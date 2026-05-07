Grecia Quiroz acusa que exalcalde de Uruapan no acudió a declarar a la Fiscalía de Michoacán tras señalarlo en caso Manzo

Foto: Facebook / Grecia Quiroz

Grecia Quiroz informó que Ignacio Campos Equihua, exalcalde de Uruapan, Michoacán, no acudió a declarar ante la Fiscalía de Michoacán pese a que lo citaron este miércoles, además de que no justificó su ausencia.

A través de sus redes sociales, la actual edil señaló que Campos presentarse a las instalaciones del Ministerio Público, esto luego de que lo señaló junto al diputado Leonel Godoy Rangel y al senador Raúl Morón Orozco para que se les investigue por el asesinato de Carlos Manzo.

PUBLICIDAD

“Se hace de conocimiento para la ciudadanía que el día de ayer el expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue citado en la Fiscalía General del Estado para rendir declaración, el cual no asistió sin justificar el por qué de su inasistencia. Cabe señalar que debe presentarse de manera presencial”, señaló Quiroz.

Alcaldesa de Uruapan entregó videos para que se les investigue

De izquierda a derecha: Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos. (Foto: Facebook/Grecia Quiroz)

Fue el 17 de febrero cuando Grecia Quiroz acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Michoacán para solicitar que se investigue a los tres políticos morenistas tras el asesinato de su esposo, quien los señaló como presuntos responsables de lo que le sucediera.

PUBLICIDAD

En ese entonces, la edil detalló que entregó pruebas a las autoridades para que puedan requerir las declaraciones de cada uno de los políticos y que se pueda indagar en esta línea las posibles causas del asesinato de Manzo.

“Si realmente no hay nada que los vincule a ellos con el homicidio de Carlos, pues que vengan, que si no hay nada qué temer, que vengan a dar la cara. Y esto es por un bien social, es un bien común, y ustedes están viendo que es una demanda que ya a cuatro meses, pues la verdad yo creo que ya es justo y necesario”, dijo ante medios al salir de las instalaciones.

PUBLICIDAD

Un altar honra al alcalde asesinado Carlos Manzo en Uruapan, en el estado de Michoacán, México, el viernes 21 de noviembre, 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Quiroz afirmó que Carlos Manzo sostuvo confrontaciones “muy fuertes” con cada uno de sus adversarios políticos, por lo que pidió que sean citados para declarar.

Durante su solicitud, la edil entregó 11 videos como prueba para motivar la investigación a los políticos morenistas, los cuales debían ser analizados por la Fiscalía del Estado para determinar que no se trataba de Inteligencia Artificial (IA).

PUBLICIDAD

Carlos Torres Piña, fiscal del estado, informó que tras las indagatorias a los videos se podía determinar si son pruebas suficientes para llamar a declarar a Campos, Godoy y Morón.

Manzo fue intimidado días previos a su muerte

Luego de presentar la solicitud de investigación, Grecia Quiroz denunció en medios de comunicación que sujetos desconocidos acudieron a su domicilio días antes de que se registrara el asesinato de Carlos Manzo, esto como parte de actos de intimidación en su contra.

PUBLICIDAD

Carlos Manzo fue asesinado a balazos en la plaza principal del municipio cuando acudió a la velada por el Día de Muertos. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

Quince días antes de su homicidio, sujetos desconocidos que portaban cascos acudieron en dos ocasiones a la vivienda de Carlos Manzo y permanecieron varios minutos al exterior sin retirárselos.

Esto ocurrió luego de que emitió comentarios en contra de uno de los tres funcionarios a los que pidió se investigue, por lo que detalló que la Fiscalía del Estado ya tenía conocimiento de los actos de intimidación en su contra.

PUBLICIDAD