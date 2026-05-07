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¿Quiénes pierden el derecho a la doble pensión en el IMSS? SCJN aclara nuevos límites

El alcance real de esta determinación ha generado confusiones entre la audiencia pensionada

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Hombre mayor con barba gris y camisa a cuadros sostiene documentos y una tarjeta de cita médica del IMSS en el lobby de una clínica con el logo del instituto
Este beneficio estaba sujeto a restricciones legales estrictas. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio definitivo sobre la compatibilidad de pensiones dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A través de su boletín de marzo de 2026, el Pleno resolvió controversias con repercusión directa en los ingresos de extrabajadores del sector salud.

A continuación, explicamos el alcance real de esta determinación, cuya difusión ha generado confusiones entre la audiencia pensionada.

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Incompatibilidad para trabajadores del IMSS

La resolución principal aborda la situación de quienes fueron empleados del propio Instituto. La Corte determinó que existe una incompatibilidad de dobles pensiones bajo condiciones específicas de jubilación.

  • El criterio afecta a trabajadores jubilados del IMSS que pretenden duplicar sus ingresos por retiro.
  • La Corte estableció que estos beneficiarios no pueden cobrar simultáneamente su pensión por jubilación contractual y la pensión de vejez.
  • La restricción aplica cuando ambas prestaciones derivan de la misma relación laboral con el Instituto.
  • La justicia federal considera que recibir ambos montos constituye una duplicidad injustificada de recursos.
  • El argumento jurídico subraya que ambos esquemas cubren el mismo riesgo de retiro y provienen del mismo patrón.
Un hombre mayor en silla de ruedas recibe documentos de una empleada del IMSS con una camisa azul y credencial. Se observa el logo de IMSS al fondo.
El criterio afecta a trabajadores jubilados del IMSS que pretenden duplicar sus ingresos por retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protección a la Seguridad Social y otros rubros

Además de la limitante sobre las pensiones, el boletín mensual destaca acciones para salvaguardar el patrimonio de las instituciones de seguridad social.

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  • La SCJN avaló sanciones penales para quienes oculten bienes embargados por el IMSS.
  • Esta medida busca proteger la administración del Instituto y garantizar el derecho a la salud de los derechohabientes.
  • El documento también clasifica resoluciones en materia de Derechos Humanos y protección a grupos en situación de vulnerabilidad.

¿A quiénes no afecta esta resolución?

Es vital precisar que el fallo se concentra en la figura del trabajador-patrón dentro del organismo. El boletín no menciona restricciones para ciudadanos que cotizan de forma ordinaria bajo la Ley del Seguro Social y que acceden a pensiones por distintos conceptos, como viudez o riesgos de trabajo, fuera del esquema laboral directo con el Instituto.

La Corte mantiene el enfoque en la Seguridad Jurídica y la equidad dentro del sistema tributario para asegurar que los recursos públicos se distribuyan de manera justa.

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