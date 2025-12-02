México

Melenie Carmona deja de seguir a Alicia Villarreal en redes sociales y Arturo Carmona destapa el fuerte motivo

La joven de 26 años habría dado unfollow a su mamá en Instagram

Guardar
Melenie Carmona negó no defender
Melenie Carmona negó no defender a su mamá en la disputa legal contra Cruz Martínez. Fotos: IG, meleniecarmona - Cuartoscuro

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, habría dejado de seguir a su madre en redes sociales. Esto en medio del conflicto legal que “La Güerita Consentida” -apodo de la cantante- sostiene contra su ex esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia familiar.

Hasta el momento, madre e hija no se han pronunciado al respecto; no obstante, el galán de telenovelas rompió el silencio en una entrevista que concedió para el reportero Pérez Colunga.

Carmona intentó esquivar la pregunta, pero terminó revelando que posiblemente su hija dejó de seguir a Alicia Villarreal debido a los ataques que ha recibido por parte de algunos internautas.

Melenie Carmona fue cuestionada sobre
Melenie Carmona fue cuestionada sobre las declaraciones de su mamá acerca de su posible boda. (Instagram)

“A veces uno hace las cosas no por mala fe, sino también por protección. Mi hija lo está haciendo de una manera, no por no querer seguir a su madre, pero sí, tal vez, por autoprotección, de no contaminarse de tanto bullicio que hay, porque ella es la menos culpable de nada”, declaró Carmona.

Y es que Melenie Carmona ha recibido ataques en redes sociales desde que su mamá denunció públicamente a su padrastro Cruz Martínez, por presunta violencia, pues varios criticaron su nula postura al respecto.

Mi hija tuvo indicaciones de no decir absolutamente nada y aun así mucha gente lo tomó a mal. ¿Por qué? Por temas legales que estaba pasando su mamá. Entonces, lo mejor era mantenerse en silencio y creo que eso también provocó que la gente pensara que no estaba apoyando a una persona o a la otra”, explicó Carmona.

(Foto: RS)
(Foto: RS)

Y añadió: “Yo creo que mi hija tomó la mejor decisión en muchas cosas, entre ellas esa. Y no es más que una autoprotección para no verse lastimada de tantas cosas que también a su misma mamá le están atacando".

Vinculan a Cruz Martínez por presunta violencia familiar contra Alicia Villarreal

La cantante levantó una denuncia en contra de su ex esposo en Nuevo León y, tras varias semanas de investigación, el productor e integrante de los “Kumbia Kings” fue vinculado a proceso por presunta violencia familiar.

Fue el propio Cruz Martínez quien confirmó esta información a través de un comunicado: “Las autoridades desestimaron dos (intento de robo y feminicidio) de las tres acusaciones y cargos en mi contra, que han sido completamente rechazados en su totalidad”.

CIUDAD DE MÉXICO, 19NOVIEMBRE2025.- La
CIUDAD DE MÉXICO, 19NOVIEMBRE2025.- La artista Alicia Villarreal ofreció una conferencia de prensa en la que ofreció detalles del proceso judicial que lleva con su ex pareja Cruz Martínez, quien fuera vinculado a proceso por violencia familiar. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Según el productor, la vinculación a proceso “no significa que soy culpable”, sino que el Ministerio Público continuará con la investigación durante los próximos dos meses.

Cruz Martínez manda mensaje a Alicia Villarreal tras ser vinculado a proceso por violencia familiar

El productor sostuvo un encuentro con medios tras confirmar que fue vinculado a proceso y aprovechó el espacio para mandarle un mensaje a su ex esposa.

“Que sea feliz, uno cree que estando con alguien 25 años, debimos tener un momento de felicidad”, dijo ante las cámaras y micrófonos de De primera mano.

Temas Relacionados

Alicia VillarrealMelenie CarmonaArturo CarmonaCruz MartínezCibad Hernándezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Knotfest México cambia sede a días del festival: Marilyn Manson y más bandas subirán a nuevo escenario en CDMX

La cita más brutal del metal se muda para mejorar accesos y asegurar un show intenso con dos escenarios y nuevos espacios

Knotfest México cambia sede a

Rinden homenaje a “El Pastor de la Montaña” en Guerrero, obispo emérito reconocido por su labor con comunidades indígenas

El obispo fue clave como intermediario para resolver diferencias entre la comunidad y el Estado en periodos en los que reportaban marginación y represión

Rinden homenaje a “El Pastor

Strudel de cajeta: descubre cómo prepararlo fácil y con mucho sabor mexicano

Convierte las reuniones en momentos inolvidables con un postre crujiente por fuera, suave y caramelizado por dentro

Strudel de cajeta: descubre cómo

Recuerdan a Lucio Cabañas y miembros del Partido de los Pobres con protestas y homenajes en Guerrero

A la par, activistas y familiares se pronunciaron contra la banalización de la memoria y exigieron reformas para impedir homenajes a responsables de violencia institucional

Recuerdan a Lucio Cabañas y

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: La Bea rompe en llanto

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Cazador: aseguran más de

Operación Cazador: aseguran más de mil 800 toneladas de autopartes en 20 cateos en CDMX

Desaparecen cuatro traileros en retén militar de Matías Romero, Oaxaca: fiscalía no sabe si se pidió rescate

Cae “Cali”, jefe de plaza y generador de violencia en Oaxaca perteneciente al grupo delictivo “Comandante Cromo”

Detienen a “El Montana” en Tabasco, tercer implicado en la masacre del bar “Dbar” de Villahermosa

Procesan a “El Tato”, acusado del incendio del bar Lacoss en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Knotfest México cambia sede a

Knotfest México cambia sede a días del festival: Marilyn Manson y más bandas subirán a nuevo escenario en CDMX

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: La Bea rompe en llanto

Descubren infidelidad en concierto de Grupo Firme: “Mi prima anda con el esposo de mi hermana” | Video

Quién es Callum Turner, el prometido de Dua Lipa que pasea por CDMX y ahora es favorito como próximo James Bond

Memes, largas filas en cafeterías y precios ridículos en reventa por el vaso coleccionable ‘Bearista’

DEPORTES

México vence a República Dominicana

México vence a República Dominicana en la segunda fecha de los clasificatorios rumbo al mundial FIBA 2027

Esta es la curiosa razón por la que Jesús Gallardo quiere que Cruz Azul pierda la semifinal del Apertura 2025

FIFA anuncia la fecha en la que dará a conocer el calendario completo para el Mundial 2026 en México

Selección Mexicana oficializa partido en el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo

¿Se va o se queda en Guadalajara? Esto se sabe del futuro de Armando González rumbo al Clausura 2026