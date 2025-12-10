México

Galilea Montijo lanza indirecta a Pati Chapoy tras polémica con Melenie Carmona

La hija de Arturo Carmona hizo público su descontento ante ciertas actitudes de Alicia Villarreal tras anunciar su relación con Cibad Hernández

Galilea Montijo compartió su opinión
Galilea Montijo compartió su opinión ante la polémica que enfrenta Melenie Carmona por hablar de Alicia Villarreal.

Melenie Carmona causó revuelo en redes sociales y medios de comunicación al confirmar su distanciamiento con Alicia Villarreal luego de que anunciara su relación con Cibad Hernández.

Cabe recordar que la intérprete de éxitos como “Te aprovechas” y “Te quedó grande la yegua” compartió que se había dado una nueva oportunidad en el amor en medio del pleito legal que enfrenta con Cruz Martínez, de quien actualmente está divorciada.

El anuncio generó opiniones divididas en el público, y aunque su familia, principalmente su hija, Melenie Carmona, había guardado silencio, decidió abordar el tema en una reciente transmisión en TikTok.

La hija de Alicia Villarreal abordó el tema legal de su mamá con su ex. Crédito: TikTok/meleniecarmona

Galilea Montijo defiende postura de Melenie Carmona tras críticas de Pati Chapoy

Dentro de las principales personalidades que reaccionaron a las revelaciones de la hija de Arturo Carmona se encuentra Pati Chapoy, quien lanzó un fuerte mensaje para la joven.

Mientras que Galilea Montijo optó por tomar una postura más neutral, palabras por las que algunos usuarios aseguran lanzó una indirecta a la titular de Ventaneando.

En una de las recientes transmisiones de Hoy, matutino de Televisa, la presentadora expresó su molestia ante los duros comentarios que enfrenta la joven por hablar de su relación con la intérprete de regional mexicano.

Lo que pasa es que cuando lo haces público, unos se sienten con autoridad para estar regañando a la niña, yo creo que solamente entre familia se arreglan esas cosas”, dijo en el programa.

Galilea Montijo habría lanzado dardo
Galilea Montijo habría lanzado dardo contra Pati Chapoy por "regañar" a Melenie Carmona.

Montijo no mencionó directamente las palabras de Pati Chapoy, pero sus declaraciones fueron interpretadas por algunos televidentes como una clara indirecta para su colega de TV Azteca.

Las palabras de Melenie Carmona que destaron la furia de Pati Chapoy

Luego de que se difundiera que Melenie Carmona había dejado de seguir a Alicia Villarreal en Instagram, la ex participante de Juego de Voces confirmó los rumores en una transmisión en vivo de TikTok.

Carmona señaló que aunque apoya que su mamá se dé una nueva oportunidad en el amor, le pidió que fuera cautelosa, situación que no ha pasado y por lo que decidió tomar distancia de su mamá.

"Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo; pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido”, expresó.

Melenie Carmona enfrenta dura crítica
Melenie Carmona enfrenta dura crítica de Pati Chapoy por hablar de su mamá, Alicia Villarreal.

El inesperado regaño de Pati Chapoy a Melenie Carmona

Las palabras de la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona fueron completamente desaprobadas por Pati Chapoy, quien envió un fuerte mensaje para la joven a través de Ventaneando, donde cuestionó sus ingresos y el apoyo que recibe de su papá.

"Lo que debes hacer es estar del lado de tu mamá, es la mamá que te tocó, no debes utilizar el Internet para hablar de la forma en que te dirigiste. Es muy triste", sentenció.

Lidia Ávila revela por primera

¿Cuáles son las sustancias que

Receta de cheesecake de ponche:

Gobernador de San Luis Potosí

Melate Retro resultados del sorteo
Armamento, ponchallantas y tres detenidos: el saldo de los operativos en el residencial Málaga de Culiacán

Lidia Ávila revela por primera

Lidia Ávila revela por primera vez la causa de muerte de su bebé hace 16 años: “No podía comer”

Robert Dante Siboldi saldría de

Quién es José 'Chapulín' Salas, boxeador mexicano que peleará por el campeonato mundial de peso gallo

