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Por ‘cargo injusto’ de 6 mil pesos, diputada de Morena anuncia inciativa contra plataformas de servicios

Carmen Patricia Armendáriz acusó que una conocida plataforma le hizo un sobrecargo por no poder aclarar su caso

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25/05/2023 Un repartidor de Uber Eats en moto. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA UBER EATS
25/05/2023 Un repartidor de Uber Eats en moto. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA UBER EATS

Carmen Patricia Armendáriz, diputada federal de Morena y empresaria, denunció que una conocida plataforma de servicios le hizo un “cargo injusto” de 6 mil pesos, por lo que buscará crear una inictiava para evitar estos casos.

En su cuenta de X, la legisladora narró que esta semana la plataforma Uber Eats le hizo dicho cargo en su tarjeta bancaria y que “nunca” pudo hablar con alguien de la empresa para aclarar la situación.

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En la misma publicación, indicó que por ello impulsará una iniciativa para hacer obligatorio que todas las plataformas de este rubro tengan un número de servicio al cliente, para evitar casos como el de ella.

“Voy a pasar una iniciativa donde cualquier proveedor de servicios y bienes por aplicacion tenga forzosamente un telefono de servicio al cliente.

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“@UberEats me acaba de robar 6000 cargados a mi tarjeta porque nunca pude hablar con alguien que me resolviera ese cargo injusto”, escribió en la red social.

Recientemente, en redes sociales se han difundido quejas en contra pltaformas como Uber y Didi, principamente por las altas tarifas para servicios de transporte, sibrecargos o fallas en el servicio por parte de repartidores.

¿Quién es Paticia Armendáriz?

Patricia Armendáriz es empresaria, inversionista y diputada federal por Morena, reconocida como una de las legisladoras más acaudaladas del país.

Su patrimonio declarado rebasa los 6 millones de dólares, con seis propiedades valuadas en 64.8 millones de pesos, entre ellas un inmueble de 39 millones y dos ranchos en Chiapas. Además, dirige Financiera Sustentable y cobró notoriedad pública como inversionista en el programa Shark Tank México.

En su trayectoria administrativa, Armendáriz se desempeñó como asistente del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre 1988 y 1994, y en 1991 coordinó proyectos de negocios del Tratado de Libre Comercio de América Latina. Más adelante, fue vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria, hoy Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En el ámbito legislativo, ocupa una curul en la LXV Legislatura (2021-2024), donde funge como secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integra otras comisiones como Medio Ambiente y Cambio Climático.

En política, ha sido integrante del PRI y actualmente milita en Morena. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, expresó su disposición a donar el 4% de su fortuna a los sectores más pobres, como respuesta a una iniciativa presidencial. Su carrera combina experiencia en el sector financiero, actividad legislativa y participación en medios de comunicación.

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