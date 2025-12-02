Melenie Carmona deja de seguir a Alicia Villarreal en redes sociales y Arturo Carmona destapa el fuerte motivo

Melenie Carmona negó no defender a su mamá en la disputa legal contra Cruz Martínez. Fotos: IG, meleniecarmona - Cuartoscuro

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, habría dejado de seguir a su madre en redes sociales. Esto en medio del conflicto legal que “La Güerita Consentida” -apodo de la cantante- sostiene contra su ex esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia familiar.

Hasta el momento, madre e hija no se han pronunciado al respecto; no obstante, el galán de telenovelas rompió el silencio en una entrevista que concedió para el reportero Pérez Colunga.

Carmona intentó esquivar la pregunta, pero terminó revelando que posiblemente su hija dejó de seguir a Alicia Villarreal debido a los ataques que ha recibido por parte de algunos internautas.

Melenie Carmona fue cuestionada sobre las declaraciones de su mamá acerca de su posible boda. (Instagram)

“A veces uno hace las cosas no por mala fe, sino también por protección. Mi hija lo está haciendo de una manera, no por no querer seguir a su madre, pero sí, tal vez, por autoprotección, de no contaminarse de tanto bullicio que hay, porque ella es la menos culpable de nada”, declaró Carmona.

Y es que Melenie Carmona ha recibido ataques en redes sociales desde que su mamá denunció públicamente a su padrastro Cruz Martínez, por presunta violencia, pues varios criticaron su nula postura al respecto.

“Mi hija tuvo indicaciones de no decir absolutamente nada y aun así mucha gente lo tomó a mal. ¿Por qué? Por temas legales que estaba pasando su mamá. Entonces, lo mejor era mantenerse en silencio y creo que eso también provocó que la gente pensara que no estaba apoyando a una persona o a la otra”, explicó Carmona.

(Foto: RS)

Y añadió: “Yo creo que mi hija tomó la mejor decisión en muchas cosas, entre ellas esa. Y no es más que una autoprotección para no verse lastimada de tantas cosas que también a su misma mamá le están atacando".

Vinculan a Cruz Martínez por presunta violencia familiar contra Alicia Villarreal

La cantante levantó una denuncia en contra de su ex esposo en Nuevo León y, tras varias semanas de investigación, el productor e integrante de los “Kumbia Kings” fue vinculado a proceso por presunta violencia familiar.

Fue el propio Cruz Martínez quien confirmó esta información a través de un comunicado: “Las autoridades desestimaron dos (intento de robo y feminicidio) de las tres acusaciones y cargos en mi contra, que han sido completamente rechazados en su totalidad”.

CIUDAD DE MÉXICO, 19NOVIEMBRE2025.- La artista Alicia Villarreal ofreció una conferencia de prensa en la que ofreció detalles del proceso judicial que lleva con su ex pareja Cruz Martínez, quien fuera vinculado a proceso por violencia familiar. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Según el productor, la vinculación a proceso “no significa que soy culpable”, sino que el Ministerio Público continuará con la investigación durante los próximos dos meses.

Cruz Martínez manda mensaje a Alicia Villarreal tras ser vinculado a proceso por violencia familiar

El productor sostuvo un encuentro con medios tras confirmar que fue vinculado a proceso y aprovechó el espacio para mandarle un mensaje a su ex esposa.

“Que sea feliz, uno cree que estando con alguien 25 años, debimos tener un momento de felicidad”, dijo ante las cámaras y micrófonos de De primera mano.