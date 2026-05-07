Habrá cierres nocturnos en la carretera Chamapa-Lechería por mantenimiento: estas son las fechas y horarios

Miles de automovilistas se verán afectados por esta medida. (Redes sociales)

Los usuarios de la autopista Chamapa-Lechería enfrentarán cierres programados durante dos días, debido a trabajos de mantenimiento en el Periférico Norte. Las autoridades buscan mejorar la seguridad y visibilidad en esta vialidad, por lo que habrá restricciones específicas que impactarán a miles de conductores en el Valle de México.

Durante este periodo, la circulación estará limitada en el entronque hacia Querétaro. Quienes necesiten evitar esta interrupción podrán utilizar rutas alternas, el resto de la autopista y la Plaza de Cobro Lechería operarán de manera habitual, por lo que se recomienda tomar alternativas para evitar retrasos.

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Horarios de cierres y trabajos programados

La Junta Local de Caminos del Estado de México es responsable de realizar estos trabajos de mantenimiento, coordinados con el fin de minimizar las afectaciones a la movilidad diaria en la autopista Chamapa-Lechería. Las labores consisten principalmente en la aplicación de pintura termoplástica para reforzar la señalización en la zona.

El cierre se concentrará únicamente en el entronque que conecta hacia Querétaro, una de las salidas más transitadas tanto por automovilistas como por transporte de carga con destino al norte del país. Las restricciones están programadas exclusivamente de 1:00 a 4:00 horas, en un esfuerzo por reducir el impacto en quienes circulan diariamente.

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Pese a los trabajos, la Plaza de Cobro Lechería seguirá funcionando normalmente, permitiendo que el tránsito se mantenga regular en los demás tramos de la autopista.

Las autoridades quieren realizar maniobras de mejora. (Google Maps)

Opciones de desvío y recomendaciones para conductores

El organismo federal Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) recomienda a los automovilistas que requieran evitar el área en reparación, tomar la salida a Lago de Guadalupe, considerada la mejor alternativa durante las horas de cierre hacia Querétaro.

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Entre las recomendaciones para quienes transiten por la zona de obras, destacan:

Anticipar los tiempos de traslado

Reducir la velocidad al aproximarse al área afectada

Manejar con precaución ante la posible presencia de trabajadores y maquinaria

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CAPUFE mantiene disponible el número telefónico 074 y su cuenta oficial en X, @CAPUFE, para ofrecer reportes e información vial en tiempo real.

Los ciudadanos pueden reportar cualquier duda o comentario por los medios oficiales. (TW Capufe)

Impacto regional en la zona de la Chamapa-Lechería

La autopista Chamapa-Lechería ocupa un papel fundamental como enlace entre el Estado de México y corredores hacia Hidalgo, Querétaro y el norte del país. Por ello, cualquier restricción o intervención en esta vía tiende a provocar ajustes en la movilidad regional, con efectos sobre usuarios particulares y el transporte de carga.

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Las autoridades consideran estos trabajos parte de un esfuerzo por elevar los estándares de seguridad en una vía estratégica para la conectividad del Valle de México y el funcionamiento de su economía.

En cada periodo de cierre, se recomienda a los conductores respetar la señalización y extremar precauciones, al priorizar la protección de usuarios y trabajadores en la zona intervenida.

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