Madres en México enfrentan precariedad laboral: al menos el 60% trabaja en condiciones desfavorables

Una ilustración conceptual muestra la disparidad de cargas entre una madre trabajadora mexicana, que equilibra responsabilidades profesionales y familiares, y un colega masculino con menos carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maternidad en México sigue marcada por contrastes profundos en el acceso a oportunidades laborales y la calidad del empleo.

Siete de cada diez mujeres mayores de 15 años son madres, una proporción que también se refleja en el ámbito del trabajo remunerado. En 2025, 17,7 millones de mexicanas compatibilizaron el cuidado familiar con una ocupación, según el instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

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A pesar de estas cifras, la inserción de las madres en el mercado laboral ocurre bajo condiciones menos favorables en comparación con los padres o las mujeres sin hijos. Ellas se enfrentan a mayores niveles de empleo informal y perciben ingresos más bajos, lo que evidencia una brecha de género persistente.

Esta desigualdad tiene su origen en la distribución desequilibrada de las labores de cuidado dentro de los hogares.

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Las mexicanas dedican cerca de 35 horas por semana a tareas no remuneradas, mientras que los hombres apenas destinan 15 horas a estas actividades, de acuerdo con datos del INEGI. Esto significa que ellas invierten 2,4 veces más tiempo en cuidados, limitando sus posibilidades para acceder a empleos mejor remunerados o con prestaciones.

Madres registran las tasas de informalidad más altas

El análisis revela que la maternidad está estrechamente vinculada a una mayor probabilidad de desempeñarse en empleos informales. Ocho de cada diez mujeres con hijos han debido modificar sus horarios o cargas de trabajo, una proporción que contrasta con la mitad de los hombres en la misma situación.

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La informalidad entre madres se relaciona con la necesidad de encontrar esquemas laborales que permitan mayor flexibilidad, ante un mercado formal que exige presencialidad y disponibilidad constantes. El nacimiento de un hijo impulsa a muchas hacia el autoempleo o el trabajo parcial, fenómeno que se acentúa conforme aumenta el número de hijos.

Una ilustración muestra a una madre cargando a su bebé sobre un puente fragmentado hecho de elementos laborales, simbolizando los desafíos de la maternidad y el trabajo en México, donde millones enfrentan desigualdad e informalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, la paternidad no incrementa el riesgo de informalidad para los hombres. Por el contrario, los padres suelen permanecer en empleos formales o incluso migrar hacia trabajos más estables, lo que refuerza las diferencias en la calidad del empleo entre ambos géneros.

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En México, el 34% de las madres ocupadas tiene dos hijos y el 25% tres. A lo largo de las décadas, la fecundidad ha descendido de casi siete hijos por mujer en los años sesenta a menos de dos en la actualidad, además de que las mujeres hoy contraen matrimonio diez años más tarde y viven seis años más que los hombres.

El ingreso de las madres disminuye con el número de hijos

El impacto de la maternidad sobre el salario es contundente. Las madres con cinco hijos o más reciben un ingreso mensual promedio de siete mil 823 pesos, cifra que representa un 29% menos que el sueldo de una mujer sin hijos, cuyo ingreso ronda los 11 mil 62 pesos.

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Esta tendencia se atribuye a que los empleos mejor remunerados suelen requerir mayor disponibilidad de tiempo, lo que resulta incompatible con las exigencias de cuidado.

La brecha salarial y de oportunidades sigue siendo un desafío para las madres mexicanas que buscan conciliar empleo y familia.

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