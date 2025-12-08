México

FGR investiga explosión en Coahuayana, Michoacán, como delincuencia organizada y no como terrorismo

En un primer momento las autoridades informaron el inicio de una carpeta de investigación por el delito de “terrorismo”

Explosión Coahuayana Michoacán heridos
Explosión Coahuayana Michoacán heridos (@Tipitapas/X)

La Fiscalía General de la República (FGR) destacó que la explosión de un coche bomba en el municipio de Coahuayana, Michoacán, es investigado por delincuencia organizada. Previamente, las autoridades habían señalado una averiguación por terrorismo.

El incidente dejó cinco personas murieron y otras 12 resultaron lesionadas.

“La FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades estatales de Michoacán, realizan diligencias en torno a la carpeta de investigación iniciada por delincuencia organizada luego de la explosión de un automóvil ayer en Coahuayana“, es parte del reporte oficial reciente.

Fue el 6 de diciembre, poco antes de las 12:00 del día, que un vehículo explotó rente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

Foto: RRSS
Foto: RRSS

El conductor de la unidad fue hallado sin vida, además de que la explosión ocurrida sobre la avenida Rayón afectó vehículos que estaban cerca.

Se inicio carpeta de investigación por “terrorismo”: FGR

Cabe recordar que en un documento oficial, fechado el mismo 6 de diciembre, la propia FGR señala: “se inició una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de terrorismo“.

Al sitio de la explosión acudieron 15 efectivos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), además de 11 policías federales ministeriales, ambos pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), destaca la FGR.

(FOTO: FGR)
(FOTO: FGR)

Los elementos que acudieron al lugar están especializados en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense; además en telecomunicaciones, tránsito terrestre, en ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense, según comparte la institución ahora encabezada por Ernestina Godoy.

Los grupos criminales en Coahuayana

Tras la explosión, Infobae México contactó con el experto en temas de seguridad, David Saucedo, para tratar de entender lo ocurrido en Michoacán. Saucedo destaca el interés del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el territorio y las estructuras que impiden su avance.

“Coahuayana es la puerta de entrada a la zona costera y a la Sierra Madre del Sur del estado de Michoacán. […] el abastecimiento de armas, municiones, pertrechos y la llegada de tropas de refuerzo se ve obstaculizada por el “embudo” y contención que los Cárteles Unidos realizan en Coahuayana. El municipio se ha convertido en una muralla que frena el avance de las tropas del CJNG en la zona", comentó el especialista.

Dos víctimas no han sido identificadas

En una conferencia de prensa del 7 de diciembre, las autoridades de Michoacán detallaron que tres de las víctimas mortales fueron identificados como policías comunitarios, mientras que hay otras dos personas que no han sido identificadas, aunque al parecer una de ellas es el conductor de la camioneta, proveniente de Colima, con explosivos.

Los cuerpos de los policías comunitarios ya fueron entregados a sus familiares.

