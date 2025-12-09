México

El fruto seco que debes comer antes de ingerir cosas dulces para evitar el pico de glucosa y la retención de líquidos

Este pequeño cambio en la rutina puede marcar la diferencia en el control del azúcar en las comidas

Una porción moderada de frutos secos antes de consumir azúcares puede ser parte de una estrategia para controlar el impacto glucémico.

Sin duda los antojos dulces son algo difícil de resistir. Y aunque lo mejor para la salud es reducir la ingesta de alimentos con elevadas cantidades de azúcar, especialistas señalan que existen estrategias que podemos utilizar para reducir su impacto negativo.

Tal es el caso de incluir una porción moderada de algun fruto seco en la dieta, especialmente antes de consumo de azúcares, ya que este alimento minimiza la respuesta metabólica del organismo al consumir alimentos dulces como pan, helado, pasteles y cualquier tipo de postre.

Entre los frutos secos que son mejores para lograr este beneficio destaca la nuez debido a su elevado contenido de grasas saludables, tal como te contamos a continuación.

Con este consejo podrás disfrutar de antojos dulces con menor impacto en tu salud.

Los beneficios de comer nueces antes de comer cosas dulces para prevenir los picos de glucosa

Consumir nueces antes de ingerir alimentos dulces puede ayudar a prevenir picos de glucosa en sangre. Entre los beneficios principales se encuentran:

  • Retraso en la absorción de glucosa: Las nueces contienen grasas saludables, fibra y proteínas, que ralentizan la digestión y la absorción de los azúcares provenientes de alimentos dulces. Esto evita aumentos bruscos de glucosa después de las comidas.
  • Mejora de la respuesta insulínica: El consumo de nueces favorece una respuesta más estable de la insulina, lo que contribuye a mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de rangos normales.
  • Prolongación de la sensación de saciedad: Las nueces aumentan la saciedad, lo que puede ayudar a reducir la cantidad total de alimentos dulces consumidos y a controlar el apetito.
  • Aporte de nutrientes esenciales: Además de su efecto en la glucosa, las nueces aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que benefician la salud metabólica.
Este enfoque debe complementarse con una alimentación balanceada y la orientación de un profesional de la salud.

Cómo consumir nueces para prevenir los picos de glucosa

Para prevenir los picos de glucosa, se recomienda consumir una porción pequeña de nueces de forma previa a las comidas que contengan azúcares o carbohidratos de rápida absorción.

La cantidad sugerida suele ser un puñado, equivalente a aproximadamente 20-30 gramos, lo que equivale a unas 6 a 8 nueces enteras.

Las nueces pueden tomarse solas o combinadas con otros frutos secos, evitando añadir azúcar o sal.

Incorporarlas en la dieta antes de un alimento dulce o carbohidrato permite que la fibra, las grasas saludables y las proteínas presentes en las nueces contribuyan a ralentizar la absorción de glucosa en el organismo.

Reducir los picos de glucosa tiene un impacto positivo en la salud.

Este hábito debe integrarse en una alimentación variada y equilibrada, y puede ser útil para personas que buscan controlar su glucosa, siempre bajo la orientación de un profesional de la salud.

