Melenie Carmona confirma distanciamiento con su mamá, Alicia Villarreal, y critica su nueva relación: “No ha pasado ni un año”

Melenie Carmona y Alicia Villarreal atraviesan un distanciamiento tras la exposición pública del nuevo romance de la cantante (Instagram)

La relación entre Melenie Carmona y su madre, Alicia Villarreal, atraviesa un periodo de distanciamiento, marcado por la reciente exposición pública del nuevo romance de la cantante con Cibad Hernández. La joven, hija de Villarreal y el actor Arturo Carmona, expresó que la convivencia con la nueva pareja de su madre le resulta difícil y que aún no se siente preparada para aceptar la situación.

Melenie relató que, cuando su madre le comunicó que estaba conociendo a alguien, le pidió que actuara con discreción. “Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo; pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido”, afirmó la joven.

La falta de reserva, según Melenie, se ha evidenciado en la presencia constante de su madre y Cibad en redes sociales, especialmente en videos de TikTok, lo que ha generado preguntas incómodas de la prensa tanto para ella como para sus hermanos.

La hija de Alicia Villarreal expresa su incomodidad ante la convivencia con Cibad Hernández, la nueva pareja de su madre (ig)

La joven manifestó su desacuerdo con la exposición mediática de la relación, señalando que los contenidos en TikTok han provocado que los medios insistan en conocer la opinión de los hijos de Villarreal.

“Yo sabía que si hacían todo ese numerito de los TikToks iban a empezar a ching*r de que qué opinas tú y tus hermanos...”, expresó Melenie, quien también cuestionó la pertinencia de esas preguntas, dado el reciente conflicto familiar.

“¿Ustedes qué creen que opinamos?, porque es una pregunta muy estúpida, ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema, es el papá de mis hermanos (Cruz Martínez), yo crecí con él, ustedes qué creen que opinamos que mi mamá ahorita tenga pareja y que sea él, o sea”, dijo Melenie con visible molestia.

Melenie Carmona critica la falta de discreción de Alicia Villarreal y la exposición de su relación en redes sociales y TikTok (Foto Instagram: @meleniecarmona)

Melenie Carmona respalda a Cruz Martínez por cariño

Cibad Hernández, la nueva pareja de Villarreal, es un influencer mexicano conocido por sus mensajes de empoderamiento femenino y su actividad en redes sociales, donde se presenta como un hombre comprometido con el apoyo a las mujeres.

En una transmisión en vivo, Melenie reiteró el afecto que siente por su padrastro, Cruz Martínez, quien actualmente enfrenta un proceso legal tras ser acusado por Villarreal de violencia doméstica.

Cibad Hernández, influencer mexicano, se presenta como aliado del empoderamiento femenino y pareja de Alicia Villarreal (IG)

En medio de este conflicto, Melenie habría dejado de seguir a su madre en redes sociales, lo que ha sido interpretado como una señal del distanciamiento entre ambas.

Esta situación se produce mientras “La Güerita Consentida”, apodo de la cantante, mantiene una disputa legal con su ex esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia familiar.