Diputada de Morena niega cirugía plástica con erario de Guanajuato: asegura que fue por transfusión sanguínea

Las facturas oficiales documentan la intervención de dos cirujanos plásticos certificados en un hospital privado de Guadalajara, mientras la legisladora sostiene que el gasto se relacionó con una condición médica distinta según su testimonio. (Infobae-Itzallana)

La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, de Morena por el Distrito XIV de Salamanca, está en el centro de una polémica luego de que documentos oficiales revelaran que el erario del Congreso de Guanajuato cubrió una hospitalización en el Hospital Joya de Guadalajara entre el 16 y 19 de noviembre de 2024.

El día de hoy se difundieron supuestos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) registrados en el sistema de transparencia SIPOT, bajo la partida 3852, muestran que la atención médica fue supuestamente proporcionada por dos cirujanos plásticos certificados. Aunque el concepto de las facturas aparece tachado bajo la categoría de dato sensible, los nombres y cédulas profesionales de los médicos permanecen visibles, y su especialidad es verificable en los registros oficiales.

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La versión de la diputada

Ante la difusión del caso en redes sociales y medios de comunicación, Aguilar Castillo salió a dar su versión. En un video, la legisladora negó haberse practicado una cirugía estética con dinero público y aseguró que la hospitalización se debió a un problema de salud distinto.

“Tenemos los documentos donde aparecen transfusión sanguínea, precisamente por un problema de anemia que tengo desde hace tiempo”, declaró la diputada.

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Lo que dicen los documentos

Los elementos clave que alimentan la controversia son:

Hospital: Joya, Guadalajara — reconocido por procedimientos estéticos y reconstructivos.

Médicos: Dos cirujanos plásticos con cédula profesional certificada y verificable.

Partida presupuestal: 3852, correspondiente a servicios médicos.

Fechas: 16 al 19 de noviembre de 2024.

Registros: Seis trimestres de CFDIs documentados en SIPOT.

Concepto: Tachado por “dato sensible”; los nombres de los médicos, no.

@RealArturoH

La contradicción en el centro del debate

La diputada presentó documentación que, acredita una hospitalización por anemia, incluyendo registros de transfusión sanguínea. No obstante, los supuestos documentos consignan como médicos tratantes a dos especialistas en cirugía plástica, cuyas cédulas profesionales pueden ser verificables. La pregunta que queda abierta es si ambos expedientes —el de la diputada y el del erario— describen el mismo evento médico, o si existen inconsistencias entre uno y otro que las autoridades competentes deberán revisar.

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