saber para preparar este postre.

Ingredientes

1 litro de ponche navideño tradicional (puede ser hecho en casa o comprado, preferentemente sin alcohol) 2 tazas de frutas del ponche picadas (manzana, guayaba, tejocote, ciruela pasa, caña, etc.) 500 ml de crema para batir muy fría 1 lata de leche condensada (397 g) 21 g de grenetina (3 sobres de 7 g), hidratada en 1/3 taza de agua fría 1 cucharadita de ralladura de naranja Unas gotas de jugo de limón (opcional, para realzar sabor) Canela en polvo y frutos secos para decorar (opcional)

(Grok)

Cómo hacer el mousse de ponche navideño, paso a paso

Reduce el ponche:Si tu ponche está muy líquido, colócalo en una olla y cocina a fuego medio-alto hasta que reduzca a la mitad (unos 500 ml), obtendrás un concentrado aromático y espeso. Deja enfriar completamente. Licúa el ponche y frutas:Mezcla el ponche reducido y las frutas picadas en la licuadora hasta obtener un puré suave. Añade la ralladura de naranja y unas gotas de limón si deseas. Hidrata y funde la grenetina:Espolvorea la grenetina en 1/3 taza de agua fría, deja reposar 5 minutos y funde en microondas o a baño María sin hervir. Integra la grenetina:Agrega la grenetina ya líquida al puré de ponche y mezcla perfectamente. Bate la crema:En un bowl frío, bate la crema hasta obtener picos suaves. Incorpora la leche condensada en forma envolvente. Mezcla y arma:Añade poco a poco el puré de ponche con grenetina a la mezcla de crema batida y leche condensada, con movimientos envolventes hasta tener una mousse homogénea. Reparte en copas:Vierte la mezcla en copas o vasos individuales. Refrigera al menos 3 horas o hasta que cuaje y tenga textura mousse. Decora y sirve:Antes de servir, decora con canela en polvo y, si gustas, con trocitos de fruta del ponche, cáscaras confitadas o nuez picada.

Ponche navideño. Foto: (iStock)

¿Cuántas porciones rinde?

Rinde de 8 a 10 copas medianas.

Valor nutricional aproximado por copa

Calorías: 230

Grasas: 10 g

Grasas saturadas: 6 g

Carbohidratos: 30 g

Azúcares: 22 g

Proteínas: 5 gValores aproximados, pueden variar según los ingredientes del ponche y la crema.

¿Cuánto tiempo se conserva?

Hasta 4 días en refrigeración, en recipientes bien tapados.